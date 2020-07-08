Движение через пункт пропуска "Марьинка" остается заблокированным наемниками РФ, - Госпогранслужба

Движение через КПВВ "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области остается заблокированным наемниками РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера по гуманитарному коридору "Донецк-Курахово" со временно оккупированной территории прибыл только один человек - гражданин Германии, которого террористы все же выпустили", - сказано в сообщении.

При этом, согласно распоряжениям командующего Объединенных сил, пропуск через линию разграничения осуществляется в трех контрольных пунктах въезда-выезда, в том числе и "Марьинке", отмечается в сообщении.

За минувшие сутки линию разграничения в Донбассе пересекло почти 1,2 тысячи человек: военнослужащие Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" в течение 7 июля на въезд со временно оккупированной территории Украины оформили 297 человек и 35 транспортных средств, а на выезд с подконтрольной правительству территории - 163 человека и 6 транспортных средств. Через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека: 366 в направлении временно оккупированной территории и 357 – в сторону подконтрольной территории.

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В ведомстве также напомнили, что все граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Дій вдома" или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, следующие через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.

Отмечается также, что пока пограничники не могут гарантировать пропуск со стороны российско-оккупационной власти, поэтому продолжают разъяснять гражданам риски таких путешествий.