Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По состоянию на 14 час. 8 июля продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля возле с. Осколонивка в Новоайдарском районе Луганской области и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) с переменным направлением распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС. передает Цензор.НЕТ.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

В результате пожара огнем уничтожены 23 и повреждено 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

Подтверждена гибель 5 человек и 9 (из них 2 детей) госпитализированы.

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Основные силы и средства сосредоточены на защите населенных пунктов, создании минерализованных полос и тушении отдельных очагов пожара.

К тушению пожара привлечены 1 тыс. 622 чел. и 200 ед. тех., в том числе 2 пожарных самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС. Работы проводятся в круглосуточном режиме.

















