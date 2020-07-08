Кабмін виділив 1 млрд грн для підтримки креативних індустрій сфери культури

Кабінет Міністрів України виділив 1 млрд грн для підтримки креативних індустрій, туризму і видавничої діяльності, яка належить до сфери культури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, виділені кошти підуть на надання грантів у сфері культури, туризму і креативних індустрій, інституційну підтримку видавничої сфери, субсидій на кінопроєкти, а також на термінові потреби щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та оплати комунальних послуг.

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