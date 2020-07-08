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Кабмин назначил врио госсекретаря Минреинтеграции Аллу Луцюк

Кабмин назначил врио госсекретаря Минреинтеграции Аллу Луцюк

Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Аллу Луцюк.

Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 8 июля.

"Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Луцюк Аллу Ивановну", - написал Мокан.

Луцюк является начальником отдела по работе с персоналом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также правительство назначило Геннадия Заболотного заместителем главы Национального агентства по вопросам государственной службы и Ольгу Полоцкую - исполнительным директором Национального фонда исследований Украины.

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Автор: 

Кабмин (14031) Министерство реинтеграции (278)


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интеграция кого куда и во что? Только понятно что она будет зарплату за это получать.
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08.07.2020 15:20 Ответить
Выиграла конкурс или сосна?
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08.07.2020 15:21 Ответить
Чья сосна?
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08.07.2020 15:23 Ответить
 
 