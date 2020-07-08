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Новини Фото Пожежі в Україні
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Аваков, Данілов, Чечоткін і Клименко екстрено вирушили на Луганщину, де вирують лісові пожежі, - МВС. ВІДЕО+ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Секретар РНБО Олексій Данілов, глава ДСНС Микола Чечоткін і глава Нацполіції Ігор Клименко екстрено вирушили в Луганську область для координації сил у подоланні масштабних лісових пожеж і здійснення повітряного моніторингу районів займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Заплановано також засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Аваков зазначив, що до ліквідації пожеж залучено понад 1200 працівників підрозділів МВС.

"Понад 1200 працівників ДСНС, Нацполіції, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, в тому числі два літаки АН-32П, ліквідують пожежу. Оперативний штаб працює в цілодобовому режимі", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Аваков додав, що наразі силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб та ще 30 осіб відселено. Вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будинків, пошкоджено 36 житлових будинків.

Також читайте: Лісові пожежі на Луганщині: до ліквідації НП залучені вже 444 військовослужбовці, 8 вертольотів Мі-8 та БПЛА. Ситуація на передовій повністю контролюється

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже 5 тисяч гектарів землі згоріли на Луганщині, - голова ОДА Гайдай. ВIДЕО

Аваков, Данілов, Чечоткін і Клименко екстрено вирушили на Луганщину, де вирують лісові пожежі, - МВС 01
Аваков, Данілов, Чечоткін і Клименко екстрено вирушили на Луганщину, де вирують лісові пожежі, - МВС 02

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Данілов Олексій (1259) МВС (3505) пожежа (4342) Чечоткін (87) Клименко Ігор (488) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+8
Лопаты с ведрами хоть взяли...или на легке рванули???
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08.07.2020 09:47
+3
Оперативненько так поехали.
Скоро и виновного назначат - какого нибудь сельчанина, сжигавшего туалетную бумагу у себя во дворе.
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08.07.2020 09:54
+3
Экстренно было бы вчера утром.
Через сутки отправиться в зону пожаров с, минимум, 7 погибшими это с опозданием.
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08.07.2020 10:05
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Лопаты с ведрами хоть взяли...или на легке рванули???
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08.07.2020 09:47 Відповісти
у меня возник вопрос - огнетушители то хоть прихватили?
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08.07.2020 09:54 Відповісти
Керівник ОЗУ МВС поїхав рахувати скільки потрібно ще грошей з буджету на мусарню. Запросить ще пару лярдов..і оприходує ..
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08.07.2020 09:51 Відповісти
Неужели можно быть настолько мужественным? Везде ездит, указывает, помогает, подбадривает, руководит, обличает, советует, рассчитывает, осуждает, ругается, угрожает, проклинает Шапошникова(Шапошников добился открытия дела кстати на Авакшу)))
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08.07.2020 09:58 Відповісти
Ну так ведь 95 квартал рулит!!! А то что ты перечислил...всегда входило в деятельность и разговорный жанр 95 квартала!!!
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08.07.2020 11:31 Відповісти
Дык,незаменимый же! Без него Украине капец
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08.07.2020 11:37 Відповісти
Оперативненько так поехали.
Скоро и виновного назначат - какого нибудь сельчанина, сжигавшего туалетную бумагу у себя во дворе.
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08.07.2020 09:54 Відповісти
А на Луганщине так много леса? Неужели чуть не "тайга луганская"?(
Там раньше одни лесопосадки меж полями были..
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08.07.2020 09:54 Відповісти
смотря где
одни лесопосадки меж полями были - это больше на лугандоне
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08.07.2020 09:56 Відповісти
А ты и раньше все с дивана видел? А Кременской район?!
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08.07.2020 10:00 Відповісти
Перепрошую, а чого в цій темі такий "видатний шедевр"?
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08.07.2020 10:30 Відповісти
Потрібно позбирати по містам патрульну поліцію яка паразитує і дерадує шаленими темпами і цих трутнів відправити на пожежу.
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08.07.2020 10:02 Відповісти
Візьміть з собою шамана з бубном, щоб пішов дощ, бо ця шобла поїхала пиляти гроші, а не гасити вогонь.
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08.07.2020 10:04 Відповісти
А причиной всех последствий-************* и халатность главы лода! Где областной штаб по ликвидации7 Где чнткая координация между апожарным и лесным ведомствами? Там явный криминал но, уверен. рюкзаков туда полетел. чтобы сгладить и прикрыть областное ********! глядиши. еще и медальки раздаст, за хЭроизЬм чиновников!
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08.07.2020 10:04 Відповісти
Извеняюсь за ошибки и описки, "на лету"постил.
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08.07.2020 10:08 Відповісти
Экстренно было бы вчера утром.
Через сутки отправиться в зону пожаров с, минимум, 7 погибшими это с опозданием.
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08.07.2020 10:05 Відповісти
Сейчас почему то лес горит ... Потом пшеница будет гореть..
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08.07.2020 10:08 Відповісти
Аваков дивиться на карту - там все написано українською!?
- Где мы? Какая эта "річка"? Что такое "місцевість"?
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08.07.2020 10:10 Відповісти
гггг,а что такое карта?)
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08.07.2020 10:14 Відповісти
в черноболе неделю горели леса, и никому из власти не было до этого дела. а лоханск горит, так зеленые мрази засуетились. нацгвардию погнали на тушения.
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08.07.2020 10:16 Відповісти
Аваков, Данілов, Чечоткін і Клименко екстрено вирушили на Луганщину, де вирують лісові пожежі, - МВС - Цензор.НЕТ 2321
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08.07.2020 10:34 Відповісти
Пацаны уже загрузили шампуры и мясо.
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08.07.2020 10:27 Відповісти
Ключове слово "екстренно". Дуже "оперативно" спрацювали.
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08.07.2020 10:28 Відповісти
они туда писять на огонь поехали?
Зачем они там? Если не везут денег пожарникам, то нечего им там делать!
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08.07.2020 10:46 Відповісти
А тим часм ОЗУ у вигляді МВС продовжує вчиняти злочини
https://poltava.to/news/56328/?fbclid=IwAR3Erc6AUh6zI2FswwtF7OhRLjtkpNoUgWXhFPIFc8ZcVdEdSp_ce8NfyXA

КРУГОВА ПОРУКА: СУДМЕДЕКСПЕРТ ТА ПАТРУЛЬНА НАМАГАЛИСЯ ДОПОМОГТИ УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ ЧОТИРЬОМ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ, ЯКІ ПОГРАБУВАЛИ ПЕРЕХОЖОГО
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08.07.2020 10:52 Відповісти
Опять свежих видосиков наснимают для соцсетей И фейсбук от их бравурных высеров заглючит
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08.07.2020 11:00 Відповісти
Обрушлись на землю Украины "десять (зеленых) бедствий египетских"? Только Исхода никакого не заметно...
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08.07.2020 15:00 Відповісти
 
 