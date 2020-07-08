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Печерский райсуд избирает меру пресечения Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Печерский районный суд Киеве сегодня продолжил заседание для избрания меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату "Европейской Солидарности" Петру Порошенко.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Досить терору": под Печерским судом Киева проходит акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж

Прокуратура просит суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Адвокаты экс-президента заявляют о недействительности ходатайства. У здания суда митингуют сторонники Порошенко.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона. В Офисе генпрокурора ранее заявили, что объявили подозрение Петру Порошенко в этом деле. В то же время адвокаты настаивают, что Порошенко не является подозреваемым, потому что прокуратура, по их словам, пытаясь объявить ему подозрение, нарушила требования Уголовно-процессуального кодекса. Суд для избрания меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко начался 18 июня. 

Автор: 

Порошенко Петр (19607) суд (25112)


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Топ комментарии
+63
Зебилы, а почему вы хотите посадить Пороха? За томос? Или за то что спас Украину от кацапов? Или за то что продолжает спасать страну от зеленых мразей?
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08.07.2020 11:23
+40
Зеленая Шмаркля на всякий случай чухнула на Луганщину шашлыки жарить..
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08.07.2020 11:22
+36
Там ближче до Ростову.
Буде ще один легітимний.
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08.07.2020 11:27
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- Петро Олексійович, наші телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
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08.07.2020 13:00 Ответить
Вашы телеглядачи еще глупее, чем мы думали
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08.07.2020 13:22 Ответить
"Каким судом судите, таким и вас судить будут и какой мерой мерите, такой и вам будет отмеряно." (Матф.7:2)
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08.07.2020 13:02 Ответить
Суд над гібридом має бути гібридним-тут все сходиться.А от гібридна війна від звичайної відрізняється тим,що до неї є гібридний підхід,а не тільки воєнна риторика.От з цим якраз і є проблеми,бо не оточення путлера гине,не порошенкові сотні підприемств,а втягнуті у гібридну війну военною риторикою заручники з боків обох диктаторів.Чи хоч один депутат ВР загинув на фронті за 6-ть років такої війни?Звичайно і не загине,бо він прийшов за владою і грошима,а не за вашими національними інтересами.То чому все ще купуєтесь на воєнну риторику кукловодів,наражаючи свої сімї,дітей на небезпеку при безвізі?Якщо гібрид,то нехай він і зїдає один-одного-від нього треба відгородитися,вибравши з поміж себе владу,суди,захист,а не опиратись на стару совкову систему.Якщо ж ні,то гіврид вас просто поглине пропагандою та виплюне,як непотрібне йому сміття.
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08.07.2020 13:26 Ответить
для відома юзерів: https://censor.net/user/472645 - щойнозареєстрований на цензорі ольгінський бот
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08.07.2020 14:29 Ответить
До відома адміна:згадування та обговорення ніків форумчан п 4.5.
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08.07.2020 14:40 Ответить
ну навіщо ви так? ну, щойно вилуплене "ко-ко", нік заїки, "канадієць", що й не скаже яка різниця в часі з нами, серливе... Але ж яка проза, талантище маніпулятора так і пре...
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08.07.2020 15:05 Ответить
«Я хочу звернутися до влади. Дорогий Володимире Олександровичу, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся», - сказав Порошенко під час телемарафону на честь безвізу в ефірі телеканалу «Прямий».
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-vidpoviv-zelenskomu-vi-meni-ne-vorog-ya-z-vami-ne-boryusya
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08.07.2020 13:23 Ответить
прокурорская писюрва такая жалкая..
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08.07.2020 13:29 Ответить
за граты
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08.07.2020 13:42 Ответить
Я вас умоляю, против Пороха группа олигархов, в т.ч. Беня. Вы что, не помните, что он ему сказал? Что то вроде "Я костми лягу, но жизнь тебе испорчу.". Ну и заодно всей Украине Беня мстит. ЗеСопля ничего не решает. Скорее оно бы зассало заводить против него дела.
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08.07.2020 13:48 Ответить
И Ахметов уже против своего партнёра по бизнесу?
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08.07.2020 16:58 Ответить
не понимаю - зачем Петя туда вообще ходит,зачем придаёт признаки легитимности и серьёзности происходящему ?
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08.07.2020 13:58 Ответить
Потому что - у нас была Революция Достоинства, и Порошенко показывает, как свою честьи достоинство можно защитить не только революционными, а и юридическими методами, - в суде, - по закону.
Еще одна сторона, грань Революции Достоинства.
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08.07.2020 16:57 Ответить
посмотрев финальный митинг Пети на фоне обосцаной прокуратуры,суда,и керивныцтва державы - вопрос снимаю..
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08.07.2020 16:59 Ответить
смешно!...Они бы ещё предъявили громко претензии за неправильную парковку во время отмечания свадьбы сына луценка в ресторане.куда пеця приехал и поставил машину не на отведённом участке для паркования...
Обьвинения детские.Почему-то боится Зеленский предъявить СЕРЬЁЗНЫЕ обвинения по финансовым махинациям в связке с Гонтаревой,по превышении полномочий с этими "минскими вальсами".по военным " котлам"...по мародёрству,по контрабанде и вообще занятию бизнесом как лицу,занимающему гос. должности...Мнеого чего есть предъявить серьёзного,по кот орому можно пецю реально засадить за решётку на срок,превышающий его остаток жизни...Но вот ссцыкливый специалист подмостков чего-то боится ввязываться...
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08.07.2020 14:01 Ответить
Гена,вот ты все знаешь и доказательства имеешь?
Ну тогда смело шагай в суд и получишь свои 10% от сделки
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08.07.2020 14:16 Ответить
геша, а может предъявлять нечего?
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08.07.2020 14:40 Ответить
Те що ти дурень без розуму і освіти видно з твого посту)). Тож отримуй.
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08.07.2020 14:45 Ответить
А позвольте поинтересоваться, а шо такое блiх? То шо у тебя в голове вместо мозгов?
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08.07.2020 16:16 Ответить
Кацап вчить українську. Похвально.
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08.07.2020 16:59 Ответить
Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький підписав постанову про закриття кримінального провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалось продажу ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському».
Про це в інтерв'ю журналістам «Главкома», «Цензор.Нет» та телеканалу «Прямий» заявив сам Корецький. Інтерв'ю з ним вийде за кілька годин.

https://glavcom.ua/news/slidchiy-dbr-koreckiy-zayavlyaje-pro-bezperspektivnist-sprav-po-poroshenku-odnu-zakriv-shchoyno-691815.html
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08.07.2020 14:25 Ответить
Воняет здесь кучерявыми подельниками
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08.07.2020 14:26 Ответить
Порох-лідер нації.
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08.07.2020 14:35 Ответить
ты же конченный
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08.07.2020 14:58 Ответить
*спонсор*.
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08.07.2020 17:02 Ответить
Весь цвет порохоботов здесь на ЦН! Вова, а ну 2 месяца СИЗО Пете зашпандорь! Правильно, не выйдет, статьи обвинений не те! А когда же конец комедии под названием "Посадить Петю"?
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08.07.2020 14:41 Ответить
соєвих.)
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08.07.2020 14:43 Ответить
На жаль карантин та відстань в сотні км не дозволяє мені особисто бути присутнім на цій події. Але це історичний час!! Історичні події!! Ми не забудемо цих зелених ублюдків і прийде час будемо вимагати суду над ними!! Українського суду а не Печерського(Печерного)!!
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08.07.2020 14:43 Ответить
Те, що судять Порошенко це позор українцям...
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08.07.2020 14:46 Ответить
Ганьба https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html прихвостневі Козака
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08.07.2020 15:09 Ответить
Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку - Цензор.НЕТ 2101
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08.07.2020 14:51 Ответить
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко доєднався до прохання своїх адвокатів https://prm.ua/zahist-poroshenka-napolyagaye-na-vikliku-slidchogo-dbr-koretskogo-dlya-dachi-pokazan-u-sudi/ заслухати свідчення слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького у суді.
Про це він сказав у залі суду, трансляцію вів "Прямий".
"Я наголошую, це вимога: свідчення від пана Корецького, поки він живий - я не жартую, бо від цих можна чекати всього, що можливо - він заявив, що він добре себе почуває, він не збирається покінчувати життя самогубством і не збирається звільнятися з ДБР... Без дослідження цих доказів будь-яке рішення суду є сумнівним. Я, ваша честь, долучаюся до прохань сторони захисту оголосити перерву і допитати пана Корецького. Якщо ви не будете мати цієї можливості, я пропоную, з вашого дозволу, зателефонувати йому, увімкнути "голосний зв'язок" - і нехай дає покази. Нехай вся країна знає" - сказав Порошенко.
"Я дуже негативно до нього ставлюся. Але те, що я почув сьогодні... Друзі, уотергейт у порівнянні з цим - квіточки. І ще раз наголошую: вам доведеться відповідати, хто на вас тиснув, як Бабіков робив, які вказівки з Кремля ви отримуєте, які вказівки від Януковича, хто і чим це закінчиться", - додав він.
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань https://prm.ua/harkivski-na-choli-z-venediktovoyu-tisnuli-na-slidchih-u-spravah-poroshenka-slidchiy-dbr-koretskiy/ Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти Петра Порошенка.
Нагадаємо, https://prm.ua/vlada-hoche-obmezhiti-uchast-************-opozitsiyi-u-viborah-poroshenko-pid-pecherskim-sudom/ на думку Порошенка, влада хоче обмежити участь української опозиції у виборах .
Раніше https://prm.ua/sud-vinis-rishennya-u-spravi-pro-zapobizhniy-zahid-petru-poroshenku/ Печерський районний суд переніс засідання у справі щодо обрання запобіжного п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку.
Суддя Печерського суду https://prm.ua/suddya-vovk-vidmoviv-zahistu-poroshenka-u-vidvodi-grupi-obvinuvachennya/ Сергій Вовк відмовив у клопотанні сторони захисту п'ятого Петра Порошенка у відводі прокурорів .
Авторитетні міжнародні організації, низка впливових світових політиків, українські громадські діячі, активісти та медіа https://prm.ua/svitova-spilnota-zaklikaye-zelenskogo-pripiniti-politichni-peresliduvannya-petra-poroshenka/ закликають президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка.
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08.07.2020 15:30 Ответить
"Бывали хуже времена,но не было подлей!" (с)
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08.07.2020 15:35 Ответить
Нема доказів,а засудити хотілось.ЗЄ,це вже бєсрєдєл.
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08.07.2020 15:45 Ответить
Вангую:посадять венедиктову)))))
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08.07.2020 15:56 Ответить
втіче... як пшонка...
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08.07.2020 16:02 Ответить
Народ, не будьте наївними й не хвилюйтесь на нічому. Ось побачите, що ніхто його не посадить бо не збираються нікого садити.
Петя із всіх компроматів обирав самі неперспективні, щоб нікого не посадити, а тільки попіаритись. Всі арешти закінчились нічим, як і мало бути. І тут те ж саме. Бо когось посадити, це підставити себе на той час, коли відійде від влади. Бо і в самих рильце добре в пушку. Притому на всіх є достатньо перспективних компроматів, які навмисно не приймають до уваги.
Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться, візьміть попкорн і спостерігайте за постановочним спектаклем.
Все це пшик, як подібне було при Порошенко. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, що там одного навіть на ліжку несли. І хто скаже в якій він тюрмі сидить?
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08.07.2020 16:03 Ответить
Показове інтерв'ю з протестувальницею Іриною (з велосипедом) о 15.57:
- Ви чому тут?
- Підтримати Порошенка, я за нього голосувала.
- А що скажете про звинувачення у змові при призначенні Семочка?
- Я про це не знаю.
- А знаєте хто такий Семочко?
- Не знаю.
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08.07.2020 16:03 Ответить
Там стільки звинувачень, що я сам всіх не знаю. А ти?
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08.07.2020 17:00 Ответить
Чем ещё Украине заняться? Всё уже поделано, уровень экономики зашибись, мир на всей территории, граждане работают в своей стране, людей из плена освободили, коррупцию побороли... теперь и развлечься можно, денег все равно некуда девать... куры, блин, сволочи, не клюют. Наверное, всё дело в курах!
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08.07.2020 16:07 Ответить
Та не, дело в том, что ***** вонючего ещё не повесили вверх ногами, вот оно падло и мутит Украину
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08.07.2020 16:19 Ответить
Команда адвокатів Порошенко і сам 5-й Президент України розмазали дбрівський послід, Венедіктову та самого Бубочку по асфальту як тарганів. Молодці!
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08.07.2020 16:50 Ответить
Поздравляем нашего Президента - Петра Алексеевича Порошенко с Победой! Порохобот - это патриот Украины!
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08.07.2020 16:53 Ответить
н-да...
неплохую трибуну для Пети устроила туповлада..
валодя выглядит очень тускло (мягко говоря) на Петином фоне..
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08.07.2020 16:56 Ответить
Володя (их два), но оба выглядят гавном, ведут себя, как гавно...
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08.07.2020 17:01 Ответить
Карновал мародера закончен.
Порохоботы за зарплатой сегодня не приходить Денег нет!
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08.07.2020 17:02 Ответить
Гундявый все свое имущество на соседей попереписывал и теперь может валить из луганской в ростовскую область, типа в сгоревшем лесу заблудился,зачем круги наматывать и в Киев возвращаться
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08.07.2020 17:07 Ответить
У тебя горлышко от бутылки в дупе
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08.07.2020 17:10 Ответить
Сходил бы ты на форум медиков, проктолог недоучка
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08.07.2020 18:48 Ответить
Тебе что больно было?
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08.07.2020 21:48 Ответить
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