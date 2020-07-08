Рух через пункт пропуску "Мар'їнка" залишається заблокованим найманцями РФ, - Держприкордонслужба

Рух через КПВВ "Мар'їнка" на лінії розмежування в Донецькій області залишається заблокованим найманцями РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Учора гуманітарним коридором "Донецьк-Курахове" з тимчасово окупованої території прибув лише один чоловік – громадянин Німеччини, якого терористи все ж випустили ", - сказано в повідомленні.

При цьому, згідно з розпорядженнями командувача Об'єднаних сил, пропуск через лінію розмежування здійснюється в трьох контрольних пунктах в'їзду-виїзду, зокрема і "Мар'їнці", наголошується в повідомленні.

За минулу добу лінію розмежування на Донбасі перетнуло майже 1,2 тисячі осіб: військовослужбовці Донецького прикордонного загону в КПВВ "Новотроїцьке" протягом 7 липня на в'їзд із тимчасово окупованої території України оформили 297 осіб і 35 транспортних засобів, а на виїзд з підконтрольної уряду території - 163 особи та 6 транспортних засобів. Через КПВВ "Станиця Луганська" лінію розмежування в пішому порядку перетнули 723 людини: 366 у напрямку тимчасово окупованої території і 357 - в бік підконтрольної території.

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У відомстві також нагадали, що всі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованої території, зобов'язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний застосунок "Дій вдома" або, за їхньою згодою, двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади. Від обов'язкової самоізоляції (обсервації) звільняються особи, які прямують через лінію розмежування для складання зовнішнього незалежного оцінювання за наявності підтвердних документів.

Зазначається також, що поки прикордонники не можуть гарантувати пропуск з боку російсько-окупаційної влади, тому продовжують роз'яснювати громадянам ризики таких подорожей.