На Львовщине госпитализировали больного малярией
Во Львовской области госпитализирован 46-летний больной малярией, который недавно вернулся из Африки.
Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист, главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, передает Цензор.НЕТ.
"В период пандемии COVID-19 во Львовской области госпитализирован 46-летний мужчина с диагнозом "малярия", который недавно вернулся из одной из стран Африки. Следовательно, повышение температуры тела свидетельствует не только о вероятности COVID-19 и сбор эпиданамнеза (информации где пациент был, что делал, чем питался, какие насекомые кусали и т.д.) являются залогом успеха в установлении диагноза инфекционного заболевания! Состояние пациента средней тяжести. Предоставляется необходимый объем лечебно-диагностических мероприятий", - написала она.
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затребувала баблаописала....
правда у нас не "мужчина", а "чоловік".
але грамотно(еее, деньгі давай, давай деньгі)
то шо у нас малярійників(комарів) немає - це побоку. головне - "деньгі давай"
профі, просто всі мріють за таку медицину - чуть шо - дзвонять в Київ: ееее, давай, давай, давай.те
сиділи б тихо, просто допомоги буде більше....