Зеленський доручив залучити до гасіння пожежі на Луганщині сили Нацгвардії і ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін", - зазначено в повідомленні.

На виконання завдання президента до гасіння пожежі були залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у с. Смолянинове, де раніше була проведена евакуація.

На місце була відправлена пожежна авіація. Внаслідок пожежі 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано.