Зеленський із робочим візитом прибув до Чернівецької області
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернівецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуОфісу Президента.
Зазначається, що глава держави ознайомиться з ходом реалізації проєкту "Велике будівництво" в регіоні, зокрема в сільській місцевості.
Також президент перевірить стан подолання наслідків повені на Буковині і зустрінеться з медиками регіону, які одними з перших в Україні почали боротися з епідемією коронавірусу.
Крім того, Зеленський поспілкується з представниками місцевого бізнесу та ознайомиться з концепцією розвитку туризму на Буковині.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
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+10 Aleks_15
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С рабочим визитом в регионы, касающиеся хозяйственной деятельности (постройка дорог, мостов....) ДОЛЖЕН ЕЗДИТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР!!!
Раньше, меня Порошенко раздражал, когда катался по стране и ленточки перерезал, но тот хоть как-то был причастен (оборачиваясь назад). Клоун же просто приехал и отметится на чужих заслугах к которым он вообще никаким боком!!!
"Главное, что он не ворует!" - подвывает Го...дон.
Виставка картин для суддів, на пам'ять.
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https://twitter.com/MGorokhovska/status/1280836044473204737 5 хв
Зе вже в Чернівцях.
Мітинг проти зєлєнскава з плакатами"ні політичним репресіям" мусора не пропускають.
Вот фото, он в это время находился в угловом здании справа. И где тот митинг? Или у "митингующих" уже в 19-30 рабочий день закончился? ))
Кстати мусоров там в оцеплении было человек пять с одной стороны участка улицы и двое с другой.
Пожар? Землетрясение? Опять наводнение?
щоби не стати червоною ганчіркою......
Хай Бенядіктова розрулює. А ще начальник федерального бюро безеки України з вини якого викрадають і вивозять у nаРашу українських бізнесменів.
Отто ЖУТЬ веселою стала, блазень своє знає ..