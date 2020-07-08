Кабмин разрешил учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений
Кабинет Министров разрешил учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, принятое решение урегулирует ранее несогласованные положения о деятельности учреждений сферы культуры, в частности театров и ночных развлекательных заведений.
Так, ночные развлекательные учреждения на период карантинных ограничений не смогут работать после 22:00, а культурные учреждения смогут работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.
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Алексадр Лях
показать весь комментарий08.07.2020 15:11 Ответить Мне нравится 0
Анна Турчинова
показать весь комментарий08.07.2020 18:37 Ответить Мне нравится 0
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