Зеленский завтра посетит с рабочей поездкой Волынь, - ОГА

В Волынской области в четверг ждут президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"9 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Волынскую область", - говорится в сообщении.

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