Правительство одобрило распределение почти 1,7 млрд грн на развитие регионов

Кабинет Министров одобрил распределение почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ

"Правительство поддержало решение выделить почти 1,7 млн грн по программе социально-экономического развития регионов. Эти средства будут направлены на нужды людей. Это, в частности, установление освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и многое другое. Средства по этой программе нам удалось сохранить при принятии изменений в Госбюджет", - написал Шмыгаль.

Отмечается, что также премьер поручил министру регионального развития вместе с Министерством финансов проконтролировать, чтобы эти проекты финансировались и реализовывались своевременно.

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