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Рада може провести позачергове засідання 14 липня, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Рада може провести позачергове засідання 14 липня, -

У Верховній Раді почали збирати підписи за проведення позачергового пленарного засідання у вівторок, 14 липня.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"У вівторок, 14 липня, Верховна Рада планує зібратися на позачергове пленарне засідання. Вже почали збирати підписи серед депутатів. На порядку денному шість законопроєктів", - написав Качура.

Рада може провести позачергове засідання 14 липня, - слуга народу Качура 01
Рада може провести позачергове засідання 14 липня, - слуга народу Качура 02

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (15004) позачергове засідання (223) Слуга народу (2814) Качура Олександр (170)


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Да лучше не надо, отдохните. Вреда меньше будет. Вы ж для людей всеравно ничего хорошего не примете.
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08.07.2020 14:06 Відповісти
будут цены на электроэнергию поднимать..срочно..
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08.07.2020 14:10 Відповісти
По первому пункту наверняка будут проталкивать постановление косоглазого херуса о закупке электроэнергии у страны-агрессора параши!
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08.07.2020 14:10 Відповісти
Илья Новиков

"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе"
https://www.facebook.com/1826910793/posts/10214708970637696/?d=n
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08.07.2020 14:12 Відповісти
А я добавил бы пункт: "Обязать президента называть парашу страной агрессором"
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08.07.2020 14:13 Відповісти
 
 