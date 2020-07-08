Печерский райсуд избирает меру пресечения Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Печерский районный суд Киеве сегодня продолжил заседание для избрания меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату "Европейской Солидарности" Петру Порошенко.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.
Прокуратура просит суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Адвокаты экс-президента заявляют о недействительности ходатайства. У здания суда митингуют сторонники Порошенко.
Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона. В Офисе генпрокурора ранее заявили, что объявили подозрение Петру Порошенко в этом деле. В то же время адвокаты настаивают, что Порошенко не является подозреваемым, потому что прокуратура, по их словам, пытаясь объявить ему подозрение, нарушила требования Уголовно-процессуального кодекса. Суд для избрания меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко начался 18 июня.
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- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
Я з вами не борюся», - сказав Порошенко під час телемарафону на честь безвізу в ефірі телеканалу «Прямий».
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-vidpoviv-zelenskomu-vi-meni-ne-vorog-ya-z-vami-ne-boryusya
Еще одна сторона, грань Революции Достоинства.
Обьвинения детские.Почему-то боится Зеленский предъявить СЕРЬЁЗНЫЕ обвинения по финансовым махинациям в связке с Гонтаревой,по превышении полномочий с этими "минскими вальсами".по военным " котлам"...по мародёрству,по контрабанде и вообще занятию бизнесом как лицу,занимающему гос. должности...Мнеого чего есть предъявить серьёзного,по кот орому можно пецю реально засадить за решётку на срок,превышающий его остаток жизни...Но вот ссцыкливый специалист подмостков чего-то боится ввязываться...
Ну тогда смело шагай в суд и получишь свои 10% от сделки
Про це в інтерв'ю журналістам «Главкома», «Цензор.Нет» та телеканалу «Прямий» заявив сам Корецький. Інтерв'ю з ним вийде за кілька годин.
https://glavcom.ua/news/slidchiy-dbr-koreckiy-zayavlyaje-pro-bezperspektivnist-sprav-po-poroshenku-odnu-zakriv-shchoyno-691815.html
Про це він сказав у залі суду, трансляцію вів "Прямий".
"Я наголошую, це вимога: свідчення від пана Корецького, поки він живий - я не жартую, бо від цих можна чекати всього, що можливо - він заявив, що він добре себе почуває, він не збирається покінчувати життя самогубством і не збирається звільнятися з ДБР... Без дослідження цих доказів будь-яке рішення суду є сумнівним. Я, ваша честь, долучаюся до прохань сторони захисту оголосити перерву і допитати пана Корецького. Якщо ви не будете мати цієї можливості, я пропоную, з вашого дозволу, зателефонувати йому, увімкнути "голосний зв'язок" - і нехай дає покази. Нехай вся країна знає" - сказав Порошенко.
"Я дуже негативно до нього ставлюся. Але те, що я почув сьогодні... Друзі, уотергейт у порівнянні з цим - квіточки. І ще раз наголошую: вам доведеться відповідати, хто на вас тиснув, як Бабіков робив, які вказівки з Кремля ви отримуєте, які вказівки від Януковича, хто і чим це закінчиться", - додав він.
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань https://prm.ua/harkivski-na-choli-z-venediktovoyu-tisnuli-na-slidchih-u-spravah-poroshenka-slidchiy-dbr-koretskiy/ Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти Петра Порошенка.
Нагадаємо, https://prm.ua/vlada-hoche-obmezhiti-uchast-************-opozitsiyi-u-viborah-poroshenko-pid-pecherskim-sudom/ на думку Порошенка, влада хоче обмежити участь української опозиції у виборах .
Раніше https://prm.ua/sud-vinis-rishennya-u-spravi-pro-zapobizhniy-zahid-petru-poroshenku/ Печерський районний суд переніс засідання у справі щодо обрання запобіжного п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку.
Суддя Печерського суду https://prm.ua/suddya-vovk-vidmoviv-zahistu-poroshenka-u-vidvodi-grupi-obvinuvachennya/ Сергій Вовк відмовив у клопотанні сторони захисту п'ятого Петра Порошенка у відводі прокурорів .
Авторитетні міжнародні організації, низка впливових світових політиків, українські громадські діячі, активісти та медіа https://prm.ua/svitova-spilnota-zaklikaye-zelenskogo-pripiniti-politichni-peresliduvannya-petra-poroshenka/ закликають президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка.
Петя із всіх компроматів обирав самі неперспективні, щоб нікого не посадити, а тільки попіаритись. Всі арешти закінчились нічим, як і мало бути. І тут те ж саме. Бо когось посадити, це підставити себе на той час, коли відійде від влади. Бо і в самих рильце добре в пушку. Притому на всіх є достатньо перспективних компроматів, які навмисно не приймають до уваги.
Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться, візьміть попкорн і спостерігайте за постановочним спектаклем.
Все це пшик, як подібне було при Порошенко. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, що там одного навіть на ліжку несли. І хто скаже в якій він тюрмі сидить?
- Ви чому тут?
- Підтримати Порошенка, я за нього голосувала.
- А що скажете про звинувачення у змові при призначенні Семочка?
- Я про це не знаю.
- А знаєте хто такий Семочко?
- Не знаю.
неплохую трибуну для Пети устроила туповлада..
валодя выглядит очень тускло (мягко говоря) на Петином фоне..
Порохоботы за зарплатой сегодня не приходить Денег нет!