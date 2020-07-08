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Новости Фото Пожары в Украине
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Аваков, Данилов, Чечеткин и Клименко экстренно отправились на Луганщину, где бушуют лесные пожары, - МВД. ВИДЕО+ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков, Секретарь СНБО Алексей Данилов, глава ГСЧС Николай Чечеткин и глава Нацполиции Игорь Клименко экстренно отправились в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров и осуществления воздушного мониторинга районов возгорания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Запланировано также заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Аваков отметил, что к ликвидации пожаров привлечены более 1200 работников подразделений МВД.

"Более 1200 работников ГСЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П, ликвидируют пожар. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - отметил министр внутренних дел.

Аваков добавил, что сейчас силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек и еще 30 человек отселены. Огнем уничтожены 23 жилых дома и 80 дачных домов, повреждены 36 жилых домов.

Читайте: Лесные пожары на Луганщине: к ликвидации ЧП привлечены уже 444 военнослужащих, 8 вертолетов Ми-8 и БПЛА. Ситуация на передовой полностью контролируется

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

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Аваков, Данилов, Чечеткин и Клименко экстренно отправились на Луганщину, где бушуют лесные пожары, - МВД 01
Аваков, Данилов, Чечеткин и Клименко экстренно отправились на Луганщину, где бушуют лесные пожары, - МВД 02

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Данилов Алексей (1066) МВД (9321) пожар (5961) Чечеткин Николай (111) Клименко Игорь (400) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+8
Лопаты с ведрами хоть взяли...или на легке рванули???
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08.07.2020 09:47
+3
Оперативненько так поехали.
Скоро и виновного назначат - какого нибудь сельчанина, сжигавшего туалетную бумагу у себя во дворе.
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08.07.2020 09:54
+3
Экстренно было бы вчера утром.
Через сутки отправиться в зону пожаров с, минимум, 7 погибшими это с опозданием.
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08.07.2020 10:05
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Лопаты с ведрами хоть взяли...или на легке рванули???
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08.07.2020 09:47 Ответить
у меня возник вопрос - огнетушители то хоть прихватили?
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08.07.2020 09:54 Ответить
Керівник ОЗУ МВС поїхав рахувати скільки потрібно ще грошей з буджету на мусарню. Запросить ще пару лярдов..і оприходує ..
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08.07.2020 09:51 Ответить
Неужели можно быть настолько мужественным? Везде ездит, указывает, помогает, подбадривает, руководит, обличает, советует, рассчитывает, осуждает, ругается, угрожает, проклинает Шапошникова(Шапошников добился открытия дела кстати на Авакшу)))
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08.07.2020 09:58 Ответить
Ну так ведь 95 квартал рулит!!! А то что ты перечислил...всегда входило в деятельность и разговорный жанр 95 квартала!!!
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08.07.2020 11:31 Ответить
Дык,незаменимый же! Без него Украине капец
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08.07.2020 11:37 Ответить
Оперативненько так поехали.
Скоро и виновного назначат - какого нибудь сельчанина, сжигавшего туалетную бумагу у себя во дворе.
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08.07.2020 09:54 Ответить
А на Луганщине так много леса? Неужели чуть не "тайга луганская"?(
Там раньше одни лесопосадки меж полями были..
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08.07.2020 09:54 Ответить
смотря где
одни лесопосадки меж полями были - это больше на лугандоне
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08.07.2020 09:56 Ответить
А ты и раньше все с дивана видел? А Кременской район?!
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08.07.2020 10:00 Ответить
Перепрошую, а чого в цій темі такий "видатний шедевр"?
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08.07.2020 10:30 Ответить
Потрібно позбирати по містам патрульну поліцію яка паразитує і дерадує шаленими темпами і цих трутнів відправити на пожежу.
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08.07.2020 10:02 Ответить
Візьміть з собою шамана з бубном, щоб пішов дощ, бо ця шобла поїхала пиляти гроші, а не гасити вогонь.
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08.07.2020 10:04 Ответить
А причиной всех последствий-************* и халатность главы лода! Где областной штаб по ликвидации7 Где чнткая координация между апожарным и лесным ведомствами? Там явный криминал но, уверен. рюкзаков туда полетел. чтобы сгладить и прикрыть областное ********! глядиши. еще и медальки раздаст, за хЭроизЬм чиновников!
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08.07.2020 10:04 Ответить
Извеняюсь за ошибки и описки, "на лету"постил.
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08.07.2020 10:08 Ответить
Экстренно было бы вчера утром.
Через сутки отправиться в зону пожаров с, минимум, 7 погибшими это с опозданием.
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08.07.2020 10:05 Ответить
Сейчас почему то лес горит ... Потом пшеница будет гореть..
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08.07.2020 10:08 Ответить
Аваков дивиться на карту - там все написано українською!?
- Где мы? Какая эта "річка"? Что такое "місцевість"?
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08.07.2020 10:10 Ответить
гггг,а что такое карта?)
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08.07.2020 10:14 Ответить
в черноболе неделю горели леса, и никому из власти не было до этого дела. а лоханск горит, так зеленые мрази засуетились. нацгвардию погнали на тушения.
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08.07.2020 10:16 Ответить
Аваков, Данілов, Чечоткін і Клименко екстрено вирушили на Луганщину, де вирують лісові пожежі, - МВС - Цензор.НЕТ 2321
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08.07.2020 10:34 Ответить
Пацаны уже загрузили шампуры и мясо.
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08.07.2020 10:27 Ответить
Ключове слово "екстренно". Дуже "оперативно" спрацювали.
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08.07.2020 10:28 Ответить
они туда писять на огонь поехали?
Зачем они там? Если не везут денег пожарникам, то нечего им там делать!
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08.07.2020 10:46 Ответить
А тим часм ОЗУ у вигляді МВС продовжує вчиняти злочини
https://poltava.to/news/56328/?fbclid=IwAR3Erc6AUh6zI2FswwtF7OhRLjtkpNoUgWXhFPIFc8ZcVdEdSp_ce8NfyXA

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08.07.2020 10:52 Ответить
Опять свежих видосиков наснимают для соцсетей И фейсбук от их бравурных высеров заглючит
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08.07.2020 11:00 Ответить
Обрушлись на землю Украины "десять (зеленых) бедствий египетских"? Только Исхода никакого не заметно...
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08.07.2020 15:00 Ответить
 
 