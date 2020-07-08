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Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК

Зеленский продал землю и недвижимость жене

Президент Владимир Зеленский внес в декларацию информацию об изменении в имущественном состоянии. В частности, он получил доход на сумму 14,47 млн грн от продажи участка земли с недвижимым имуществом.

Об этом свидетельствуют данные деклараций (первая, вторая) Зеленского на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, передает Цензор.НЕТ.

В документах указано, что 2 июля покупатель Валентина Кисель приобрела у главы государства землю за 1,356 млн грн и не указанное недвижимое имущество за 12,114 млн грн.

Зеленский продал землю и недвижимость жене слуги народа Юрия Киселя, - НАПК 01
Зеленский продал землю и недвижимость жене слуги народа Юрия Киселя, - НАПК 02

В последней поданной полной декларации Зеленский указал, что владеет только одним участком 1200 кв. метров в Иванковичах Киевской области, который купил 11 лет назад за 702 000 грн, и расположенным там домом (354 кв. м), приобретенным 12 лет назад за 815 000 грн.

Покупатель - супруга народного депутата Юрия Киселя, замглавы фракции "Слуги народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь"

Автор: 

декларация (1359) Зеленский Владимир (20511) недвижимость (819) НАПК (1221) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+30
Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК - Цензор.НЕТ 1039
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08.07.2020 13:10
+23
А что делать, если главнокомандующему валить скоро в Ростов?! Не оставлять же, украинским карателям, все что нажито непосильной игрой на рояле
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08.07.2020 13:15
+21
прихована угода.. НАБУ должно начать рыть землю..
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08.07.2020 13:09
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Правила форума Совет форумчан
прихована угода.. НАБУ должно начать рыть землю..
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08.07.2020 13:09 Ответить
Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК - Цензор.НЕТ 8419
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08.07.2020 13:09 Ответить
Що - оце тільки зараз?
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08.07.2020 13:10 Ответить
Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК - Цензор.НЕТ 1039
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08.07.2020 13:10 Ответить
Как можно такое писать в годы шестилетней войны между Украиной и оккупантом России, о продаже земли Главнокомандующим Украины,ужас то какой!
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08.07.2020 13:13 Ответить
А что делать, если главнокомандующему валить скоро в Ростов?! Не оставлять же, украинским карателям, все что нажито непосильной игрой на рояле
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08.07.2020 13:15 Ответить
тобто про бОригу шмарклю - писати не можна, бо це принужує кацапів та зебілів, руйнуючі їх скрепи?
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08.07.2020 13:21 Ответить
Валить собрался. Всю недвижимость в Украине переводит в деньги
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08.07.2020 13:13 Ответить
Цензор!
многие медиа уже написали и обсуждают...
вы же не хотите быть последними?

Мендель завагітніла від Зеленського, його дружина думає про розлучення, - Геннадій Балашов

https://youtu.be/-cLOs9OD0zA

Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК - Цензор.НЕТ 6817


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08.07.2020 13:16 Ответить
Це жовтяк, ну завагітніла і що?
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08.07.2020 13:20 Ответить
для пояца это нормально, трахать свою подчиненную....
в других странах был бы скандал вообще то, да и Лену жалко - бросил ее и деток...
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08.07.2020 13:23 Ответить
Фіг його знає, був би чи не був. Яник он з кухаркою жив.
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08.07.2020 13:25 Ответить
ну здесь и писали Зеля = Янык...
оба беспринципные уроды дорвавшиеся до власти...
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08.07.2020 13:27 Ответить
Для мами Рімми Мендель краще.
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08.07.2020 13:33 Ответить
https://censor.net/user/173780 - само-собой..
идеально и 100% кошерно теперь...
кстати вот последнее фото Мендель - я ее не узнал если честно...

Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3559

Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9633
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08.07.2020 13:38 Ответить
Вот последнее фото Мендель, все как обычно https://www.instagram.com/p/CCUBjSXH06E/
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08.07.2020 14:04 Ответить
https://censor.net/user/309814 - есть фото полностью с грудью и талией?
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08.07.2020 14:11 Ответить
Ждем голубое платье Мандель.
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08.07.2020 13:33 Ответить
Клинтону это расскажи....
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08.07.2020 13:24 Ответить
Эт все фигня..это было ожидаемо...вот когда сам бубучка забеременеет...от ермака...вот то будет новость...😃
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08.07.2020 13:21 Ответить
в цій ситуація підозріла повідінка бОгдана... Змився раніше всіх)) та й дочка шмарклі - більше на нього схожа)
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08.07.2020 13:28 Ответить
Там плоная контрацепция. Кондом + Кондом.
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08.07.2020 13:32 Ответить
После того, как у Ермака брат воскрес, то и с бубочкой может всё что угодно случится.
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08.07.2020 14:23 Ответить
А Балашов что, участвовал в процессе, или уже сделал неродившемуся ребёнку тест на дне?)))Откуда такая инфа у него?
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08.07.2020 13:48 Ответить
На днк т.е.
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08.07.2020 13:49 Ответить
https://censor.net/user/235566 - как давно ты видел фото Клоуна с семьей или просто с женой?

то-то...
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08.07.2020 13:51 Ответить
Сдаётся мне это "новость" кровная Спид-инфо, была такая жёлтая газетёнка..
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08.07.2020 14:52 Ответить
Уровня т.е.
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08.07.2020 14:52 Ответить
Думает - уже неактуально. Там уже идет дележ имущества. Все уже обдумали за нас
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08.07.2020 14:19 Ответить
похоже...
оставит мама Римма с папой и сыночком Зелей жену его Лену голой и босой...., и деток наверное заберут, хотя они и не кошерные...
Пичалька вот такая...
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08.07.2020 14:23 Ответить
Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9805
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08.07.2020 15:30 Ответить
Балашов - тот еще "источник"....лучше подождать чего-то реального.
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08.07.2020 15:33 Ответить
подождем когда личный гинеколог Мендель подтвердит, да?
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08.07.2020 15:55 Ответить
Ну, это уже занадто. Хотя бы фотку Мендель с интересной округлостью....
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08.07.2020 16:03 Ответить
вот не развит у нас в Украине институт папараций на жаль...
я думаю трудности еще в том, что их еврейство оберегает....
так что узнать что то толком проблема...
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08.07.2020 16:08 Ответить
Умный мальчик ,мы тоже каждый год перед песахом продаем квасное😂🤫🙄
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08.07.2020 13:20 Ответить
Поподробней пожалуйста товарищ еврей. Дома и квартиры?
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08.07.2020 13:30 Ответить
"квасное"? Можно подробнее, please? Я без стеба, просто интересуюсь, честно.
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08.07.2020 15:35 Ответить
Он продажу внес в декларацию? Внес. Что еще? И кому надо было продать? порошенко или яценюку???
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08.07.2020 13:21 Ответить
Та ні, в цьому плані все вірно. Питання про непродавати перед втечею, так розумію, у вас навіть не стоїть?
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08.07.2020 13:23 Ответить
купив за 88 тис долл, продав за 50 тис.. при тому що ціна зросла (в долларах) в 5-7 разів.. Зебіли повірят ВСЬОМУ що їм надзюркають з зомбоящику))
більш того, шмаркля продав якесь "неуказанное имуществу" - пор яке нічого в декларації немає, так?)) Знов зебулам набрехали про "має тільки лісапед!"))
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08.07.2020 13:26 Ответить
Продав за 500 тис, мабуть щось побудував, а земля так, вона всюди подешевіла в долларах.
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08.07.2020 13:28 Ответить
купував в 2009, під час кризи - коли земля шла за безцінок.. Зараз земля в 5-7 разів дорожча. Якщо не більше
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08.07.2020 13:40 Ответить
Так он продал по курсу 8грн за доллар! Он такой курс обещал Зебилам, так что это выполнение предвыборных обещаний
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08.07.2020 14:12 Ответить
На тендері через сліпий траст - слабо?
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08.07.2020 13:35 Ответить
это ЧМО оманское чем занимается на работе...!? Личные вопросы решает ?
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08.07.2020 13:25 Ответить
котеджный поселок "Маеток", у нас покупал, подтверждаю..
Притом, не только он, а почти все Кварталовцы...
дом продавался по 600 000 евро..
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08.07.2020 13:27 Ответить
Кловун змащує лижі і готує свій лісапет.
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08.07.2020 13:32 Ответить
а Валька Кисель де стільки грошей взяла? і цікаве походження цих грошенят
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08.07.2020 13:34 Ответить
Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2653

..
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08.07.2020 13:38 Ответить
А помнишь как всё начиналось
Всё было впервые и вновь
Как Голобородько на велике мчалось
И был
и народ и любовь…
Лирика про животных
Как дружно на Пороха гнали
И вдаль уходила земля
И «слуги» от кайфа летали, летали...
(На радость... господ из кремля)
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08.07.2020 13:38 Ответить
Зеленский продал землю и недвижимость/ О койвшен, койвшен, койвшен папиросенТрикинэ ин трэволас барбосэн.Куйвче куйвче бэна мунэс,Готах мир айшенрахмурэс,Ратовита ё сын финэ той. Ночь дождлива и туманна, и темно кругом,Мальчик маленький стоит и мечтает об одном.Он стоит к стене прижатый,И на вид чуть-чуть горбатый,И поет на языке родном.Ой-ой-ой-ой, купите папиросы,Подходи пехота и матросы,Подходите, не жалейте, Сироту, меня согрейте, Посмотрите - ноги мои босы.
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08.07.2020 13:48 Ответить
Откаты???

Не удивлюсь, что продано 6 соток и сарай постройки 90-х.....

У власти стая жадных, трусливых, беспардонных, тупых ЗЕленых обезьян.

Ростов ждет!!!
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08.07.2020 13:54 Ответить
Тут возможны варианты:
1. Продано/куплено по документом 6 соток и сарай 90-х, и сумма соответствует... При этом в реале там довесок в 2 Га и дом в 600 кв.м.
2. По документам продан особняк из белого мрамора....сумма полученная чиновником соответствует, а в реале сарай 90х из ракушняка.

И то и то коррупция: в первом случае налицо укрывание доходов занижая стоимость активов, а во втором случае факт получения взятки прикрытый сделкой купли-продажи
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08.07.2020 14:19 Ответить
Шустрий малий... відчуває, що до кінця терміну не досидить і за ним теж прийдуть.
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08.07.2020 13:59 Ответить
А це првда, що все таки обідел девочку? а як же Ленка?
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08.07.2020 14:04 Ответить
в слепой траст
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08.07.2020 14:09 Ответить
Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4978
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08.07.2020 14:46 Ответить
собирается в бега....
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08.07.2020 15:25 Ответить
Законная сделка.
Ну, конечно, не такая законная, как мальдивские гешефты потужного папередника.
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08.07.2020 15:44 Ответить
Сбросил на время, дал подержаться.
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08.07.2020 16:14 Ответить
 
 