Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА
У Волинській області в четвер чекають президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"9 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Волинської області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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показати весь коментар08.07.2020 13:44
+10 Прощай немытая раССея
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+10 Romk@
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Це перебільшення, м'яко кажучи.
оман уже не интересен?
(пока не поздно)
И почему я не удивлена?
Поэтому не нужно такое «кредо жизни»🙂
Оптимальное: нужно сделать(!) лучше......🙂
вем ди Шайзе бис цум хальс штеет - золльте дем Копф нихт ханге лассен !
это про нас сегодня..
Ваше -👍 (в переводе где-то так) кому дерьмо по горло стоит - не стоит вешать голову.......
это о сегодняшней Украине
Не мешало бы бы "бубочке" кого-нибудь из местных властей "разнести на кусочки", народ это любит, как в "СССР".
Показать, что он, "бубочка", хороший, а вот местные - плохие, но исправятся.
И гречку раздавать, что же он гречку то не раздает.
Наборы конфет там давать (залежалых, которые на списание), календарики, ну, как принято было в СССР, продольственные, праздничные наборы к будущим выборам будущим выборщикам.
Боже он милосердный - защитит..
может и пронесет лихо мимо..
кататься по Украине с эскортом в 42 машины,это расточительство державного бюджета и бензина Хотя о чем это я?* Порох ездил сам и две машины сопровождения.Так кто дебил? и вор?
"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе"
https://www.facebook.com/1826910793/posts/10214708970637696/?d=n