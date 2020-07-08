Зеленський із робочим візитом прибув до Чернівецької області

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернівецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуОфісу Президента.

Зазначається, що глава держави ознайомиться з ходом реалізації проєкту "Велике будівництво" в регіоні, зокрема в сільській місцевості.

Також президент перевірить стан подолання наслідків повені на Буковині і зустрінеться з медиками регіону, які одними з перших в Україні почали боротися з епідемією коронавірусу.

Крім того, Зеленський поспілкується з представниками місцевого бізнесу та ознайомиться з концепцією розвитку туризму на Буковині.

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