Кабмин разрешил учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений

Кабинет Министров разрешил учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, принятое решение урегулирует ранее несогласованные положения о деятельности учреждений сферы культуры, в частности театров и ночных развлекательных заведений.

Так, ночные развлекательные учреждения на период карантинных ограничений не смогут работать после 22:00, а культурные учреждения смогут работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.

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