На Львівщині госпіталізували хворого на малярію
У Львівській області госпіталізовано 46-річного хворого на малярію, який недавно повернувся з Африки.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала лікар-інфекціоніст, головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, передає Цензор.НЕТ.
"У період пандемії COVID-19 у Львівській області госпіталізований 46-річний чоловік з діагнозом "малярія", який нещодавно повернувся з однієї з країн Африки. Отже, підвищення температури тіла свідчить не тільки про ймовірність COVID-19 і збір епіданамнезу (інформації де пацієнт був, що робив, чим харчувався, які комахи кусали тощо) є запорукою успіху у встановленні діагнозу інфекційного захворювання! Стан пацієнта середньої тяжкості. Надається необхідний обсяг лікувально-діагностичних заходів", - написала вона.
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правда у нас не "мужчина", а "чоловік".
але грамотно(еее, деньгі давай, давай деньгі)
то шо у нас малярійників(комарів) немає - це побоку. головне - "деньгі давай"
профі, просто всі мріють за таку медицину - чуть шо - дзвонять в Київ: ееее, давай, давай, давай.те
сиділи б тихо, просто допомоги буде більше....