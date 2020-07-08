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Кабмин утвердил порядок действий при введении комендантского часа

Кабмин утвердил порядок действий при введении комендантского часа

Кабинет Министров Украины утвердил порядок предпринимаемых мер при введении комендантского часа и установлении специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно положению, введение комендантского часа и установление специального режима светомаскировки осуществляется только при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка.

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Комендантский час и специальный режим светомаскировки вводится приказом военного командования или военной администрации (в случае ее создания). Этим приказом определяется комендант, определяется время комендантского часа и спецрежима, границы территории их введения, порядок движения транспорта, а также порядок функционирования и нахождения комендатуры. Контроль над соблюдением комендантского часа и спецрежима осуществляет патруль, подчиняющийся коменданту.

Для обеспечения контроля над осуществлением мер во время введения комендантского часа создается система пропускного режима и по решению коменданта лицам выдается пропуска. В случае реальной угрозы жизни и безопасности комендант имеет право временно ограничить пребывания, свободу передвижения, въезд/выезд на территорию/с территории, где введен комендантский час.

Автор: 

Кабмин (14031) комендантский час (168)


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Топ комментарии
+10
до чого це віслюк оманський готується? путін *****, зеля сцикло!
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08.07.2020 14:25
+7
Боятся. Готовятся к массовым акциям на осень.
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08.07.2020 14:38
+6
Кабмин утвердил порядок действий при введении комендантского часа - Цензор.НЕТ 4294
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08.07.2020 14:28
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Правила форума Совет форумчан
до чого це віслюк оманський готується? путін *****, зеля сцикло!
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08.07.2020 14:25 Ответить
Кабмин утвердил порядок действий при введении комендантского часа - Цензор.НЕТ 4294
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08.07.2020 14:28 Ответить
Причем их получит из фонда по борьбе с коронавирусом.
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08.07.2020 14:29 Ответить
Клоуны готовятся перенести выборы. Не раскачивайте Шатер, а то #уйло нападет.

Кабмін затвердив порядок дій у разі запровадження комендантської години - Цензор.НЕТ 9952
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08.07.2020 15:01 Ответить
Кабмин утвердил порядок действий при введении комендантского часа - Цензор.НЕТ 9295
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08.07.2020 14:27 Ответить
Теперь у нас будет комендантский час как в лднр?
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08.07.2020 14:27 Ответить
Так выборы на носу.
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08.07.2020 14:28 Ответить
Оно то правильно, но мне кажется что нагнетают паническую истерию. А затем и воду в Крым подадут и другое...
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08.07.2020 14:27 Ответить
Через черезмірну доступність до вищої освіти і корупцію у військоматах ми отримали велику кількість "образованих" ідіотів і втратили людский військовий потенціал, а ці фактори є одними із основних в процесі руйнації держави.
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08.07.2020 14:28 Ответить
сезонный вирус гриппа и иже с ними - это угроза жизни и безопасности?... просто хочу понять степень сжатости сфинктер у людей, готовящих подобные меры...
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08.07.2020 14:29 Ответить
Не прошло и семи лет , как начали чухаться...
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08.07.2020 14:30 Ответить
думаете поможет? А ха ха ха ха
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08.07.2020 14:34 Ответить
Боятся. Готовятся к массовым акциям на осень.
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08.07.2020 14:38 Ответить
Президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в столице режима комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом (в стране сейчас 16 719 covid-позитивных при 7 млн населения). Людям это не понравилось, они вышли на улицы и отправились штурмовать парламент.
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08.07.2020 14:56 Ответить
Як я дізнаюся, що комендантська година? Телебачення платне, проводового радіо давно не має, газети я не виписую, інтернет в дома є, але?
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08.07.2020 15:38 Ответить
Вийдеш серед ночі в супермаркет за цигарками і якщо повернешся додому, то комендантську годину ще не ввели.
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08.07.2020 17:31 Ответить
 
 