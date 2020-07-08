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Новости Пожары в Украине
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Количество жертв пожара на Луганщине увеличилось до семи: в реанимации от полученных ожогов умер мужчина

Количество жертв пожара на Луганщине увеличилось до семи: в реанимации от полученных ожогов умер мужчина

Вследствие ожогов, полученных в лесных пожарах в Луганской области, в реанимации ночью умер 58-летний мужчина, число погибших, по предварительным данным, возросло до семи человек.

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина 1962 года, который находился в тяжелом состоянии и пребывал в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер. Ночью, в местную больницу никого не доставляли. Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей. По словам врачей, их состояние стабильное", - рассказал Лисянский.

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Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек. По данным МВД, в пожаре погибли 6 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Количество жертв пожара на Луганщине увеличилось до семи: в реанимации от полученных ожогов умер мужчина 01

Автор: 

пожар (5961) смерть (9232) Лисянский Павел (96) Луганская область (6501)


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Підпали....????
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08.07.2020 08:50 Ответить
Якби таке сталось 2 роки тому, було би по 10 сторінок коментарів-воплів і прокльонів на адресу влади...
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08.07.2020 09:01 Ответить
Да вы что?! А как же весенние пожары под Киевом? Пепики просто извергали проклены!
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08.07.2020 11:30 Ответить
 
 