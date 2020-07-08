Кабмін виділив 1 млрд грн для підтримки креативних індустрій сфери культури
Кабінет Міністрів України виділив 1 млрд грн для підтримки креативних індустрій, туризму і видавничої діяльності, яка належить до сфери культури.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.
За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, виділені кошти підуть на надання грантів у сфері культури, туризму і креативних індустрій, інституційну підтримку видавничої сфери, субсидій на кінопроєкти, а також на термінові потреби щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та оплати комунальних послуг.
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+8 susanin
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Зеленые гниды уже не знают как распилить корыто
Забрали бабло з бюджету, які законно могли отримувати усі заклади культури-----
теnер у ручкому режимі дадуть гроші тільки своїм , на свій розсуд,
а інші сосіть сосну!!!!!!!!
"nес десь - сосі сосну.....
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