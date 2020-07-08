РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10493 посетителя онлайн
Новости
1 178 12

Кабмин выделил 1 млрд грн для поддержки креативных индустрий сферы культуры

Кабмин выделил 1 млрд грн для поддержки креативных индустрий сферы культуры

Кабинет Министров Украины выделил 1 млрд грн для поддержки креативных индустрий, туризма и издательской деятельности, которая относится к сфере культуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, выделенные средства пойдут на предоставление грантов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, институциональную поддержку издательской сферы, субсидий на кинопроекты, а также на срочные нужды по закупке средств индивидуальной защиты и оплаты коммунальных услуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила присвоение 17 млн грн бюджетных средств должностными лицами бывшего Минкульта

Кабмин (14031) Министерство культуры и информационной политики (777) Ткаченко Александр (429) финансирование (1802)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
На 95 квартал и Лигу смеха?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:47
+3
довженко центр и прочие прибыльные культурные заведения, зебилы уничтожили, теперь решили срочно распилить 1 млрд на квартал, сватов и прочие креативные сферы.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:51
+2
Зачем этот треш в воюющей стане?
Зеленые гниды уже не знают как распилить корыто
показать весь комментарий
08.07.2020 14:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На 95 квартал и Лигу смеха?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:47 Ответить
Ну, так. Вони зараз найбільш КРЕАТИВНІ у питанні знищення державності.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:57 Ответить
треба допомогти,вони ж по сьогодні одні збитки показують ще з часів участі зекоманди у проєкті)
показать весь комментарий
08.07.2020 15:32 Ответить
Кабмин выделил 1 млрд грн для поддержки креативных индустрий сферы культуры - Цензор.НЕТ 6749
показать весь комментарий
08.07.2020 14:50 Ответить
довженко центр и прочие прибыльные культурные заведения, зебилы уничтожили, теперь решили срочно распилить 1 млрд на квартал, сватов и прочие креативные сферы.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:51 Ответить
откель выделил? снова из фонда борьбы с коронкой?...
показать весь комментарий
08.07.2020 14:52 Ответить
Зачем этот треш в воюющей стане?
Зеленые гниды уже не знают как распилить корыто
показать весь комментарий
08.07.2020 14:59 Ответить
Дуже креативно!!!!!
Забрали бабло з бюджету, які законно могли отримувати усі заклади культури-----
теnер у ручкому режимі дадуть гроші тільки своїм , на свій розсуд,
а інші сосіть сосну!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.07.2020 15:01 Ответить
Креативна nісня
"nес десь - сосі сосну.....
nрисів :
...nес десь 15 разів
показать весь комментарий
08.07.2020 15:14 Ответить
Из них 990 млн. гривен пойдет самой креативной нашей индустрии - 95-му кварталу. Без вариантов.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:30 Ответить
олігархи у ручному режимі будуть вирішувати скільки з грошей платників податків перекинути у свої бізнеси)
показать весь комментарий
08.07.2020 15:36 Ответить
 
 