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На Львівщині госпіталізували хворого на малярію

На Львівщині госпіталізували хворого на малярію

У Львівській області госпіталізовано 46-річного хворого на малярію, який недавно повернувся з Африки.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала лікар-інфекціоніст, головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, передає Цензор.НЕТ.

"У період пандемії COVID-19 у Львівській області госпіталізований 46-річний чоловік з діагнозом "малярія", який нещодавно повернувся з однієї з країн Африки. Отже, підвищення температури тіла свідчить не тільки про ймовірність COVID-19 і збір епіданамнезу (інформації де пацієнт був, що робив, чим харчувався, які комахи кусали тощо) є запорукою успіху у встановленні діагнозу інфекційного захворювання! Стан пацієнта середньої тяжкості. Надається необхідний обсяг лікувально-діагностичних заходів", - написала вона.

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На Львівщині госпіталізували хворого на малярію 01

Автор: 

Африка (307) малярія (12) Львівська область (2441)


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ля, не понос, так золотуха...
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08.07.2020 12:34 Відповісти
як вона грамотно затребувала бабла описала....
правда у нас не "мужчина", а "чоловік".
але грамотно(еее, деньгі давай, давай деньгі)
то шо у нас малярійників(комарів) немає - це побоку. головне - "деньгі давай"
профі, просто всі мріють за таку медицину - чуть шо - дзвонять в Київ: ееее, давай, давай, давай.те
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08.07.2020 12:36 Відповісти
Зато в Африці є, та й про гроші вона не пише, у Львові хороша лабараторія для попередження екзотичних хвороб. Всі наші їздять до Львову вакцинуватись перед поїздками.
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08.07.2020 12:58 Відповісти
ну то типу як зімбабвійці їдуть в Канаду - ОЙ, а раптом в Канаді Кір(перський царьок), або Вітруха(любить тусуватись з мамкою тов. главаря Нафтогазу, чи ще де там він главарік?*)
сиділи б тихо, просто допомоги буде більше....
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08.07.2020 13:05 Відповісти
Та ні, реально. Хрін виїдеш без тої довідки. Маю знайомого, фаната поїздок в дикі місця. Він півсвіта облазив, я лише раз повівся, на Занзибар, два тижні в наметах посеред джунглів, вакцинування, в підсумку на двох 8000 дол і нуль задоволення, тільки і дивишся аби тебе хтось не з'їв.
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08.07.2020 13:13 Відповісти
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08.07.2020 12:37 Відповісти
А из Монголии никто не приезжал?
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08.07.2020 12:39 Відповісти
Жмот чи що, зазвичай перед поїздкою в Африку чи Південно Східну Азію в тому ж Львові колять прививку за 15 000 грн на людину.
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08.07.2020 12:55 Відповісти
То відчуття коли під час епідемії коронавіруса підчепив малярію.
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08.07.2020 12:59 Відповісти
 
 