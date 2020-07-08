Рада может провести внеочередное заседание 14 июля, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ
В Верховной Раде начали собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания во вторник, 14 июля.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.
"Во вторник, 14 июля, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Уже начали собирать подписи среди депутатов. На повестке дня шесть законопроектов", - написал Качура.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе"
https://www.facebook.com/1826910793/posts/10214708970637696/?d=n