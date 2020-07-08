Уряд має намір закуповувати гречку в резерв, - міністр економіки Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що український уряд має намір закуповувати гречку в резерв.

Про це Петрашко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Так, цього року гречкою засіяли на 10 тис. га більше - 74 тис. га. Однак потрібно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки є питання до ДПЗКУ (Державної продовольчо-зернової корпорації України. - ред.), аграрному фонду", - сказав він.

При цьому Петрашко зазначив, що міністерство відпрацьовує способи, як це зробити прозоро.

"Відпрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди", - сказав глава Мінекономіки.

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