Кабмін призначив т.в.о. держсекретаря Мінреінтеграції Аллу Луцюк
Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Аллу Луцюк.
Про це повідомив у Facebook представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 8 липня.
"Кабмін ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Луцюк Аллу Іванівну", - написав Мокан.
Луцюк є начальницею відділу з роботи з персоналом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Також уряд призначив Геннадія Заболотного заступником голови Національного агентства з питань державної служби та Ольгу Полоцьку - виконавчим директором Національного фонду досліджень України.
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