УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12588 відвідувачів онлайн
Новини
9 642 62

Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК

Зеленський продав землю і нерухомість дружині

Президент Володимир Зеленський вніс до декларації інформацію про зміну в майновий стан. Зокрема, він отримав дохід на суму 14,47 млн ​​грн від продажу ділянки землі з нерухомим майном.

Про це свідчать дані декларацій (перша, друга) Зеленського на сайті Національного агентства із запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

У документах зазначено, що 2 липня покупець Валентина Кисіль придбала у глави держави землю за 1,356 млн грн і не вказане нерухоме майно за 12,114 млн грн.

Зеленський продав землю і нерухомість дружині слуги народу Юрія Кисіля, - НАЗК 01
Зеленський продав землю і нерухомість дружині слуги народу Юрія Кисіля, - НАЗК 02

В останній поданій повній декларації Зеленський указав,що володіє тільки однією ділянкою 1200 кв. метрів в Іванковичах Київської області, яку купив 11 років тому за 702 000 дол., і розташованим там будинком (354 кв. м), придбаним 12 років тому за 815 000 грн.

Покупець - дружина народного депутата Юрія Кисіля, заступника голови фракції "Слуги народу".

Також читайте: Зеленський зізнався, що порушив закон, не повідомивши НАЗК про купівлю облігацій

Автор: 

декларація (1423) Зеленський Володимир (23984) нерухомість (895) НАЗК (1686) Слуга народу (2814)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК - Цензор.НЕТ 1039
показати весь коментар
08.07.2020 13:10
+23
А что делать, если главнокомандующему валить скоро в Ростов?! Не оставлять же, украинским карателям, все что нажито непосильной игрой на рояле
показати весь коментар
08.07.2020 13:15
+21
прихована угода.. НАБУ должно начать рыть землю..
показати весь коментар
08.07.2020 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прихована угода.. НАБУ должно начать рыть землю..
показати весь коментар
08.07.2020 13:09 Відповісти
Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК - Цензор.НЕТ 8419
показати весь коментар
08.07.2020 13:09 Відповісти
Що - оце тільки зараз?
показати весь коментар
08.07.2020 13:10 Відповісти
Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК - Цензор.НЕТ 1039
показати весь коментар
08.07.2020 13:10 Відповісти
Как можно такое писать в годы шестилетней войны между Украиной и оккупантом России, о продаже земли Главнокомандующим Украины,ужас то какой!
показати весь коментар
08.07.2020 13:13 Відповісти
А что делать, если главнокомандующему валить скоро в Ростов?! Не оставлять же, украинским карателям, все что нажито непосильной игрой на рояле
показати весь коментар
08.07.2020 13:15 Відповісти
тобто про бОригу шмарклю - писати не можна, бо це принужує кацапів та зебілів, руйнуючі їх скрепи?
показати весь коментар
08.07.2020 13:21 Відповісти
Валить собрался. Всю недвижимость в Украине переводит в деньги
показати весь коментар
08.07.2020 13:13 Відповісти
Цензор!
многие медиа уже написали и обсуждают...
вы же не хотите быть последними?

Мендель завагітніла від Зеленського, його дружина думає про розлучення, - Геннадій Балашов

https://youtu.be/-cLOs9OD0zA

Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК - Цензор.НЕТ 6817


показати весь коментар
08.07.2020 13:16 Відповісти
Це жовтяк, ну завагітніла і що?
показати весь коментар
08.07.2020 13:20 Відповісти
для пояца это нормально, трахать свою подчиненную....
в других странах был бы скандал вообще то, да и Лену жалко - бросил ее и деток...
показати весь коментар
08.07.2020 13:23 Відповісти
Фіг його знає, був би чи не був. Яник он з кухаркою жив.
показати весь коментар
08.07.2020 13:25 Відповісти
ну здесь и писали Зеля = Янык...
оба беспринципные уроды дорвавшиеся до власти...
показати весь коментар
08.07.2020 13:27 Відповісти
Для мами Рімми Мендель краще.
показати весь коментар
08.07.2020 13:33 Відповісти
https://censor.net/user/173780 - само-собой..
идеально и 100% кошерно теперь...
кстати вот последнее фото Мендель - я ее не узнал если честно...

Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3559

Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9633
показати весь коментар
08.07.2020 13:38 Відповісти
Вот последнее фото Мендель, все как обычно https://www.instagram.com/p/CCUBjSXH06E/
показати весь коментар
08.07.2020 14:04 Відповісти
https://censor.net/user/309814 - есть фото полностью с грудью и талией?
показати весь коментар
08.07.2020 14:11 Відповісти
Ждем голубое платье Мандель.
показати весь коментар
08.07.2020 13:33 Відповісти
Клинтону это расскажи....
показати весь коментар
08.07.2020 13:24 Відповісти
Эт все фигня..это было ожидаемо...вот когда сам бубучка забеременеет...от ермака...вот то будет новость...😃
показати весь коментар
08.07.2020 13:21 Відповісти
в цій ситуація підозріла повідінка бОгдана... Змився раніше всіх)) та й дочка шмарклі - більше на нього схожа)
показати весь коментар
08.07.2020 13:28 Відповісти
Там плоная контрацепция. Кондом + Кондом.
показати весь коментар
08.07.2020 13:32 Відповісти
После того, как у Ермака брат воскрес, то и с бубочкой может всё что угодно случится.
показати весь коментар
08.07.2020 14:23 Відповісти
А Балашов что, участвовал в процессе, или уже сделал неродившемуся ребёнку тест на дне?)))Откуда такая инфа у него?
показати весь коментар
08.07.2020 13:48 Відповісти
На днк т.е.
показати весь коментар
08.07.2020 13:49 Відповісти
https://censor.net/user/235566 - как давно ты видел фото Клоуна с семьей или просто с женой?

то-то...
показати весь коментар
08.07.2020 13:51 Відповісти
Сдаётся мне это "новость" кровная Спид-инфо, была такая жёлтая газетёнка..
показати весь коментар
08.07.2020 14:52 Відповісти
Уровня т.е.
показати весь коментар
08.07.2020 14:52 Відповісти
Думает - уже неактуально. Там уже идет дележ имущества. Все уже обдумали за нас
показати весь коментар
08.07.2020 14:19 Відповісти
похоже...
оставит мама Римма с папой и сыночком Зелей жену его Лену голой и босой...., и деток наверное заберут, хотя они и не кошерные...
Пичалька вот такая...
показати весь коментар
08.07.2020 14:23 Відповісти
Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9805
показати весь коментар
08.07.2020 15:30 Відповісти
Балашов - тот еще "источник"....лучше подождать чего-то реального.
показати весь коментар
08.07.2020 15:33 Відповісти
подождем когда личный гинеколог Мендель подтвердит, да?
показати весь коментар
08.07.2020 15:55 Відповісти
Ну, это уже занадто. Хотя бы фотку Мендель с интересной округлостью....
показати весь коментар
08.07.2020 16:03 Відповісти
вот не развит у нас в Украине институт папараций на жаль...
я думаю трудности еще в том, что их еврейство оберегает....
так что узнать что то толком проблема...
показати весь коментар
08.07.2020 16:08 Відповісти
Умный мальчик ,мы тоже каждый год перед песахом продаем квасное😂🤫🙄
показати весь коментар
08.07.2020 13:20 Відповісти
Поподробней пожалуйста товарищ еврей. Дома и квартиры?
показати весь коментар
08.07.2020 13:30 Відповісти
"квасное"? Можно подробнее, please? Я без стеба, просто интересуюсь, честно.
показати весь коментар
08.07.2020 15:35 Відповісти
Он продажу внес в декларацию? Внес. Что еще? И кому надо было продать? порошенко или яценюку???
показати весь коментар
08.07.2020 13:21 Відповісти
Та ні, в цьому плані все вірно. Питання про непродавати перед втечею, так розумію, у вас навіть не стоїть?
показати весь коментар
08.07.2020 13:23 Відповісти
купив за 88 тис долл, продав за 50 тис.. при тому що ціна зросла (в долларах) в 5-7 разів.. Зебіли повірят ВСЬОМУ що їм надзюркають з зомбоящику))
більш того, шмаркля продав якесь "неуказанное имуществу" - пор яке нічого в декларації немає, так?)) Знов зебулам набрехали про "має тільки лісапед!"))
показати весь коментар
08.07.2020 13:26 Відповісти
Продав за 500 тис, мабуть щось побудував, а земля так, вона всюди подешевіла в долларах.
показати весь коментар
08.07.2020 13:28 Відповісти
купував в 2009, під час кризи - коли земля шла за безцінок.. Зараз земля в 5-7 разів дорожча. Якщо не більше
показати весь коментар
08.07.2020 13:40 Відповісти
Так он продал по курсу 8грн за доллар! Он такой курс обещал Зебилам, так что это выполнение предвыборных обещаний
показати весь коментар
08.07.2020 14:12 Відповісти
На тендері через сліпий траст - слабо?
показати весь коментар
08.07.2020 13:35 Відповісти
это ЧМО оманское чем занимается на работе...!? Личные вопросы решает ?
показати весь коментар
08.07.2020 13:25 Відповісти
котеджный поселок "Маеток", у нас покупал, подтверждаю..
Притом, не только он, а почти все Кварталовцы...
дом продавался по 600 000 евро..
показати весь коментар
08.07.2020 13:27 Відповісти
Кловун змащує лижі і готує свій лісапет.
показати весь коментар
08.07.2020 13:32 Відповісти
а Валька Кисель де стільки грошей взяла? і цікаве походження цих грошенят
показати весь коментар
08.07.2020 13:34 Відповісти
Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2653

..
показати весь коментар
08.07.2020 13:38 Відповісти
А помнишь как всё начиналось
Всё было впервые и вновь
Как Голобородько на велике мчалось
И был
и народ и любовь…
Лирика про животных
Как дружно на Пороха гнали
И вдаль уходила земля
И «слуги» от кайфа летали, летали...
(На радость... господ из кремля)
показати весь коментар
08.07.2020 13:38 Відповісти
Зеленский продал землю и недвижимость/ О койвшен, койвшен, койвшен папиросенТрикинэ ин трэволас барбосэн.Куйвче куйвче бэна мунэс,Готах мир айшенрахмурэс,Ратовита ё сын финэ той. Ночь дождлива и туманна, и темно кругом,Мальчик маленький стоит и мечтает об одном.Он стоит к стене прижатый,И на вид чуть-чуть горбатый,И поет на языке родном.Ой-ой-ой-ой, купите папиросы,Подходи пехота и матросы,Подходите, не жалейте, Сироту, меня согрейте, Посмотрите - ноги мои босы.
показати весь коментар
08.07.2020 13:48 Відповісти
Откаты???

Не удивлюсь, что продано 6 соток и сарай постройки 90-х.....

У власти стая жадных, трусливых, беспардонных, тупых ЗЕленых обезьян.

Ростов ждет!!!
показати весь коментар
08.07.2020 13:54 Відповісти
Тут возможны варианты:
1. Продано/куплено по документом 6 соток и сарай 90-х, и сумма соответствует... При этом в реале там довесок в 2 Га и дом в 600 кв.м.
2. По документам продан особняк из белого мрамора....сумма полученная чиновником соответствует, а в реале сарай 90х из ракушняка.

И то и то коррупция: в первом случае налицо укрывание доходов занижая стоимость активов, а во втором случае факт получения взятки прикрытый сделкой купли-продажи
показати весь коментар
08.07.2020 14:19 Відповісти
Шустрий малий... відчуває, що до кінця терміну не досидить і за ним теж прийдуть.
показати весь коментар
08.07.2020 13:59 Відповісти
А це првда, що все таки обідел девочку? а як же Ленка?
показати весь коментар
08.07.2020 14:04 Відповісти
в слепой траст
показати весь коментар
08.07.2020 14:09 Відповісти
Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4978
показати весь коментар
08.07.2020 14:46 Відповісти
собирается в бега....
показати весь коментар
08.07.2020 15:25 Відповісти
Законная сделка.
Ну, конечно, не такая законная, как мальдивские гешефты потужного папередника.
показати весь коментар
08.07.2020 15:44 Відповісти
Сбросил на время, дал подержаться.
показати весь коментар
08.07.2020 16:14 Відповісти
 
 