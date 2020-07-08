Кабмин выделил 1 млрд грн для поддержки креативных индустрий сферы культуры
Кабинет Министров Украины выделил 1 млрд грн для поддержки креативных индустрий, туризма и издательской деятельности, которая относится к сфере культуры.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, выделенные средства пойдут на предоставление грантов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, институциональную поддержку издательской сферы, субсидий на кинопроекты, а также на срочные нужды по закупке средств индивидуальной защиты и оплаты коммунальных услуг.
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Зеленые гниды уже не знают как распилить корыто
Забрали бабло з бюджету, які законно могли отримувати усі заклади культури-----
теnер у ручкому режимі дадуть гроші тільки своїм , на свій розсуд,
а інші сосіть сосну!!!!!!!!
"nес десь - сосі сосну.....
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