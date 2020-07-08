Уряд має намір закуповувати гречку в резерв, - міністр економіки Петрашко
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що український уряд має намір закуповувати гречку в резерв.
Про це Петрашко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Так, цього року гречкою засіяли на 10 тис. га більше - 74 тис. га. Однак потрібно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки є питання до ДПЗКУ (Державної продовольчо-зернової корпорації України. - ред.), аграрному фонду", - сказав він.
При цьому Петрашко зазначив, що міністерство відпрацьовує способи, як це зробити прозоро.
"Відпрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди", - сказав глава Мінекономіки.
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гречки засіяли на 10 тис га більше і миши на лексусах вдавляться
а з довгоносиками на мерсах вийшов прокол - ніхто на них не розраховував !
По данным Гостаможслужбы, по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки Украиной поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.
Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
Источник: https://biz.censor.net/n3206754
а закупівля наших отак робилася:
https://censor.net/photo_news/3191621/fermery_perekryli_vezd_v_herson_trebuya_otkryt_produktovye_rynki_videofotoreportaj
добрий вчитель та добрий учень...