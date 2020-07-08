Аваков, Данилов, Чечеткин и Клименко экстренно отправились на Луганщину, где бушуют лесные пожары, - МВД. ВИДЕО+ФОТО
Министр внутренних дел Арсен Аваков, Секретарь СНБО Алексей Данилов, глава ГСЧС Николай Чечеткин и глава Нацполиции Игорь Клименко экстренно отправились в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров и осуществления воздушного мониторинга районов возгорания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Запланировано также заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Аваков отметил, что к ликвидации пожаров привлечены более 1200 работников подразделений МВД.
"Более 1200 работников ГСЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П, ликвидируют пожар. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - отметил министр внутренних дел.
Аваков добавил, что сейчас силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек и еще 30 человек отселены. Огнем уничтожены 23 жилых дома и 80 дачных домов, повреждены 36 жилых домов.
Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.
В результате пожаров погибло 5 человек.
На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.
Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.
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Скоро и виновного назначат - какого нибудь сельчанина, сжигавшего туалетную бумагу у себя во дворе.
Там раньше одни лесопосадки меж полями были..
одни лесопосадки меж полями были - это больше на луган
доне
Через сутки отправиться в зону пожаров с, минимум, 7 погибшими это с опозданием.
- Где мы? Какая эта "річка"? Что такое "місцевість"?
Зачем они там? Если не везут денег пожарникам, то нечего им там делать!
https://poltava.to/news/56328/?fbclid=IwAR3Erc6AUh6zI2FswwtF7OhRLjtkpNoUgWXhFPIFc8ZcVdEdSp_ce8NfyXA
КРУГОВА ПОРУКА: СУДМЕДЕКСПЕРТ ТА ПАТРУЛЬНА НАМАГАЛИСЯ ДОПОМОГТИ УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ ЧОТИРЬОМ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ, ЯКІ ПОГРАБУВАЛИ ПЕРЕХОЖОГО