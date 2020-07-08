УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9025 відвідувачів онлайн
Новини
711 1

Уряд схвалив розподіл майже 1,7 млрд грн на розвиток регіонів

Уряд схвалив розподіл майже 1,7 млрд грн на розвиток регіонів

Кабінет Міністрів схвалив розподіл майже 1,7 млрд грн за програмою соціально-економічного розвитку регіонів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ

"Уряд підтримав рішення виділити майже 1,7 млн ​​грн за програмою соціально-економічного розвитку регіонів. Ці кошти будуть спрямовані на потреби людей. Це, зокрема, встановлення освітлення на вулицях, утеплення навчальних закладів, придбання обладнання для лікарень та багато іншого. Засоби за цією програмою нам вдалося зберегти при прийнятті змін до Держбюджету", - написав Шмигаль.

Зазначається, що також прем'єр доручив міністру регіонального розвитку разом з Міністерством фінансів проконтролювати, щоб ці проєкти фінансувалися і реалізовувалися вчасно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий податок для малих фермерів - ідея передчасна, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14108) Шмигаль Денис (4609)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стесняюсь спросить, неужели партии регионов?
показати весь коментар
08.07.2020 15:06 Відповісти
 
 