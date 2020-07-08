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Новости Пожары в Украине
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Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По состоянию на 14 час. 8 июля продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля возле с. Осколонивка в Новоайдарском районе Луганской области и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) с переменным направлением распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС. передает Цензор.НЕТ.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

В результате пожара огнем уничтожены 23 и повреждено 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

Подтверждена гибель 5 человек и 9 (из них 2 детей) госпитализированы.

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Основные силы и средства сосредоточены на защите населенных пунктов, создании минерализованных полос и тушении отдельных очагов пожара.

К тушению пожара привлечены 1 тыс. 622 чел. и 200 ед. тех., в том числе 2 пожарных самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС. Работы проводятся в круглосуточном режиме.

Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС 01
Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС 02
Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС 03
Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС 04
Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС 05
Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС 06
Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС 07
Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС 08
Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС 09

Автор: 

пожар (5961) ГСЧС (4988) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+3
Може хтось сумнівається у диверсії з Росії? А може хтось хоче сказати,що там ЗСУ тренувалось по банкам? До речі, громадянам східу вже пора давно приглядати за своєю українською землею і за лісами на ній,а не сидіти біля зомбоящика і лайно у мізки порціями приймати,а інші диверсанти вам же це лайно будуть ще і смажене подавати!
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08.07.2020 21:22
+2
сумно...
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08.07.2020 16:46
+2
ЗОВСІМ не здивуюсь, якщо підпали організували кончені кацапи!
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08.07.2020 22:21
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Біда.
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08.07.2020 16:22 Ответить
сумно...
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08.07.2020 16:46 Ответить
И всего то надо спички и ветер в соответствующую сторону для тех,кого бубочка боится называть. А потом у них еще и разрешение будет спрашивать говнокомандующий,можно тушить или еще потерпеть?
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08.07.2020 17:22 Ответить
мда..., надеюсь пацанов кормят не только на видео
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08.07.2020 17:30 Ответить
Може хтось сумнівається у диверсії з Росії? А може хтось хоче сказати,що там ЗСУ тренувалось по банкам? До речі, громадянам східу вже пора давно приглядати за своєю українською землею і за лісами на ній,а не сидіти біля зомбоящика і лайно у мізки порціями приймати,а інші диверсанти вам же це лайно будуть ще і смажене подавати!
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08.07.2020 21:22 Ответить
ЗОВСІМ не здивуюсь, якщо підпали організували кончені кацапи!
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08.07.2020 22:21 Ответить
Пипец. Сочувствую людям, как и затопленным в противоположной части Украины.
Но у меня вопрос - сколько человек будет привлечено к ответственности за отсутствие противопожарных полос и прочих мероприятий??? Опять никого? Уроков снова никаких?
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09.07.2020 00:57 Ответить
Более того, уверен, что деньги на все противопожарные мероприятия пилились регулярно...
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09.07.2020 00:59 Ответить
Що,не встигли на Луганді за 8-м своїх жмуриків помститись "іхтамнети"-попалили 3 -и тисячі га.лісів із селами укрів,як вже самим треба нестися гасити 100 тисяч га лісів на Байкалі?Звірі тупі-риторика "горіть укронацики" не допоможе-самі горітимете в аду,окупанти!
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09.07.2020 01:44 Ответить
 
 