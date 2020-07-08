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Кабмін виділив 1 млрд грн для підтримки креативних індустрій сфери культури

Кабмін виділив 1 млрд грн для підтримки креативних індустрій сфери культури

Кабінет Міністрів України виділив 1 млрд грн для підтримки креативних індустрій, туризму і видавничої діяльності, яка належить до сфери культури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, виділені кошти підуть на надання грантів у сфері культури, туризму і креативних індустрій, інституційну підтримку видавничої сфери, субсидій на кінопроєкти, а також на термінові потреби щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та оплати комунальних послуг.

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Автор: 

Кабмін (14108) Міністерство культури (760) Ткаченко Олександр (509) фінансування (3130)


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Топ коментарі
+8
На 95 квартал и Лигу смеха?
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08.07.2020 14:47
+3
довженко центр и прочие прибыльные культурные заведения, зебилы уничтожили, теперь решили срочно распилить 1 млрд на квартал, сватов и прочие креативные сферы.
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08.07.2020 14:51
+2
Зачем этот треш в воюющей стане?
Зеленые гниды уже не знают как распилить корыто
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08.07.2020 14:59
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На 95 квартал и Лигу смеха?
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08.07.2020 14:47 Відповісти
Ну, так. Вони зараз найбільш КРЕАТИВНІ у питанні знищення державності.
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08.07.2020 14:57 Відповісти
треба допомогти,вони ж по сьогодні одні збитки показують ще з часів участі зекоманди у проєкті)
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08.07.2020 15:32 Відповісти
Кабмин выделил 1 млрд грн для поддержки креативных индустрий сферы культуры - Цензор.НЕТ 6749
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08.07.2020 14:50 Відповісти
довженко центр и прочие прибыльные культурные заведения, зебилы уничтожили, теперь решили срочно распилить 1 млрд на квартал, сватов и прочие креативные сферы.
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08.07.2020 14:51 Відповісти
откель выделил? снова из фонда борьбы с коронкой?...
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08.07.2020 14:52 Відповісти
Зачем этот треш в воюющей стане?
Зеленые гниды уже не знают как распилить корыто
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08.07.2020 14:59 Відповісти
Дуже креативно!!!!!
Забрали бабло з бюджету, які законно могли отримувати усі заклади культури-----
теnер у ручкому режимі дадуть гроші тільки своїм , на свій розсуд,
а інші сосіть сосну!!!!!!!!
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08.07.2020 15:01 Відповісти
Креативна nісня
"nес десь - сосі сосну.....
nрисів :
...nес десь 15 разів
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08.07.2020 15:14 Відповісти
Из них 990 млн. гривен пойдет самой креативной нашей индустрии - 95-му кварталу. Без вариантов.
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08.07.2020 15:30 Відповісти
олігархи у ручному режимі будуть вирішувати скільки з грошей платників податків перекинути у свої бізнеси)
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08.07.2020 15:36 Відповісти
 
 