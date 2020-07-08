Печерский райсуд избирает меру пресечения Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Печерский районный суд Киеве сегодня продолжил заседание для избрания меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату "Европейской Солидарности" Петру Порошенко.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.

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Прокуратура просит суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Адвокаты экс-президента заявляют о недействительности ходатайства. У здания суда митингуют сторонники Порошенко.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона. В Офисе генпрокурора ранее заявили, что объявили подозрение Петру Порошенко в этом деле. В то же время адвокаты настаивают, что Порошенко не является подозреваемым, потому что прокуратура, по их словам, пытаясь объявить ему подозрение, нарушила требования Уголовно-процессуального кодекса. Суд для избрания меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко начался 18 июня.