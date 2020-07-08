Причиною масштабної пожежі на Луганщині може бути обстріл найманців РФ, - Клименко

Нацполіція перевіряє ще одну версію виникнення пожеж на Луганщині. Зокрема до пожежі могло призвести влучання снарядів з непідконтрольної території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання Кабміну повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Клименко нагадав, що поліція розглядає три версії виникнення пожеж в Луганській області.

"Перша - складні погодні умови, які призвели до пожеж. Друга версія - необережне поводження з вогнем. Третя версія - підпал. Крім того, ми також перевіряємо версію можливого влучання снарядів з непідконтрольної території України", - зазначив глава Нацполіції.

За словами Клименка, є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами.

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Як повідомлялося, пожежа в районі села Осколонівка, Капітанове і Муратове Новоайдарського району Луганської області виникла вдень 6 липня.

7 липня пожежу в районі Осколонівки було локалізовано, але в той же день через поривчастий вітер виникло ще кілька осередків верхових лісових пожеж, які поширилися лісом до житлового сектору селищ Вовче і Смоляниное Новоайдарського району. Пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також велася ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

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