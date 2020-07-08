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На Львовщине госпитализировали больного малярией

На Львовщине госпитализировали больного малярией

Во Львовской области госпитализирован 46-летний больной малярией, который недавно вернулся из Африки.

Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист, главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, передает Цензор.НЕТ.

"В период пандемии COVID-19 во Львовской области госпитализирован 46-летний мужчина с диагнозом "малярия", который недавно вернулся из одной из стран Африки. Следовательно, повышение температуры тела свидетельствует не только о вероятности COVID-19 и сбор эпиданамнеза (информации где пациент был, что делал, чем питался, какие насекомые кусали и т.д.) являются залогом успеха в установлении диагноза инфекционного заболевания! Состояние пациента средней тяжести. Предоставляется необходимый объем лечебно-диагностических мероприятий", - написала она.

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На Львовщине госпитализировали больного малярией 01

Африка (279) малярия (17) Львовская область (2916)


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ля, не понос, так золотуха...
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08.07.2020 12:34 Ответить
як вона грамотно затребувала бабла описала....
правда у нас не "мужчина", а "чоловік".
але грамотно(еее, деньгі давай, давай деньгі)
то шо у нас малярійників(комарів) немає - це побоку. головне - "деньгі давай"
профі, просто всі мріють за таку медицину - чуть шо - дзвонять в Київ: ееее, давай, давай, давай.те
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08.07.2020 12:36 Ответить
Зато в Африці є, та й про гроші вона не пише, у Львові хороша лабараторія для попередження екзотичних хвороб. Всі наші їздять до Львову вакцинуватись перед поїздками.
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08.07.2020 12:58 Ответить
ну то типу як зімбабвійці їдуть в Канаду - ОЙ, а раптом в Канаді Кір(перський царьок), або Вітруха(любить тусуватись з мамкою тов. главаря Нафтогазу, чи ще де там він главарік?*)
сиділи б тихо, просто допомоги буде більше....
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08.07.2020 13:05 Ответить
Та ні, реально. Хрін виїдеш без тої довідки. Маю знайомого, фаната поїздок в дикі місця. Він півсвіта облазив, я лише раз повівся, на Занзибар, два тижні в наметах посеред джунглів, вакцинування, в підсумку на двох 8000 дол і нуль задоволення, тільки і дивишся аби тебе хтось не з'їв.
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08.07.2020 13:13 Ответить
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08.07.2020 12:37 Ответить
А из Монголии никто не приезжал?
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08.07.2020 12:39 Ответить
Жмот чи що, зазвичай перед поїздкою в Африку чи Південно Східну Азію в тому ж Львові колять прививку за 15 000 грн на людину.
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08.07.2020 12:55 Ответить
То відчуття коли під час епідемії коронавіруса підчепив малярію.
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08.07.2020 12:59 Ответить
 
 