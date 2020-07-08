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СБУ проводит обыски в Одесской мэрии

СБУ проводит обыски в Одесской мэрии

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Одесской области по поручению прокуратуры проводят обыски и другие следственные действия в служебных помещениях Одесского городского совета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в среду, 8 июля, сообщила пресс-офицер Управления СБУ Анна Шевчук.

"Работники Управления СБУ проводят выемку документов и другие следственные действия в помещениях подразделений горсовета", - отметила Шевчук.

В то же время она не уточнила, в каких именно подразделениях ведутся следственные действия и по признакам каких статей Уголовного кодекса открыты уголовные производства.

"Сотрудники СБУ действуют по поручению прокуратуры в рамках ранее открытых уголовных производств", - добавила Шевчук.

Как пишет местное издание "Думская", обыски проводят в департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета.

"По нашим данным, следственные действия прошли в рамках уголовного производства о служебной халатности. Чиновники департамента коммунальной собственности позволяли ряду коммерческих структур использовать городскую землю без заключения договоров аренды", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводили следственные действия в помещениях мэрии Одессы в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками.

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Автор: 

обыск (1898) Одесса (7901) СБУ (19937)


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ищут результаты анализов украденных шарием результатов жизнедеятельности бубочки?
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08.07.2020 13:46 Ответить
Деньги ищут в тайниках..!?
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08.07.2020 13:47 Ответить
у Труханова дома обыск проведите!
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08.07.2020 13:49 Ответить
Коррупционный - они такие придурки! Весь компромат на себя держат в своих кабинетах (еще дома очень любят). А доблестные СБУшники узнали об этом и решили внезапно нагрянуть и все изъять. А секретаршу, которая сдуру спросила: Какое отношение к Безопасности Украины имеют документы на тендер по ремонту канализации, спецслужбисты сдали на опыты ученым, т.к. спросить такое мог только инопланетянин.
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08.07.2020 13:53 Ответить
Скорее всего, Труханов заказал проверку, чтобы потрусить своих крыс......
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08.07.2020 14:07 Ответить
Я думаю все эти 100-кратные обыски мэрии СБУ проводятся чтобы найти врагов Труханова.
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08.07.2020 14:14 Ответить
Труханов гражданин наРФии, враг Украины, заказчик убийства Стерненко и вдруг обыски?
С чего бы это? Зеленский, очнись! Труханов не патриот Украины! Не трожь своих!
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08.07.2020 15:40 Ответить
В нас безпека держави знаходиться в одесській мерії? Чи може в дбр, яка поцюпила клістрони?
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08.07.2020 15:53 Ответить
Значить каса підвалить СБУшникам. Спочатку чортів побриють на касу, потім справу передадуть мусорам і буде " я не я і хата не моя" Чорт Баканов буде махати в сторону мусорів, ті на прокурора, а прокурор на суди і т.д...
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08.07.2020 17:46 Ответить
 
 