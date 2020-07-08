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Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черновицкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка" в регионе, в частности в сельской местности.

Также президент проверит состояние преодоления последствий наводнения на Буковине и встретится с медиками региона, которые одними из первых в Украине начали бороться с эпидемией коронавируса.

Кроме того, Зеленский пообщается с представителями местного бизнеса и ознакомится с концепцией развития туризма на Буковине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области второй день подряд от коронавируса излечивается больше людей, чем заражается, - ОГА

Автор: 

Буковина (898) визит (3090) Зеленский Владимир (20511)


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Топ комментарии
+13
Чоботи хоч, на цей раз, свої взяв, чи так і тягає дядькові?...
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08.07.2020 14:53
+13
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область - Цензор.НЕТ 2702
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08.07.2020 14:56
+10
у блазня клоуна рейтинга нет вообще, поднять не получится.
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08.07.2020 14:54
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Чоботи хоч, на цей раз, свої взяв, чи так і тягає дядькові?...
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08.07.2020 14:53 Ответить
Моря там нема...може шашличок?))
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08.07.2020 14:53 Ответить
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область - Цензор.НЕТ 5679
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08.07.2020 14:54 Ответить
Пожежу?
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08.07.2020 15:27 Ответить
у блазня клоуна рейтинга нет вообще, поднять не получится.
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08.07.2020 14:54 Ответить
не то что у сывого клоуна который ходит с бродячим цирком
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08.07.2020 15:01 Ответить
да понятно, что для кацапа это как серпом по яй..м.
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08.07.2020 15:03 Ответить
Как думаешь, сколько прилезет лохов поддержать преЗЕденыша, когда его будут рвать на куски. До самолета можно не успеть добежать, а велосипед с квадратными колесами.
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08.07.2020 15:15 Ответить
Потому что с "рабочим визитом", президент должен ездить на передовую и в другие страны для встречи с президентами и парламентариями, поскольку это его прямые обязанности, как главнокомандующего и человека отвечающего за внешнюю политику.
С рабочим визитом в регионы, касающиеся хозяйственной деятельности (постройка дорог, мостов....) ДОЛЖЕН ЕЗДИТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР!!!
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08.07.2020 15:08 Ответить
до нас цей бідоносець приїхав дитячий перинатальний центр після 5-річного капремонту відкривати. За останній рік там тільки дрібні роботи дороблені та обладнання завезено.
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08.07.2020 17:24 Ответить
Вот именно, что завезли - это значит, что еще за год до этого, на это оборудование объявили тендеры и выделили деньги из бюджета (на все остаточные работы, деньги были выделены так же ранее - это суть бюджетной системы).
Раньше, меня Порошенко раздражал, когда катался по стране и ленточки перерезал, но тот хоть как-то был причастен (оборачиваясь назад). Клоун же просто приехал и отметится на чужих заслугах к которым он вообще никаким боком!!!
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09.07.2020 09:53 Ответить
Козел ти!
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08.07.2020 16:52 Ответить
Соболезнование Черновицкой области. В принципе, не плохая была область...
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08.07.2020 14:54 Ответить
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08.07.2020 17:25 Ответить
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область - Цензор.НЕТ 5274
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08.07.2020 14:54 Ответить
"Главное, что он остается чИлавеком" - визжит бенино-медведчуковская Мосейчук.
"Главное, что он не ворует!" - подвывает Го...дон.
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08.07.2020 14:58 Ответить
а казав, що в разі порушення закону піде. значить знов збрехав
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08.07.2020 15:01 Ответить
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область - Цензор.НЕТ 603
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08.07.2020 14:56 Ответить
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область - Цензор.НЕТ 2702
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08.07.2020 14:56 Ответить
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область - Цензор.НЕТ 1012
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08.07.2020 14:57 Ответить
Днище.

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область - Цензор.НЕТ 4916
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08.07.2020 14:59 Ответить
Чому? Все культурно, акуратно розставлено.
Виставка картин для суддів, на пам'ять.
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08.07.2020 15:08 Ответить
так пожар вроде как в Луганской области?
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08.07.2020 15:04 Ответить
там он уже сегодня был.теперь в другой стороне страны. прет его сегодня. работоспособный под коксом
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08.07.2020 15:12 Ответить
Зеленський із робочим візитом прибув до Чернівецької області - Цензор.НЕТ 2874
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08.07.2020 15:11 Ответить
Может он на велосипеде доехал, что бы на расходывать народные бабки?
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08.07.2020 15:18 Ответить
Та тэмпэратура -трыдзять шысть и шысть! Тільки міряли в д'єрмака. Бо бубачька десь никаєцця, коли про аналізи йдецця...)))
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08.07.2020 15:23 Ответить
Зе вместе с первым добровольцем на вакцину Ля пропиарился без маски в областной больнице Черновцов раздачей ценных *подаруночкiв*...
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08.07.2020 15:41 Ответить
https://twitter.com/MGorokhovska
https://twitter.com/MGorokhovska lemkoitaliano
https://twitter.com/MGorokhovska @MGorokhovska
https://twitter.com/MGorokhovska/status/1280836044473204737 5 хв

Зе вже в Чернівцях.
Мітинг проти зєлєнскава з плакатами"ні політичним репресіям" мусора не пропускають.
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08.07.2020 15:14 Ответить
Да будет заливать.
Вот фото, он в это время находился в угловом здании справа. И где тот митинг? Или у "митингующих" уже в 19-30 рабочий день закончился? ))
Кстати мусоров там в оцеплении было человек пять с одной стороны участка улицы и двое с другой.
Зеленський із робочим візитом прибув до Чернівецької області - Цензор.НЕТ 60
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09.07.2020 12:23 Ответить
Людей хоть успели предупредить, что Бедосик приедет, шоб успели подготовиться к катасрофе?
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08.07.2020 15:25 Ответить
Чекаємо повені або землетрусу.
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08.07.2020 15:25 Ответить
Господи! Помилуй!
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08.07.2020 15:33 Ответить
Черновцам мои соболезнования...
Пожар? Землетрясение? Опять наводнение?
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08.07.2020 16:20 Ответить
бобік втік з Києва..........
щоби не стати червоною ганчіркою......
Хай Бенядіктова розрулює. А ще начальник федерального бюро безеки України з вини якого викрадають і вивозять у nаРашу українських бізнесменів.
Отто ЖУТЬ веселою стала, блазень своє знає ..
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08.07.2020 17:41 Ответить
Сьогодні Луганщина,Буковина. Завтра - Волинь. Куди післязавтра? Може треба повернутися, Порошенко вже пішов.
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08.07.2020 21:03 Ответить
 
 