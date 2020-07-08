СБУ проводить обшуки в Одеській мерії

Співробітники управління Служби безпеки України в Одеській області за дорученням прокуратури проводять обшуки та інші слідчі дії в службових приміщеннях Одеської міської ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в середу, 8 липня, повідомила пресофіцер Управління СБУ Анна Шевчук.

"Працівники Управління СБУ проводять виїмку документів та інші слідчі дії у приміщеннях підрозділів міськради", - зазначила Шевчук.

Водночас вона не уточнила, в яких саме підрозділах ведуться слідчі дії та за ознаками яких статей Кримінального кодексу відкриті кримінальні провадження.

"Співробітники СБУ діють за дорученням прокуратури у межах раніше розпочатих кримінальних проваджень", - додала Шевчук.

Як пише місцеве видання "Думская", обшуки проводять у департаменті комунальної власності Одеської міськради.

"За нашими даними, слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження про службову недбалість. Чиновники департаменту комунальної власності дозволяли кільком комерційним структурам використовувати міську землю без укладення договорів оренди", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України проводили слідчі дії в приміщеннях мерії Одеси в рамках розслідування справи про присвоєння коштів міськбюджету чиновниками.

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