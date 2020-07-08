СБУ проводит обыски в Одесской мэрии

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Одесской области по поручению прокуратуры проводят обыски и другие следственные действия в служебных помещениях Одесского городского совета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в среду, 8 июля, сообщила пресс-офицер Управления СБУ Анна Шевчук.

"Работники Управления СБУ проводят выемку документов и другие следственные действия в помещениях подразделений горсовета", - отметила Шевчук.

В то же время она не уточнила, в каких именно подразделениях ведутся следственные действия и по признакам каких статей Уголовного кодекса открыты уголовные производства.

"Сотрудники СБУ действуют по поручению прокуратуры в рамках ранее открытых уголовных производств", - добавила Шевчук.

Как пишет местное издание "Думская", обыски проводят в департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета.

"По нашим данным, следственные действия прошли в рамках уголовного производства о служебной халатности. Чиновники департамента коммунальной собственности позволяли ряду коммерческих структур использовать городскую землю без заключения договоров аренды", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводили следственные действия в помещениях мэрии Одессы в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками.

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