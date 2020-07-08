Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК
Президент Володимир Зеленський вніс до декларації інформацію про зміну в майновий стан. Зокрема, він отримав дохід на суму 14,47 млн грн від продажу ділянки землі з нерухомим майном.
Про це свідчать дані декларацій (перша, друга) Зеленського на сайті Національного агентства із запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.
У документах зазначено, що 2 липня покупець Валентина Кисіль придбала у глави держави землю за 1,356 млн грн і не вказане нерухоме майно за 12,114 млн грн.
В останній поданій повній декларації Зеленський указав,що володіє тільки однією ділянкою 1200 кв. метрів в Іванковичах Київської області, яку купив 11 років тому за 702 000 дол., і розташованим там будинком (354 кв. м), придбаним 12 років тому за 815 000 грн.
Покупець - дружина народного депутата Юрія Кисіля, заступника голови фракції "Слуги народу".
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Мендель завагітніла від Зеленського, його дружина думає про розлучення, - Геннадій Балашов
https://youtu.be/-cLOs9OD0zA
в других странах был бы скандал вообще то, да и Лену жалко - бросил ее и деток...
оба беспринципные уроды дорвавшиеся до власти...
идеально и 100% кошерно теперь...
кстати вот последнее фото Мендель - я ее не узнал если честно...
то-то...
оставит мама Римма с папой и сыночком Зелей жену его Лену голой и босой...., и деток наверное заберут, хотя они и не кошерные...
Пичалька вот такая...
я думаю трудности еще в том, что их еврейство оберегает....
так что узнать что то толком проблема...
більш того, шмаркля продав якесь "неуказанное имуществу" - пор яке нічого в декларації немає, так?)) Знов зебулам набрехали про "має тільки лісапед!"))
Притом, не только он, а почти все Кварталовцы...
дом продавался по 600 000 евро..
..
Всё было впервые и вновь
Как Голобородько на велике мчалось
И был
и народ и любовь…
Лирика про животных
Как дружно на Пороха гнали
И вдаль уходила земля
И «слуги» от кайфа летали, летали...
(На радость... господ из кремля)
Не удивлюсь, что продано 6 соток и сарай постройки 90-х.....
У власти стая жадных, трусливых, беспардонных, тупых ЗЕленых обезьян.
Ростов ждет!!!
1. Продано/куплено по документом 6 соток и сарай 90-х, и сумма соответствует... При этом в реале там довесок в 2 Га и дом в 600 кв.м.
2. По документам продан особняк из белого мрамора....сумма полученная чиновником соответствует, а в реале сарай 90х из ракушняка.
И то и то коррупция: в первом случае налицо укрывание доходов занижая стоимость активов, а во втором случае факт получения взятки прикрытый сделкой купли-продажи
Ну, конечно, не такая законная, как мальдивские гешефты потужного папередника.