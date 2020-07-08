Аваков, Данілов, Чечоткін і Клименко екстрено вирушили на Луганщину, де вирують лісові пожежі, - МВС. ВІДЕО+ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Секретар РНБО Олексій Данілов, глава ДСНС Микола Чечоткін і глава Нацполіції Ігор Клименко екстрено вирушили в Луганську область для координації сил у подоланні масштабних лісових пожеж і здійснення повітряного моніторингу районів займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Заплановано також засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Аваков зазначив, що до ліквідації пожеж залучено понад 1200 працівників підрозділів МВС.

"Понад 1200 працівників ДСНС, Нацполіції, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, в тому числі два літаки АН-32П, ліквідують пожежу. Оперативний штаб працює в цілодобовому режимі", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Аваков додав, що наразі силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб та ще 30 осіб відселено. Вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будинків, пошкоджено 36 житлових будинків.

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Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

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