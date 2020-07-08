Правительство намерено закупать гречку в резерв, - министр экономики Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что украинское правительство намерено закупать гречку в резерв.

Об этом Петрашко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Да, в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше - 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. - Ред.), Аграрному фонду", - сказал он.

При этом Петрашко отметил, что министерство отрабатывает способы, как это сделать прозрачно.

"Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", - сказал глава Минэкономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Безработных не становится больше, но рабочие места уходят "в тень", - министр экономики Петрашко