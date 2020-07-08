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Рада может провести внеочередное заседание 14 июля, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

Рада может провести внеочередное заседание 14 июля, -

В Верховной Раде начали собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания во вторник, 14 июля.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Во вторник, 14 июля, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Уже начали собирать подписи среди депутатов. На повестке дня шесть законопроектов", - написал Качура.

Рада может провести внеочередное заседание 14 июля, - слуга народа Качура 01
Рада может провести внеочередное заседание 14 июля, - слуга народа Качура 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ВР (29264) внеочередное заседание (262) Слуга народа (2632) Качура Александр (170)


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Да лучше не надо, отдохните. Вреда меньше будет. Вы ж для людей всеравно ничего хорошего не примете.
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08.07.2020 14:06 Ответить
будут цены на электроэнергию поднимать..срочно..
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08.07.2020 14:10 Ответить
По первому пункту наверняка будут проталкивать постановление косоглазого херуса о закупке электроэнергии у страны-агрессора параши!
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08.07.2020 14:10 Ответить
Илья Новиков

"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе"
https://www.facebook.com/1826910793/posts/10214708970637696/?d=n
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08.07.2020 14:12 Ответить
А я добавил бы пункт: "Обязать президента называть парашу страной агрессором"
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08.07.2020 14:13 Ответить
 
 