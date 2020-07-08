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Новости Коронавирус и карантин
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Ночные клубы, нарушающие карантин, нужно закрывать до конца пандемии, - Ткаченко

Ночные клубы, нарушающие карантин, нужно закрывать до конца пандемии, - Ткаченко

Ночные клубы, нарушающие карантин, - преступники, которые способствуют распространению коронавируса.

Об этом сообщает в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции сегодня - десятки и сотни новых больных завтра. Это - давление на систему здравоохранения страны, которая может просто не удержать нашествие новых инфицированных", - отметил Ткаченко.

По словам министра, нарушителей карантина, в частности, ночные клубы надо не только штрафовать. В первый раз предупреждать, во второй - закрывать до конца пандемии.

"Пока мы рассаживаем зрителей в шахматном порядке в театрах, кинотеатрах и концертных залах, кто-то устраивает пиры во время чумы! Депозиты на баре в ночных клубах по 100 долларов? До 3000 грн только за вход в заведение? Да столько же стоят несколько качественных халатов для медиков, работающих с коровируснимы больными! Или сотня масок, или десятки дезинфекторов!" - подчеркнул Ткаченко.

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Ночные клубы, нарушающие карантин, нужно закрывать до конца пандемии, - Ткаченко 01

Автор: 

карантин (16729) клуб (54) Ткаченко Александр (429) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Закрыть вообще все эти притоны. Выделить остров в море, и все клюбы и игровые салоны туда.
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08.07.2020 13:24 Ответить
блин. каспаров нарисовался. всех рассадит в шахматном порядке.
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08.07.2020 13:33 Ответить
Или выдавать ОЗК на входе.
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08.07.2020 13:41 Ответить
Мабуть у Бени нема ночых клубов.
А давайте всратый 1+1 закроем, они тоже там все без масок, без перчаток, и ни разу на экране чувака в костюме химзащиты, который поливает дезраствором Аллу Мазур, я не видел.
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08.07.2020 13:37 Ответить
А чо там Велюр Коляна Котлеты?
Закрыли уже?
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08.07.2020 13:49 Ответить
а шо там с Ленуцей,вычухалась больная типа?
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08.07.2020 13:52 Ответить
- Але, это ткачечная?
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08.07.2020 13:53 Ответить
Закрывать! Вместе с танцующими... До конца пандемии...
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08.07.2020 15:19 Ответить
 
 