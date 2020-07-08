РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12169 посетителей онлайн
Новости
2 495 61

Зеленский завтра посетит с рабочей поездкой Волынь, - ОГА

Зеленский завтра посетит с рабочей поездкой Волынь, - ОГА

В Волынской области в четверг ждут президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"9 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Волынскую область", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Волынская область (996)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
33 нещастя розвозить біду по країні.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:44
+10
Появились ленточки для перерезания?...
показать весь комментарий
08.07.2020 13:32
+10
Укрепляйте берега, покупайте огнетушители, кондиционеры, кто что может, кому то да повезёт
показать весь комментарий
08.07.2020 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Появились ленточки для перерезания?...
показать весь комментарий
08.07.2020 13:32 Ответить
Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 5449
показать весь комментарий
08.07.2020 13:44 Ответить
Правильно! Чтобы было про что отрапортовать! Заявить о "грандиозной победе маладой команды" совсем не коррумпированных зеленых управленцев.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:50 Ответить
Тю, теж мені новина - дорогу на Маріуполь ж теж так торік відкривали - будували ж її не з 2019 року...
показать весь комментарий
08.07.2020 14:20 Ответить
Стадионы в Новой Каховке и Южном вообще строились за деньги местных бюджетов. И ничего -- не побрезговал ленточки перерезать. А повторное "открывание" дорог?

Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 4261
показать весь комментарий
08.07.2020 14:25 Ответить
Неужто области мало случаев короновируса, погодных катаклизмов?
показать весь комментарий
08.07.2020 13:34 Ответить
Укрепляйте берега, покупайте огнетушители, кондиционеры, кто что может, кому то да повезёт
показать весь комментарий
08.07.2020 13:35 Ответить
Закройте его в бункере!!! В Украине и так куча проблем, хватит ему разносить беды. И кто-нибудь, проверьте, может он где то нашел ящик Пандоры и сунул туда свой нос?
показать весь комментарий
08.07.2020 13:36 Ответить
Не нос он сунул, а то, чем играл на рояле. Пандоре не понравилось.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:55 Ответить
Тогда точно - ****..ц всем.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:01 Ответить
Турист хренов.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:37 Ответить
Тіко б на Франик чи ЗКРП не чкурнув! Бідопоносець!
показать весь комментарий
08.07.2020 13:37 Ответить
В Волынской области в четверг ждут президентаИсточник:https://censor.net/n3206850

Це перебільшення, м'яко кажучи.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:38 Ответить
эй. а чё мы не кричим что он едет в шацк на рыбалку?
оман уже не интересен?
показать весь комментарий
08.07.2020 13:40 Ответить
Луцк. (архивное фото)
Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 8433

(пока не поздно)
показать весь комментарий
08.07.2020 13:43 Ответить
Это тот Луцк, где за 200 тысяч баксов должность министра в правительстве продавал "член британской группы Ротшильда"?
И почему я не удивлена?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:36 Ответить
Сидело б уже и не рыпалось! Уже смотреть на ЭТО невозможно. Пускай бы уже какой-нибудь Аваков власть захватил. Хуже уже быть не может!
показать весь комментарий
08.07.2020 13:44 Ответить
Может, 73% выберут или Медведчука, или Шария, или Притулу, или на крайний случай какого-нибудь таксиста. Говорят, что таксисты знают все.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:47 Ответить
В Германии есть такая поговорка: schlimmer geht immer=>в переводе: хуже бывает всегда......
Поэтому не нужно такое «кредо жизни»🙂
Оптимальное: нужно сделать(!) лучше......🙂
показать весь комментарий
08.07.2020 14:00 Ответить
"Переведи..."
показать весь комментарий
08.07.2020 14:04 Ответить
Что перевести?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:06 Ответить
я помню другую :
вем ди Шайзе бис цум хальс штеет - золльте дем Копф нихт ханге лассен !
это про нас сегодня..
показать весь комментарий
08.07.2020 14:10 Ответить
«оптимальное» - мое........🙂
Ваше -👍 (в переводе где-то так) кому дерьмо по горло стоит - не стоит вешать голову.......
показать весь комментарий
08.07.2020 14:19 Ответить
именно
это о сегодняшней Украине
показать весь комментарий
08.07.2020 14:39 Ответить
Да не может "бубочка" не таскаться по районам/областям, местные выборы осенью, агитацию нужно вести среди лохтората.
Не мешало бы бы "бубочке" кого-нибудь из местных властей "разнести на кусочки", народ это любит, как в "СССР".
Показать, что он, "бубочка", хороший, а вот местные - плохие, но исправятся.
И гречку раздавать, что же он гречку то не раздает.
Наборы конфет там давать (залежалых, которые на списание), календарики, ну, как принято было в СССР, продольственные, праздничные наборы к будущим выборам будущим выборщикам.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:39 Ответить
33 нещастя розвозить біду по країні.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:44 Ответить
А классная кликуха!
показать весь комментарий
08.07.2020 13:55 Ответить
42 нещастя. Він же нелох...
показать весь комментарий
08.07.2020 14:26 Ответить
Заголовок не отражает сути. Надо писать: "Квартал 95, в т.ч. Зеленский, посетит Волынскую обл."
показать весь комментарий
08.07.2020 13:46 Ответить
Нехай щастить!
показать весь комментарий
08.07.2020 13:46 Ответить
молитесь православные Волыни!
Боже он милосердный - защитит..
может и пронесет лихо мимо..
показать весь комментарий
08.07.2020 13:48 Ответить
По Конституции премьер-министр украины управляет хозяйственными делами.Президент отвечает за армию и внешнюю политику.
кататься по Украине с эскортом в 42 машины,это расточительство державного бюджета и бензина Хотя о чем это я?* Порох ездил сам и две машины сопровождения.Так кто дебил? и вор?
показать весь комментарий
08.07.2020 13:50 Ответить
Чего Вы? Человек только знакомиться со страной своего проживания и временного трудоустройства.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:53 Ответить
знакомиТСя
показать весь комментарий
08.07.2020 13:53 Ответить
Так за границу больше не зовут, там своих клованов хватает.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:15 Ответить
бєгітє глупци, бєгітє
показать весь комментарий
08.07.2020 13:51 Ответить
Прохоря ему не забудьте взять. А то чужие опять натрут евонные ноги.....
показать весь комментарий
08.07.2020 13:51 Ответить
А ведь помню две каденции Кучмы это третья...
показать весь комментарий
08.07.2020 13:54 Ответить
да кому ты нужен блазень!
показать весь комментарий
08.07.2020 13:54 Ответить
Поскольку все основные беды ожидаются после отъезда Янелоха, в воскресенье Луцк затопит. Возможно, умрёт также султан Брунея.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:54 Ответить
и пороха посадят. хотя он же памятник.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:57 Ответить
Пороха посадят после того, как главзебил сядет на бутылку. Вот на такую:
Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 5008
показать весь комментарий
08.07.2020 14:06 Ответить
Когда множится число Законов и бесконечных Приказов сверху,то пропорционально растет число воров.бандитов и разбойников,это вам не КГБист Путлер.Там законов нет,от слова совсем...
показать весь комментарий
08.07.2020 13:59 Ответить
Порох никого не посадил за 5 лет,а знаете почему?Потому что он не Судья, он отвечал только за Армию,которую сордал по сути из ничего,и внешнюю политику,где были Санкции Конгресса и Евросоюза...,потому сегодня РАБссия в глубоком ЖО....
показать весь комментарий
08.07.2020 14:04 Ответить
Долю з бурштина забрати?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:05 Ответить
Волиняни, співчуваю.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:08 Ответить
Держитесь там, беда на пороге
показать весь комментарий
08.07.2020 14:10 Ответить
по дорозі через бурштові копальні ?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:12 Ответить
Илья Новиков

"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе"

https://www.facebook.com/1826910793/posts/10214708970637696/?d=n
показать весь комментарий
08.07.2020 14:13 Ответить
-Владімір Алєксандровіч,лєс горіт,тра шось робить! Владімір Алєкасандрович , ви мене чуєте???!!! -...хррррррр-хрррррррррр-хррррррррр

Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 3116
показать весь комментарий
08.07.2020 14:19 Ответить
а зачем Ермак его вообще с собой берёт ?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:42 Ответить
к журналистам опять попали темники зебуинов. ознакомьтесь

Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 8020
показать весь комментарий
08.07.2020 14:45 Ответить
перед местными выборами начались поездки по стране . рейтинг подымаем .
показать весь комментарий
08.07.2020 14:34 Ответить
Земляки тримайтеся, бідоносець їде.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:36 Ответить
Головний обов'язок зеленського на посаді президента - проводити виборчі компанії. Майстер брехливого розмовного жанру користується якоюсь винятковою політичною довірливістю українців. Тим більше дивною, що в побуті українці зовсім не довірливі і дуже скептичні.
показать весь комментарий
08.07.2020 18:03 Ответить
Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 9926
показать весь комментарий
08.07.2020 20:40 Ответить
Мужайтесь
показать весь комментарий
08.07.2020 22:30 Ответить
 
 