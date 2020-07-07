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Зеленський доручив залучити до гасіння пожежі на Луганщині сили Нацгвардії і ЗСУ

Зеленський доручив залучити до гасіння пожежі на Луганщині сили Нацгвардії і ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін", - зазначено в повідомленні.

На виконання завдання президента до гасіння пожежі були залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

Дивіться також: На Луганщині горить 85 га лісу, - ДСНС. ФОТО

Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у с. Смолянинове, де раніше була проведена евакуація.

На місце була відправлена пожежна авіація. Внаслідок пожежі 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) пожежа (4342) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+11
Воно навмисно так робить...? Зупиніть хтось Блазня нарешті.
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07.07.2020 20:50
+11
Не президент, а всадник апокалипсиса
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07.07.2020 20:56
+10
Надо просто перестать гореть.
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07.07.2020 20:53
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Воно навмисно так робить...? Зупиніть хтось Блазня нарешті.
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07.07.2020 20:50 Відповісти
Таке враження, що воно служило у савєцькій армії і що наступним кроком буде залучення Нацгвардії і ЗСУ до "бааальшой стіркі", вибачте, "бальшой стройкі", бо на служивих, залучених до будівництва доріг можна заробити в рази більше, ніж на справжніх дорожниках. Правда, і в крадуть теж більше, бо "отци-командіри" теж пайку захочуть. Здрасьтє, совок! Приїхали!
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07.07.2020 21:11 Відповісти
ВСУ могут привлекаться и для тушения пожаров, ликвидации землятресений....
Но насколько я помню, для этого нужно введение режима Черезвычайной ситуации (катастрофа масштабная МЧС не справляется, нужна тяжелая техника отсутствующая в МЧС....) в этом случае созывается НСБО и принимают решение о задействовании личного состава инженерный войск ВСУ и тяжелой техники....
Зная Клоуна предположу, что никакого режима ЧС не вводили, НСБО не созывали.....Решение 99,9% незаконное
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07.07.2020 22:14 Відповісти
Та то навіть не рішення. То вологі мрії Блазня. Та кипуча діяльність для зеленого бидла!
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07.07.2020 22:39 Відповісти
Надо просто перестать гореть.
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07.07.2020 20:53 Відповісти
Не президент, а всадник апокалипсиса
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07.07.2020 20:56 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1280188602614534144 6 июл.

Щойно почув, що оте зєлєне приїжджає на Буковину... общім, прастітє каво абіділ, не згадуйте погано.. пєсда Буковині (плаче)
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07.07.2020 22:10 Відповісти
тікай з городу тобі пізда
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07.07.2020 22:31 Відповісти
"Возвращаются в Ад Четыре всадника Апокалипсиса... Сатана спрашивает:
- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...
А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям... Даже без нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."
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08.07.2020 05:14 Відповісти
ВСУ И НГ? А МЧС у нас для чего? С проверками по офисам шариться и бабло сшибать?
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07.07.2020 20:57 Відповісти
ти сам відповів ...їх по штату тільки на це й вистачає
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07.07.2020 21:02 Відповісти
Да, штат инспекторов огромен. В огонь идти не кому, а по офисам стадам бродят.
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07.07.2020 21:05 Відповісти
Ну так а для чего еще ВСУ нужны, в мирное то время. Даешь джавелинами по пожару!
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07.07.2020 20:59 Відповісти
Вообще то надо МЧС нормально переоснастить и убрать оттуда все это ржавое советское железо.Военные должны своим делом заниматься.
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07.07.2020 20:59 Відповісти
А що там про "нецільове" використання ЗСУ при окупації частини країни? А НГ - то до Авакова, а значить треба рішення кабміну. Знову "перевищення службових повноважень"? Є, звичайно, і законний спосіб застосування цих підрозділів: засідання РНБО та його рішення. ДЕ?
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07.07.2020 21:00 Відповісти
Кожна велика агрофірма має власну пожежну команду. Як і кожен лісгосп. А пожежні команди багатих агрофірми за оснащенням заткнуть за пояс МЧС. Просто треба мати мізки, а не локатор для зв'язку з Бєнєю.
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07.07.2020 21:14 Відповісти
А еще военные дебилы перешедшие в в МНС очень любят отправлять пожарные автомобили для откачки воды во время паводков (и скорее всего отправили в Карпаты)...потом насос АЦ-40 накрывается медным тазом, и пожары тушить стает нечем...
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07.07.2020 21:21 Відповісти
Напоите пивом Сивохо и сбросьте его с вертолёта на очаг возгорания!
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07.07.2020 21:01 Відповісти
Зеленський доручив залучити до гасіння пожежі на Луганщині сили Нацгвардії і ЗСУ - Цензор.НЕТ 2164
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07.07.2020 21:13 Відповісти
100% умышленный поджёг, диверсия. СБУ, аууууууууу!!!!!!!!!!
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07.07.2020 21:03 Відповісти
Оно как бухое нейтрино в коллайдере, - цепляется за какие-то случайные епизоды.
А на свою работу забило....
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07.07.2020 21:04 Відповісти
С друзьями, в гриднице высокой Владимир-солнце пировал
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07.07.2020 21:06 Відповісти
Да здравствуют решнія прЕзидента!!!Зеленській-свєточ мудрості,і,глубокомислія!!!
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07.07.2020 21:08 Відповісти
Если(!) не ошибаюсь, то это задача МЧС.......
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07.07.2020 21:09 Відповісти
...Нацгвардия, ВСУ, МЧС...ВСУ...МЧС...Нацгвардия...кого я еще не вспомнил? ладно хватит шестерых ))))))
Зеленський доручив залучити до гасіння пожежі на Луганщині сили Нацгвардії і ЗСУ - Цензор.НЕТ 6509

..
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07.07.2020 21:10 Відповісти
он мог бы и сам справиться, посетив район с кратким визитом. так, шоб пройшли сильні дощі, но до наводнєній не дойшло )
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07.07.2020 21:24 Відповісти
не мог ))) главная его фишка - обосрамиться и обидиться ))))
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07.07.2020 21:43 Відповісти
)) одно другому не мішає. ну не получилось бы затопить, обосрамился бы и обиделся.
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07.07.2020 21:52 Відповісти
Нихто не в курсе в какую сторону движется пожар?
Може, в Лугандон?
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07.07.2020 21:16 Відповісти
А чого не дбр,ГПУ і оп.
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07.07.2020 21:20 Відповісти
Нац.гвардію?! Ти ще бл...дь із "нульовки" зніми людей для цього! Сепари тобі скажуть навіть "дякуЮЄмо" на українські мові! Ідійот!
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07.07.2020 21:24 Відповісти
конечно никто не ожидал, что будет засуха и это увеличивает риск пожаров и поджогов..
конечно ленточки оно перерезать только думает вместе с аваковым, у которого в голове только бабки
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07.07.2020 21:34 Відповісти
Авакяну и его МЧС выделяют сумасшедший бюджет, но совок в голове зеленой мрази неизлечим, поэтому по старой совковой привычке он привлекает армию, которая должна воевать.
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07.07.2020 21:58 Відповісти
 
 