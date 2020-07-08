На Львівщині госпіталізували хворого на малярію

У Львівській області госпіталізовано 46-річного хворого на малярію, який недавно повернувся з Африки.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала лікар-інфекціоніст, головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, передає Цензор.НЕТ.

"У період пандемії COVID-19 у Львівській області госпіталізований 46-річний чоловік з діагнозом "малярія", який нещодавно повернувся з однієї з країн Африки. Отже, підвищення температури тіла свідчить не тільки про ймовірність COVID-19 і збір епіданамнезу (інформації де пацієнт був, що робив, чим харчувався, які комахи кусали тощо) є запорукою успіху у встановленні діагнозу інфекційного захворювання! Стан пацієнта середньої тяжкості. Надається необхідний обсяг лікувально-діагностичних заходів", - написала вона.

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