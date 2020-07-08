Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черновицкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка" в регионе, в частности в сельской местности.

Также президент проверит состояние преодоления последствий наводнения на Буковине и встретится с медиками региона, которые одними из первых в Украине начали бороться с эпидемией коронавируса.

Кроме того, Зеленский пообщается с представителями местного бизнеса и ознакомится с концепцией развития туризма на Буковине.

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