Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК

Президент Володимир Зеленський вніс до декларації інформацію про зміну в майновий стан. Зокрема, він отримав дохід на суму 14,47 млн ​​грн від продажу ділянки землі з нерухомим майном.

Про це свідчать дані декларацій (перша, друга) Зеленського на сайті Національного агентства із запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

У документах зазначено, що 2 липня покупець Валентина Кисіль придбала у глави держави землю за 1,356 млн грн і не вказане нерухоме майно за 12,114 млн грн.





В останній поданій повній декларації Зеленський указав,що володіє тільки однією ділянкою 1200 кв. метрів в Іванковичах Київської області, яку купив 11 років тому за 702 000 дол., і розташованим там будинком (354 кв. м), придбаним 12 років тому за 815 000 грн.

Покупець - дружина народного депутата Юрія Кисіля, заступника голови фракції "Слуги народу".

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