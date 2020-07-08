Рада може провести позачергове засідання 14 липня, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

У Верховній Раді почали збирати підписи за проведення позачергового пленарного засідання у вівторок, 14 липня.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"У вівторок, 14 липня, Верховна Рада планує зібратися на позачергове пленарне засідання. Вже почали збирати підписи серед депутатів. На порядку денному шість законопроєктів", - написав Качура.





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