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Причиной масштабного пожара на Луганщине может быть обстрел наемников РФ, - Клименко

Причиной масштабного пожара на Луганщине может быть обстрел наемников РФ, - Клименко

Нацполиция проверяет еще одну версию возникновения пожаров на Луганщине. В частности к пожару могло привести попадание снарядов из неподконтрольной территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Клименко напомнил, что полиции рассматривает три версии возникновения пожаров в Луганской области.

"Первая - сложные погодные условия, которые привели к пожарам. Вторая версия - неосторожное обращение с огнем. Третья версия - поджог. Кроме того, мы также проверяем версию возможного попадания снарядов из неподконтрольной территории Украины", - отметил глава Нацполиции.

По словам Клименко, есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами.

Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабные пожары на Луганщине: в больницах остаются 27 человек, 5 детей уже выписали

Автор: 

пожар (5961) Нацполиция (16501) наемники рф (2087) Клименко Игорь (400)


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Ну так ответку пошлите, пусть и у них погорит.
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08.07.2020 15:21 Ответить
Зашибись, в підсумку ліс згорить з обох боків.
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08.07.2020 15:30 Ответить
И ЗЕ тоже сможет это сказать своей ватной аудитории?
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08.07.2020 15:23 Ответить
Уже есть фото поджигателя. СБУ его ищет.
Причиной масштабного пожара на Луганщине может быть обстрел наемников РФ, - Клименко - Цензор.НЕТ 7042
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08.07.2020 15:26 Ответить
Какая разница от чего загорелось Главное что прозевали и не приняли мер пока пожар не разросся до таких масштабов
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08.07.2020 15:26 Ответить
Які в степу можуть бути ліси? На відео були показані ділянки де три сосни і два куща. Де там ЛІС!!! Що за новий кіпіш?
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08.07.2020 15:36 Ответить
У Зели и в степи леса горят..."Какая разница?"
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08.07.2020 15:46 Ответить
Позакривайте ****...ки, там люди загібли, стидоба(((
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08.07.2020 16:30 Ответить
 
 