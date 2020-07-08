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Кабмін затвердив порядок дій у разі запровадження комендантської години

Кабмін затвердив порядок дій у разі запровадження комендантської години

Кабінет Міністрів України затвердив порядок вжиття заходів у разі запровадження комендантської години і встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з положенням, запровадження комендантської години і встановлення спеціального режиму світломаскування здійснюється лише за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства чи держави, а також для забезпечення громадського порядку.

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Комендантська година і спеціальний режим світломаскування запроваджується наказом військового командування або військової адміністрації (у разі її створення). Цим наказом визначається комендант, визначається час комендантської години і спецрежиму, межі території їхнього введення, порядок руху транспорту, а також порядок функціонування та перебування комендатури. Контроль за дотриманням комендантської години і спецрежиму здійснює патруль, який підпорядковується коменданту.

Для забезпечення контролю за здійсненням заходів під час запровадження комендантської години створюється система пропускного режиму і за рішенням коменданта особам видається пропуск. У разі реальної загрози життю і безпеці комендант має право тимчасово обмежити перебування, свободу пересування, в'їзд/виїзд на територію / з території, де введено комендантську годину.

Автор: 

Кабмін (14108) комендантська година (267)


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Топ коментарі
+10
до чого це віслюк оманський готується? путін *****, зеля сцикло!
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08.07.2020 14:25
+7
Боятся. Готовятся к массовым акциям на осень.
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08.07.2020 14:38
+6
Кабмин утвердил порядок действий при введении комендантского часа - Цензор.НЕТ 4294
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08.07.2020 14:28
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до чого це віслюк оманський готується? путін *****, зеля сцикло!
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08.07.2020 14:25 Відповісти
Кабмин утвердил порядок действий при введении комендантского часа - Цензор.НЕТ 4294
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08.07.2020 14:28 Відповісти
Причем их получит из фонда по борьбе с коронавирусом.
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08.07.2020 14:29 Відповісти
Клоуны готовятся перенести выборы. Не раскачивайте Шатер, а то #уйло нападет.

Кабмін затвердив порядок дій у разі запровадження комендантської години - Цензор.НЕТ 9952
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08.07.2020 15:01 Відповісти
Кабмин утвердил порядок действий при введении комендантского часа - Цензор.НЕТ 9295
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08.07.2020 14:27 Відповісти
Теперь у нас будет комендантский час как в лднр?
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08.07.2020 14:27 Відповісти
Так выборы на носу.
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08.07.2020 14:28 Відповісти
Оно то правильно, но мне кажется что нагнетают паническую истерию. А затем и воду в Крым подадут и другое...
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08.07.2020 14:27 Відповісти
Через черезмірну доступність до вищої освіти і корупцію у військоматах ми отримали велику кількість "образованих" ідіотів і втратили людский військовий потенціал, а ці фактори є одними із основних в процесі руйнації держави.
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08.07.2020 14:28 Відповісти
сезонный вирус гриппа и иже с ними - это угроза жизни и безопасности?... просто хочу понять степень сжатости сфинктер у людей, готовящих подобные меры...
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08.07.2020 14:29 Відповісти
Не прошло и семи лет , как начали чухаться...
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08.07.2020 14:30 Відповісти
думаете поможет? А ха ха ха ха
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08.07.2020 14:34 Відповісти
Боятся. Готовятся к массовым акциям на осень.
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08.07.2020 14:38 Відповісти
Президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в столице режима комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом (в стране сейчас 16 719 covid-позитивных при 7 млн населения). Людям это не понравилось, они вышли на улицы и отправились штурмовать парламент.
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08.07.2020 14:56 Відповісти
Як я дізнаюся, що комендантська година? Телебачення платне, проводового радіо давно не має, газети я не виписую, інтернет в дома є, але?
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08.07.2020 15:38 Відповісти
Вийдеш серед ночі в супермаркет за цигарками і якщо повернешся додому, то комендантську годину ще не ввели.
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08.07.2020 17:31 Відповісти
 
 