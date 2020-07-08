Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Печерський районний суд Києва сьогодні продовжив засідання для обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, народному депутату від "Європейської Солідарності" Петру Порошенку.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

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Прокуратура просить суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Адвокати експрезидента заявляють про недійсність клопотання. Біля будівлі суду мітингують прихильники Порошенка.

Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону. В Офісі Генпрокурора раніше заявили, що оголосили підозру Петру Порошенку в цій справі. Водночас адвокати наполягають, що Порошенко не є підозрюваним, тому що прокуратура, за їхніми словами, намагаючись оголосити йому підозру, порушила вимоги Кримінального процесуального кодексу. Суд для обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку розпочався 18 червня.