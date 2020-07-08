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Правительство одобрило распределение почти 1,7 млрд грн на развитие регионов

Правительство одобрило распределение почти 1,7 млрд грн на развитие регионов

Кабинет Министров одобрил распределение почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ

"Правительство поддержало решение выделить почти 1,7 млн грн по программе социально-экономического развития регионов. Эти средства будут направлены на нужды людей. Это, в частности, установление освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и многое другое. Средства по этой программе нам удалось сохранить при принятии изменений в Госбюджет", - написал Шмыгаль.

Отмечается, что также премьер поручил министру регионального развития вместе с Министерством финансов проконтролировать, чтобы эти проекты финансировались и реализовывались своевременно.

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Автор: 

Кабмин (14031) Шмыгаль Денис (2708)


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Стесняюсь спросить, неужели партии регионов?
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08.07.2020 15:06 Ответить
 
 