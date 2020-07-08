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Правительство намерено закупать гречку в резерв, - министр экономики Петрашко

Правительство намерено закупать гречку в резерв, - министр экономики Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что украинское правительство намерено закупать гречку в резерв.

Об этом Петрашко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Да, в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше - 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. - Ред.), Аграрному фонду", - сказал он.

При этом Петрашко отметил, что министерство отрабатывает способы, как это сделать прозрачно.

"Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", - сказал глава Минэкономики.

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Автор: 

гречка (139) Петрашко Игорь (84)


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Топ комментарии
+21
а мыши? жирные такие, на лексусах...
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08.07.2020 11:58
+6
С этой гречкой сплошное позорище,уже пора создавать партию любителей гречки..
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08.07.2020 11:59
+5
тільки хотів про це запитати - випередив... а ще про двісті з гаком мільйонів тон...
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08.07.2020 11:59
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а мыши? жирные такие, на лексусах...
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08.07.2020 11:58 Ответить
тільки хотів про це запитати - випередив... а ще про двісті з гаком мільйонів тон...
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08.07.2020 11:59 Ответить
не хвилюйтесь!
гречки засіяли на 10 тис га більше і миши на лексусах вдавляться
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08.07.2020 12:09 Ответить
а довгоносик?
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08.07.2020 12:13 Ответить
оп !!!!!!!!!!!!!!
а з довгоносиками на мерсах вийшов прокол - ніхто на них не розраховував !
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08.07.2020 12:45 Ответить
от і поїв довгоносик ще 10 тис га гречки... треба було сіяти 100 - як памьятаєте у класика тільки на 100 тис га він вдавився...
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08.07.2020 13:32 Ответить
тепер і гречки не буде
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08.07.2020 12:32 Ответить
Ну да, а как же, главная валюта на выборах.
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08.07.2020 12:50 Ответить
зачем закупать гречку? её мыши всё равно пожрут
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09.07.2020 10:54 Ответить
С этой гречкой сплошное позорище,уже пора создавать партию любителей гречки..
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08.07.2020 11:59 Ответить
Вже є партії "які продали маски, ""які зїли зерно" тепер формується нова партія "як вкрасти гречку"
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08.07.2020 12:05 Ответить
А потім миши сожруть.
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08.07.2020 12:00 Ответить
Лучше бриллианты закупать! Их мыши не едят. Хотя наши зелёные украинские мыши и гамно сожрут! А бриллианты схомячат быстрей гречки!
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08.07.2020 12:01 Ответить
2800 вагонів тре купити. Щоб мишки не голодали...
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08.07.2020 12:01 Ответить
Классный зеленый бизнес, закупают за счет всех граждан, потом воруют, продают и кладут навар в свои бездонные карманы.

По данным Гостаможслужбы, по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки Украиной поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net/n3206754
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08.07.2020 12:04 Ответить
правда што... а ленка потом за всех платит, ця перша лядя
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08.07.2020 12:38 Ответить
Вони щось мабуть знають.
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08.07.2020 12:04 Ответить
що гречки не буде, і Кіля Азірова будуть просити її привезти з Китаю
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08.07.2020 12:06 Ответить
Еще надо закупить пшеницу, сало, огурцы и прочие продукты, которые мы, судя по предыдущим высерам таких министров замминистров по трудовой дисциплине и министров по продаже лопат, выращиваем с излишками, да так шо приходится продавать.
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08.07.2020 12:05 Ответить
огірки вже позакупляли. навідь у цензорі про це було. памьятаєте кілька місяців тому у карантин закупляли, конкуренцію вірменським робили, бо ж вірменських через кордон провезти не можна було і тому їми були завалені усі супермаркети по 100 грн за кг.

а закупівля наших отак робилася:

Уряд має намір закуповувати гречку в резерв, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 6580

https://censor.net/photo_news/3191621/fermery_perekryli_vezd_v_herson_trebuya_otkryt_produktovye_rynki_videofotoreportaj
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08.07.2020 12:21 Ответить
Вот придурки Мало того что всё разворуют Так и закупать хотят когда цена на пике Люди из-за дороговизны уменьшили закупки так наши чинуши подсуетились что-бы барыжки в убытке не были
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08.07.2020 12:07 Ответить
Мыши проголодались, гречку требуют.
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08.07.2020 12:08 Ответить
а хто скаже "ґрєча" - саджати на брюкву
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08.07.2020 12:10 Ответить
Что за нах, эта гречка в бывших республиках совка в какой-то сакральный ранг возведена. Типа нет у тебя гречки ты не человек. Вы исчо типа лучший пломбир в мире по 20 коп. закупите
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08.07.2020 12:16 Ответить
Без килограмма гречки ни одна уважающая себя бабка на местных выборах не проголосует. Поэтому законопроект ровно под выборы разработали.
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08.07.2020 13:09 Ответить
Потом эту гречку как всегда мыши съедят. Зеле ничего доверять нельзя. Эти все мероприятия из нашего кармана.
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08.07.2020 12:33 Ответить
чого це тільки Зелі? його виборці ж казали, що хоч він і нічого не знає, але навчиться. таки добре вчиться. памьятаєте у кого сім років тому миші зьїли зерно з госрезерву?

добрий вчитель та добрий учень...
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08.07.2020 13:37 Ответить
та тре якось меню наших мишей розбавити...ато зерно та дизтопливо остогидли
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08.07.2020 12:37 Ответить
Вы хоть мукой обеспечьте,а то что во многих странах мира страшная засуха .а вы ,в турборежиме , через порты ,вывозили зерно на протяжении всей весны.
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08.07.2020 12:46 Ответить
К местным выборам заранее готовятся.
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08.07.2020 13:08 Ответить
 
 