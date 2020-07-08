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Кабмін призначив т.в.о. держсекретаря Мінреінтеграції Аллу Луцюк

Кабмін призначив т.в.о. держсекретаря Мінреінтеграції Аллу Луцюк

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Аллу Луцюк.

Про це повідомив у Facebook представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 8 липня.

"Кабмін ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Луцюк Аллу Іванівну", - написав Мокан.

Луцюк є начальницею відділу з роботи з персоналом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також уряд призначив Геннадія Заболотного заступником голови Національного агентства з питань державної служби та Ольгу Полоцьку - виконавчим директором Національного фонду досліджень України.

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Автор: 

Кабмін (14108) Міністерство реінтеграції (500)


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интеграция кого куда и во что? Только понятно что она будет зарплату за это получать.
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08.07.2020 15:20 Відповісти
Выиграла конкурс или сосна?
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08.07.2020 15:21 Відповісти
Чья сосна?
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08.07.2020 15:23 Відповісти
 
 