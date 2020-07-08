Кабмин назначил врио госсекретаря Минреинтеграции Аллу Луцюк
Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Аллу Луцюк.
Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 8 июля.
"Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Луцюк Аллу Ивановну", - написал Мокан.
Луцюк является начальником отдела по работе с персоналом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Также правительство назначило Геннадия Заболотного заместителем главы Национального агентства по вопросам государственной службы и Ольгу Полоцкую - исполнительным директором Национального фонда исследований Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль