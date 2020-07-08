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СБУ проводить обшуки в Одеській мерії

СБУ проводить обшуки в Одеській мерії

Співробітники управління Служби безпеки України в Одеській області за дорученням прокуратури проводять обшуки та інші слідчі дії в службових приміщеннях Одеської міської ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в середу, 8 липня, повідомила пресофіцер Управління СБУ Анна Шевчук.

"Працівники Управління СБУ проводять виїмку документів та інші слідчі дії у приміщеннях підрозділів міськради", - зазначила Шевчук.

Водночас вона не уточнила, в яких саме підрозділах ведуться слідчі дії та за ознаками яких статей Кримінального кодексу відкриті кримінальні провадження.

"Співробітники СБУ діють за дорученням прокуратури у межах раніше розпочатих кримінальних проваджень", - додала Шевчук.

Як пише місцеве видання "Думская", обшуки проводять у департаменті комунальної власності Одеської міськради.

"За нашими даними, слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження про службову недбалість. Чиновники департаменту комунальної власності дозволяли кільком комерційним структурам використовувати міську землю без укладення договорів оренди", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України проводили слідчі дії в приміщеннях мерії Одеси в рамках розслідування справи про присвоєння коштів міськбюджету чиновниками.

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обшук (1974) Одеса (5476) СБУ (12860)


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ищут результаты анализов украденных шарием результатов жизнедеятельности бубочки?
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08.07.2020 13:46 Відповісти
Деньги ищут в тайниках..!?
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08.07.2020 13:47 Відповісти
у Труханова дома обыск проведите!
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08.07.2020 13:49 Відповісти
Коррупционный - они такие придурки! Весь компромат на себя держат в своих кабинетах (еще дома очень любят). А доблестные СБУшники узнали об этом и решили внезапно нагрянуть и все изъять. А секретаршу, которая сдуру спросила: Какое отношение к Безопасности Украины имеют документы на тендер по ремонту канализации, спецслужбисты сдали на опыты ученым, т.к. спросить такое мог только инопланетянин.
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08.07.2020 13:53 Відповісти
Скорее всего, Труханов заказал проверку, чтобы потрусить своих крыс......
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08.07.2020 14:07 Відповісти
Я думаю все эти 100-кратные обыски мэрии СБУ проводятся чтобы найти врагов Труханова.
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08.07.2020 14:14 Відповісти
Труханов гражданин наРФии, враг Украины, заказчик убийства Стерненко и вдруг обыски?
С чего бы это? Зеленский, очнись! Труханов не патриот Украины! Не трожь своих!
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08.07.2020 15:40 Відповісти
В нас безпека держави знаходиться в одесській мерії? Чи може в дбр, яка поцюпила клістрони?
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08.07.2020 15:53 Відповісти
Значить каса підвалить СБУшникам. Спочатку чортів побриють на касу, потім справу передадуть мусорам і буде " я не я і хата не моя" Чорт Баканов буде махати в сторону мусорів, ті на прокурора, а прокурор на суди і т.д...
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08.07.2020 17:46 Відповісти
 
 