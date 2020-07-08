Уряд схвалив розподіл майже 1,7 млрд грн на розвиток регіонів

Кабінет Міністрів схвалив розподіл майже 1,7 млрд грн за програмою соціально-економічного розвитку регіонів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ

"Уряд підтримав рішення виділити майже 1,7 млн ​​грн за програмою соціально-економічного розвитку регіонів. Ці кошти будуть спрямовані на потреби людей. Це, зокрема, встановлення освітлення на вулицях, утеплення навчальних закладів, придбання обладнання для лікарень та багато іншого. Засоби за цією програмою нам вдалося зберегти при прийнятті змін до Держбюджету", - написав Шмигаль.

Зазначається, що також прем'єр доручив міністру регіонального розвитку разом з Міністерством фінансів проконтролювати, щоб ці проєкти фінансувалися і реалізовувалися вчасно.

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