Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черновицкую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка" в регионе, в частности в сельской местности.
Также президент проверит состояние преодоления последствий наводнения на Буковине и встретится с медиками региона, которые одними из первых в Украине начали бороться с эпидемией коронавируса.
Кроме того, Зеленский пообщается с представителями местного бизнеса и ознакомится с концепцией развития туризма на Буковине.
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С рабочим визитом в регионы, касающиеся хозяйственной деятельности (постройка дорог, мостов....) ДОЛЖЕН ЕЗДИТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР!!!
Раньше, меня Порошенко раздражал, когда катался по стране и ленточки перерезал, но тот хоть как-то был причастен (оборачиваясь назад). Клоун же просто приехал и отметится на чужих заслугах к которым он вообще никаким боком!!!
"Главное, что он не ворует!" - подвывает Го...дон.
Виставка картин для суддів, на пам'ять.
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https://twitter.com/MGorokhovska/status/1280836044473204737 5 хв
Зе вже в Чернівцях.
Мітинг проти зєлєнскава з плакатами"ні політичним репресіям" мусора не пропускають.
Вот фото, он в это время находился в угловом здании справа. И где тот митинг? Или у "митингующих" уже в 19-30 рабочий день закончился? ))
Кстати мусоров там в оцеплении было человек пять с одной стороны участка улицы и двое с другой.
Пожар? Землетрясение? Опять наводнение?
щоби не стати червоною ганчіркою......
Хай Бенядіктова розрулює. А ще начальник федерального бюро безеки України з вини якого викрадають і вивозять у nаРашу українських бізнесменів.
Отто ЖУТЬ веселою стала, блазень своє знає ..