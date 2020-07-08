Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК

Президент Владимир Зеленский внес в декларацию информацию об изменении в имущественном состоянии. В частности, он получил доход на сумму 14,47 млн грн от продажи участка земли с недвижимым имуществом.

Об этом свидетельствуют данные деклараций (первая, вторая) Зеленского на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, передает Цензор.НЕТ.

В документах указано, что 2 июля покупатель Валентина Кисель приобрела у главы государства землю за 1,356 млн грн и не указанное недвижимое имущество за 12,114 млн грн.





В последней поданной полной декларации Зеленский указал, что владеет только одним участком 1200 кв. метров в Иванковичах Киевской области, который купил 11 лет назад за 702 000 грн, и расположенным там домом (354 кв. м), приобретенным 12 лет назад за 815 000 грн.

Покупатель - супруга народного депутата Юрия Киселя, замглавы фракции "Слуги народа".

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