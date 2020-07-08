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Новини
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Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Печерський районний суд Києва сьогодні продовжив засідання для обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, народному депутату від "Європейської Солідарності" Петру Порошенку.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

Також дивіться: "Досить терору": під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка. ФОТОрепортаж

Прокуратура просить суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Адвокати експрезидента заявляють про недійсність клопотання. Біля будівлі суду мітингують прихильники Порошенка.

Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону. В Офісі Генпрокурора раніше заявили, що оголосили підозру Петру Порошенку в цій справі. Водночас адвокати наполягають, що Порошенко не є підозрюваним, тому що прокуратура, за їхніми словами, намагаючись оголосити йому підозру, порушила вимоги Кримінального процесуального кодексу. Суд для обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку розпочався 18 червня.

Автор: 

Порошенко Петро (15181) суд (11701)


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Топ коментарі
+63
Зебилы, а почему вы хотите посадить Пороха? За томос? Или за то что спас Украину от кацапов? Или за то что продолжает спасать страну от зеленых мразей?
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08.07.2020 11:23
+40
Зеленая Шмаркля на всякий случай чухнула на Луганщину шашлыки жарить..
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08.07.2020 11:22
+36
Там ближче до Ростову.
Буде ще один легітимний.
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08.07.2020 11:27
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- Петро Олексійович, наші телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
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08.07.2020 13:00 Відповісти
Вашы телеглядачи еще глупее, чем мы думали
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08.07.2020 13:22 Відповісти
"Каким судом судите, таким и вас судить будут и какой мерой мерите, такой и вам будет отмеряно." (Матф.7:2)
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08.07.2020 13:02 Відповісти
Суд над гібридом має бути гібридним-тут все сходиться.А от гібридна війна від звичайної відрізняється тим,що до неї є гібридний підхід,а не тільки воєнна риторика.От з цим якраз і є проблеми,бо не оточення путлера гине,не порошенкові сотні підприемств,а втягнуті у гібридну війну военною риторикою заручники з боків обох диктаторів.Чи хоч один депутат ВР загинув на фронті за 6-ть років такої війни?Звичайно і не загине,бо він прийшов за владою і грошима,а не за вашими національними інтересами.То чому все ще купуєтесь на воєнну риторику кукловодів,наражаючи свої сімї,дітей на небезпеку при безвізі?Якщо гібрид,то нехай він і зїдає один-одного-від нього треба відгородитися,вибравши з поміж себе владу,суди,захист,а не опиратись на стару совкову систему.Якщо ж ні,то гіврид вас просто поглине пропагандою та виплюне,як непотрібне йому сміття.
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08.07.2020 13:26 Відповісти
для відома юзерів: https://censor.net/user/472645 - щойнозареєстрований на цензорі ольгінський бот
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08.07.2020 14:29 Відповісти
До відома адміна:згадування та обговорення ніків форумчан п 4.5.
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08.07.2020 14:40 Відповісти
ну навіщо ви так? ну, щойно вилуплене "ко-ко", нік заїки, "канадієць", що й не скаже яка різниця в часі з нами, серливе... Але ж яка проза, талантище маніпулятора так і пре...
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08.07.2020 15:05 Відповісти
«Я хочу звернутися до влади. Дорогий Володимире Олександровичу, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся», - сказав Порошенко під час телемарафону на честь безвізу в ефірі телеканалу «Прямий».
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-vidpoviv-zelenskomu-vi-meni-ne-vorog-ya-z-vami-ne-boryusya
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08.07.2020 13:23 Відповісти
прокурорская писюрва такая жалкая..
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08.07.2020 13:29 Відповісти
за граты
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08.07.2020 13:42 Відповісти
Я вас умоляю, против Пороха группа олигархов, в т.ч. Беня. Вы что, не помните, что он ему сказал? Что то вроде "Я костми лягу, но жизнь тебе испорчу.". Ну и заодно всей Украине Беня мстит. ЗеСопля ничего не решает. Скорее оно бы зассало заводить против него дела.
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08.07.2020 13:48 Відповісти
И Ахметов уже против своего партнёра по бизнесу?
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08.07.2020 16:58 Відповісти
не понимаю - зачем Петя туда вообще ходит,зачем придаёт признаки легитимности и серьёзности происходящему ?
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08.07.2020 13:58 Відповісти
Потому что - у нас была Революция Достоинства, и Порошенко показывает, как свою честьи достоинство можно защитить не только революционными, а и юридическими методами, - в суде, - по закону.
Еще одна сторона, грань Революции Достоинства.
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08.07.2020 16:57 Відповісти
посмотрев финальный митинг Пети на фоне обосцаной прокуратуры,суда,и керивныцтва державы - вопрос снимаю..
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08.07.2020 16:59 Відповісти
смешно!...Они бы ещё предъявили громко претензии за неправильную парковку во время отмечания свадьбы сына луценка в ресторане.куда пеця приехал и поставил машину не на отведённом участке для паркования...
Обьвинения детские.Почему-то боится Зеленский предъявить СЕРЬЁЗНЫЕ обвинения по финансовым махинациям в связке с Гонтаревой,по превышении полномочий с этими "минскими вальсами".по военным " котлам"...по мародёрству,по контрабанде и вообще занятию бизнесом как лицу,занимающему гос. должности...Мнеого чего есть предъявить серьёзного,по кот орому можно пецю реально засадить за решётку на срок,превышающий его остаток жизни...Но вот ссцыкливый специалист подмостков чего-то боится ввязываться...
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08.07.2020 14:01 Відповісти
Гена,вот ты все знаешь и доказательства имеешь?
Ну тогда смело шагай в суд и получишь свои 10% от сделки
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08.07.2020 14:16 Відповісти
геша, а может предъявлять нечего?
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08.07.2020 14:40 Відповісти
Те що ти дурень без розуму і освіти видно з твого посту)). Тож отримуй.
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08.07.2020 14:45 Відповісти
А позвольте поинтересоваться, а шо такое блiх? То шо у тебя в голове вместо мозгов?
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08.07.2020 16:16 Відповісти
Кацап вчить українську. Похвально.
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08.07.2020 16:59 Відповісти
Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький підписав постанову про закриття кримінального провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалось продажу ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському».
Про це в інтерв'ю журналістам «Главкома», «Цензор.Нет» та телеканалу «Прямий» заявив сам Корецький. Інтерв'ю з ним вийде за кілька годин.

https://glavcom.ua/news/slidchiy-dbr-koreckiy-zayavlyaje-pro-bezperspektivnist-sprav-po-poroshenku-odnu-zakriv-shchoyno-691815.html
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08.07.2020 14:25 Відповісти
Воняет здесь кучерявыми подельниками
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08.07.2020 14:26 Відповісти
Порох-лідер нації.
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08.07.2020 14:35 Відповісти
ты же конченный
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08.07.2020 14:58 Відповісти
*спонсор*.
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08.07.2020 17:02 Відповісти
Весь цвет порохоботов здесь на ЦН! Вова, а ну 2 месяца СИЗО Пете зашпандорь! Правильно, не выйдет, статьи обвинений не те! А когда же конец комедии под названием "Посадить Петю"?
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08.07.2020 14:41 Відповісти
соєвих.)
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08.07.2020 14:43 Відповісти
На жаль карантин та відстань в сотні км не дозволяє мені особисто бути присутнім на цій події. Але це історичний час!! Історичні події!! Ми не забудемо цих зелених ублюдків і прийде час будемо вимагати суду над ними!! Українського суду а не Печерського(Печерного)!!
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08.07.2020 14:43 Відповісти
Те, що судять Порошенко це позор українцям...
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08.07.2020 14:46 Відповісти
Ганьба https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html прихвостневі Козака
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08.07.2020 15:09 Відповісти
Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку - Цензор.НЕТ 2101
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08.07.2020 14:51 Відповісти
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко доєднався до прохання своїх адвокатів https://prm.ua/zahist-poroshenka-napolyagaye-na-vikliku-slidchogo-dbr-koretskogo-dlya-dachi-pokazan-u-sudi/ заслухати свідчення слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького у суді.
Про це він сказав у залі суду, трансляцію вів "Прямий".
"Я наголошую, це вимога: свідчення від пана Корецького, поки він живий - я не жартую, бо від цих можна чекати всього, що можливо - він заявив, що він добре себе почуває, він не збирається покінчувати життя самогубством і не збирається звільнятися з ДБР... Без дослідження цих доказів будь-яке рішення суду є сумнівним. Я, ваша честь, долучаюся до прохань сторони захисту оголосити перерву і допитати пана Корецького. Якщо ви не будете мати цієї можливості, я пропоную, з вашого дозволу, зателефонувати йому, увімкнути "голосний зв'язок" - і нехай дає покази. Нехай вся країна знає" - сказав Порошенко.
"Я дуже негативно до нього ставлюся. Але те, що я почув сьогодні... Друзі, уотергейт у порівнянні з цим - квіточки. І ще раз наголошую: вам доведеться відповідати, хто на вас тиснув, як Бабіков робив, які вказівки з Кремля ви отримуєте, які вказівки від Януковича, хто і чим це закінчиться", - додав він.
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань https://prm.ua/harkivski-na-choli-z-venediktovoyu-tisnuli-na-slidchih-u-spravah-poroshenka-slidchiy-dbr-koretskiy/ Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти Петра Порошенка.
Нагадаємо, https://prm.ua/vlada-hoche-obmezhiti-uchast-************-opozitsiyi-u-viborah-poroshenko-pid-pecherskim-sudom/ на думку Порошенка, влада хоче обмежити участь української опозиції у виборах .
Раніше https://prm.ua/sud-vinis-rishennya-u-spravi-pro-zapobizhniy-zahid-petru-poroshenku/ Печерський районний суд переніс засідання у справі щодо обрання запобіжного п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку.
Суддя Печерського суду https://prm.ua/suddya-vovk-vidmoviv-zahistu-poroshenka-u-vidvodi-grupi-obvinuvachennya/ Сергій Вовк відмовив у клопотанні сторони захисту п'ятого Петра Порошенка у відводі прокурорів .
Авторитетні міжнародні організації, низка впливових світових політиків, українські громадські діячі, активісти та медіа https://prm.ua/svitova-spilnota-zaklikaye-zelenskogo-pripiniti-politichni-peresliduvannya-petra-poroshenka/ закликають президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка.
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08.07.2020 15:30 Відповісти
"Бывали хуже времена,но не было подлей!" (с)
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08.07.2020 15:35 Відповісти
Нема доказів,а засудити хотілось.ЗЄ,це вже бєсрєдєл.
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08.07.2020 15:45 Відповісти
Вангую:посадять венедиктову)))))
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08.07.2020 15:56 Відповісти
втіче... як пшонка...
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08.07.2020 16:02 Відповісти
Народ, не будьте наївними й не хвилюйтесь на нічому. Ось побачите, що ніхто його не посадить бо не збираються нікого садити.
Петя із всіх компроматів обирав самі неперспективні, щоб нікого не посадити, а тільки попіаритись. Всі арешти закінчились нічим, як і мало бути. І тут те ж саме. Бо когось посадити, це підставити себе на той час, коли відійде від влади. Бо і в самих рильце добре в пушку. Притому на всіх є достатньо перспективних компроматів, які навмисно не приймають до уваги.
Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться, візьміть попкорн і спостерігайте за постановочним спектаклем.
Все це пшик, як подібне було при Порошенко. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, що там одного навіть на ліжку несли. І хто скаже в якій він тюрмі сидить?
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08.07.2020 16:03 Відповісти
Показове інтерв'ю з протестувальницею Іриною (з велосипедом) о 15.57:
- Ви чому тут?
- Підтримати Порошенка, я за нього голосувала.
- А що скажете про звинувачення у змові при призначенні Семочка?
- Я про це не знаю.
- А знаєте хто такий Семочко?
- Не знаю.
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08.07.2020 16:03 Відповісти
Там стільки звинувачень, що я сам всіх не знаю. А ти?
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08.07.2020 17:00 Відповісти
Чем ещё Украине заняться? Всё уже поделано, уровень экономики зашибись, мир на всей территории, граждане работают в своей стране, людей из плена освободили, коррупцию побороли... теперь и развлечься можно, денег все равно некуда девать... куры, блин, сволочи, не клюют. Наверное, всё дело в курах!
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08.07.2020 16:07 Відповісти
Та не, дело в том, что ***** вонючего ещё не повесили вверх ногами, вот оно падло и мутит Украину
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08.07.2020 16:19 Відповісти
Команда адвокатів Порошенко і сам 5-й Президент України розмазали дбрівський послід, Венедіктову та самого Бубочку по асфальту як тарганів. Молодці!
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08.07.2020 16:50 Відповісти
Поздравляем нашего Президента - Петра Алексеевича Порошенко с Победой! Порохобот - это патриот Украины!
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08.07.2020 16:53 Відповісти
н-да...
неплохую трибуну для Пети устроила туповлада..
валодя выглядит очень тускло (мягко говоря) на Петином фоне..
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08.07.2020 16:56 Відповісти
Володя (их два), но оба выглядят гавном, ведут себя, как гавно...
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08.07.2020 17:01 Відповісти
Карновал мародера закончен.
Порохоботы за зарплатой сегодня не приходить Денег нет!
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08.07.2020 17:02 Відповісти
Гундявый все свое имущество на соседей попереписывал и теперь может валить из луганской в ростовскую область, типа в сгоревшем лесу заблудился,зачем круги наматывать и в Киев возвращаться
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08.07.2020 17:07 Відповісти
У тебя горлышко от бутылки в дупе
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08.07.2020 17:10 Відповісти
Сходил бы ты на форум медиков, проктолог недоучка
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08.07.2020 18:48 Відповісти
Тебе что больно было?
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08.07.2020 21:48 Відповісти
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