Правительство намерено закупать гречку в резерв, - министр экономики Петрашко
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что украинское правительство намерено закупать гречку в резерв.
Об этом Петрашко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Да, в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше - 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. - Ред.), Аграрному фонду", - сказал он.
При этом Петрашко отметил, что министерство отрабатывает способы, как это сделать прозрачно.
"Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", - сказал глава Минэкономики.
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гречки засіяли на 10 тис га більше і миши на лексусах вдавляться
а з довгоносиками на мерсах вийшов прокол - ніхто на них не розраховував !
По данным Гостаможслужбы, по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки Украиной поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.
Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
Источник: https://biz.censor.net/n3206754
а закупівля наших отак робилася:
https://censor.net/photo_news/3191621/fermery_perekryli_vezd_v_herson_trebuya_otkryt_produktovye_rynki_videofotoreportaj
добрий вчитель та добрий учень...