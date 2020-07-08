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Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА

Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА

У Волинській області в четвер чекають президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"9 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Волинської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисіля, - НАЗК

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+11
33 нещастя розвозить біду по країні.
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08.07.2020 13:44
+10
Появились ленточки для перерезания?...
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08.07.2020 13:32
+10
Укрепляйте берега, покупайте огнетушители, кондиционеры, кто что может, кому то да повезёт
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08.07.2020 13:35
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Появились ленточки для перерезания?...
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08.07.2020 13:32 Відповісти
Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 5449
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08.07.2020 13:44 Відповісти
Правильно! Чтобы было про что отрапортовать! Заявить о "грандиозной победе маладой команды" совсем не коррумпированных зеленых управленцев.
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08.07.2020 13:50 Відповісти
Тю, теж мені новина - дорогу на Маріуполь ж теж так торік відкривали - будували ж її не з 2019 року...
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08.07.2020 14:20 Відповісти
Стадионы в Новой Каховке и Южном вообще строились за деньги местных бюджетов. И ничего -- не побрезговал ленточки перерезать. А повторное "открывание" дорог?

Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 4261
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08.07.2020 14:25 Відповісти
Неужто области мало случаев короновируса, погодных катаклизмов?
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08.07.2020 13:34 Відповісти
Укрепляйте берега, покупайте огнетушители, кондиционеры, кто что может, кому то да повезёт
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08.07.2020 13:35 Відповісти
Закройте его в бункере!!! В Украине и так куча проблем, хватит ему разносить беды. И кто-нибудь, проверьте, может он где то нашел ящик Пандоры и сунул туда свой нос?
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08.07.2020 13:36 Відповісти
Не нос он сунул, а то, чем играл на рояле. Пандоре не понравилось.
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08.07.2020 13:55 Відповісти
Тогда точно - ****..ц всем.
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08.07.2020 14:01 Відповісти
Турист хренов.
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08.07.2020 13:37 Відповісти
Тіко б на Франик чи ЗКРП не чкурнув! Бідопоносець!
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08.07.2020 13:37 Відповісти
В Волынской области в четверг ждут президентаИсточник:https://censor.net/n3206850

Це перебільшення, м'яко кажучи.
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08.07.2020 13:38 Відповісти
эй. а чё мы не кричим что он едет в шацк на рыбалку?
оман уже не интересен?
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08.07.2020 13:40 Відповісти
Луцк. (архивное фото)
Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 8433

(пока не поздно)
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08.07.2020 13:43 Відповісти
Это тот Луцк, где за 200 тысяч баксов должность министра в правительстве продавал "член британской группы Ротшильда"?
И почему я не удивлена?
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08.07.2020 14:36 Відповісти
Сидело б уже и не рыпалось! Уже смотреть на ЭТО невозможно. Пускай бы уже какой-нибудь Аваков власть захватил. Хуже уже быть не может!
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08.07.2020 13:44 Відповісти
Может, 73% выберут или Медведчука, или Шария, или Притулу, или на крайний случай какого-нибудь таксиста. Говорят, что таксисты знают все.
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08.07.2020 13:47 Відповісти
В Германии есть такая поговорка: schlimmer geht immer=>в переводе: хуже бывает всегда......
Поэтому не нужно такое «кредо жизни»🙂
Оптимальное: нужно сделать(!) лучше......🙂
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08.07.2020 14:00 Відповісти
"Переведи..."
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08.07.2020 14:04 Відповісти
Что перевести?
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08.07.2020 14:06 Відповісти
я помню другую :
вем ди Шайзе бис цум хальс штеет - золльте дем Копф нихт ханге лассен !
это про нас сегодня..
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08.07.2020 14:10 Відповісти
«оптимальное» - мое........🙂
Ваше -👍 (в переводе где-то так) кому дерьмо по горло стоит - не стоит вешать голову.......
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08.07.2020 14:19 Відповісти
именно
это о сегодняшней Украине
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08.07.2020 14:39 Відповісти
Да не может "бубочка" не таскаться по районам/областям, местные выборы осенью, агитацию нужно вести среди лохтората.
Не мешало бы бы "бубочке" кого-нибудь из местных властей "разнести на кусочки", народ это любит, как в "СССР".
Показать, что он, "бубочка", хороший, а вот местные - плохие, но исправятся.
И гречку раздавать, что же он гречку то не раздает.
Наборы конфет там давать (залежалых, которые на списание), календарики, ну, как принято было в СССР, продольственные, праздничные наборы к будущим выборам будущим выборщикам.
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08.07.2020 14:39 Відповісти
33 нещастя розвозить біду по країні.
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08.07.2020 13:44 Відповісти
А классная кликуха!
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08.07.2020 13:55 Відповісти
42 нещастя. Він же нелох...
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08.07.2020 14:26 Відповісти
Заголовок не отражает сути. Надо писать: "Квартал 95, в т.ч. Зеленский, посетит Волынскую обл."
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08.07.2020 13:46 Відповісти
Нехай щастить!
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08.07.2020 13:46 Відповісти
молитесь православные Волыни!
Боже он милосердный - защитит..
может и пронесет лихо мимо..
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08.07.2020 13:48 Відповісти
По Конституции премьер-министр украины управляет хозяйственными делами.Президент отвечает за армию и внешнюю политику.
кататься по Украине с эскортом в 42 машины,это расточительство державного бюджета и бензина Хотя о чем это я?* Порох ездил сам и две машины сопровождения.Так кто дебил? и вор?
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08.07.2020 13:50 Відповісти
Чего Вы? Человек только знакомиться со страной своего проживания и временного трудоустройства.
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08.07.2020 13:53 Відповісти
знакомиТСя
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08.07.2020 13:53 Відповісти
Так за границу больше не зовут, там своих клованов хватает.
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08.07.2020 14:15 Відповісти
бєгітє глупци, бєгітє
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08.07.2020 13:51 Відповісти
Прохоря ему не забудьте взять. А то чужие опять натрут евонные ноги.....
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08.07.2020 13:51 Відповісти
А ведь помню две каденции Кучмы это третья...
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08.07.2020 13:54 Відповісти
да кому ты нужен блазень!
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08.07.2020 13:54 Відповісти
Поскольку все основные беды ожидаются после отъезда Янелоха, в воскресенье Луцк затопит. Возможно, умрёт также султан Брунея.
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08.07.2020 13:54 Відповісти
и пороха посадят. хотя он же памятник.
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08.07.2020 13:57 Відповісти
Пороха посадят после того, как главзебил сядет на бутылку. Вот на такую:
Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 5008
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08.07.2020 14:06 Відповісти
Когда множится число Законов и бесконечных Приказов сверху,то пропорционально растет число воров.бандитов и разбойников,это вам не КГБист Путлер.Там законов нет,от слова совсем...
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08.07.2020 13:59 Відповісти
Порох никого не посадил за 5 лет,а знаете почему?Потому что он не Судья, он отвечал только за Армию,которую сордал по сути из ничего,и внешнюю политику,где были Санкции Конгресса и Евросоюза...,потому сегодня РАБссия в глубоком ЖО....
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08.07.2020 14:04 Відповісти
Долю з бурштина забрати?
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08.07.2020 14:05 Відповісти
Волиняни, співчуваю.
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08.07.2020 14:08 Відповісти
Держитесь там, беда на пороге
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08.07.2020 14:10 Відповісти
по дорозі через бурштові копальні ?
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08.07.2020 14:12 Відповісти
Илья Новиков

"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе"

https://www.facebook.com/1826910793/posts/10214708970637696/?d=n
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08.07.2020 14:13 Відповісти
-Владімір Алєксандровіч,лєс горіт,тра шось робить! Владімір Алєкасандрович , ви мене чуєте???!!! -...хррррррр-хрррррррррр-хррррррррр

Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 3116
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08.07.2020 14:19 Відповісти
а зачем Ермак его вообще с собой берёт ?
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08.07.2020 14:42 Відповісти
к журналистам опять попали темники зебуинов. ознакомьтесь

Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 8020
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08.07.2020 14:45 Відповісти
перед местными выборами начались поездки по стране . рейтинг подымаем .
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08.07.2020 14:34 Відповісти
Земляки тримайтеся, бідоносець їде.
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08.07.2020 15:36 Відповісти
Головний обов'язок зеленського на посаді президента - проводити виборчі компанії. Майстер брехливого розмовного жанру користується якоюсь винятковою політичною довірливістю українців. Тим більше дивною, що в побуті українці зовсім не довірливі і дуже скептичні.
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08.07.2020 18:03 Відповісти
Зеленський завтра відвідає з робочою поїздкою Волинь, - ОДА - Цензор.НЕТ 9926
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08.07.2020 20:40 Відповісти
Мужайтесь
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08.07.2020 22:30 Відповісти
 
 