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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин разрешил учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений

Кабмин разрешил учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений

Кабинет Министров разрешил учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, принятое решение урегулирует ранее несогласованные положения о деятельности учреждений сферы культуры, в частности театров и ночных развлекательных заведений.

Так, ночные развлекательные учреждения на период карантинных ограничений не смогут работать после 22:00, а культурные учреждения смогут работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.

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Автор: 

Кабмин (14031) карантин (16729) Министерство культуры и информационной политики (777) Ткаченко Александр (429) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Главное - библиотеки не спешить открывать! Это ж очаг коронавируса - людей больше чем на пляже!
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08.07.2020 15:11 Ответить
Никак не могу понять: ну при чем тут ограничения по времени? Неужели коронавирус после 23:00 просыпается?
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08.07.2020 18:37 Ответить
 
 