Ночные клубы, нарушающие карантин, нужно закрывать до конца пандемии, - Ткаченко

Ночные клубы, нарушающие карантин, - преступники, которые способствуют распространению коронавируса.

Об этом сообщает в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции сегодня - десятки и сотни новых больных завтра. Это - давление на систему здравоохранения страны, которая может просто не удержать нашествие новых инфицированных", - отметил Ткаченко.

По словам министра, нарушителей карантина, в частности, ночные клубы надо не только штрафовать. В первый раз предупреждать, во второй - закрывать до конца пандемии.

"Пока мы рассаживаем зрителей в шахматном порядке в театрах, кинотеатрах и концертных залах, кто-то устраивает пиры во время чумы! Депозиты на баре в ночных клубах по 100 долларов? До 3000 грн только за вход в заведение? Да столько же стоят несколько качественных халатов для медиков, работающих с коровируснимы больными! Или сотня масок, или десятки дезинфекторов!" - подчеркнул Ткаченко.

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