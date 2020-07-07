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Новини
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До ліквідації пожежі на Луганщині, де загинуло 6 осіб, залучено понад 1000 правоохоронців та авіація, - Аваков

До ліквідації пожежі на Луганщині, де загинуло 6 осіб, залучено понад 1000 правоохоронців та авіація, - Аваков

Вогнем знищено близько 80 дачних будинків і 30 житлових будинків у с. Смолянинове. Попередньо 6 осіб загинуло.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України

У повідомленні зазначається: "Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Організовано роботу цілодобового оперативного штабу.

"З 13:00 понад 1000 рятувальників, поліцейських і гвардійців Луганщини та доданих сил із Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей залучено до гасіння пожежі.

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Тільки з Краматорська вилетіло 2 пожежні літаки АН-32П ДСНС України. Працює оперативний штаб. Ситуація контролюється. Робимо все, щоб зберегти життя людей", - зазначив Арсен Аваков.

За його словами, поліцейські надають допомогу постраждалим, евакуюють людей із довколишніх сіл, здійснюють наземний моніторинг ".

Дивіться також: На Луганщині горить 85 га лісу, - ДСНС. ФОТО

Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Внаслідок пожежі 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано.

Також читайте: Лісова пожежа на Луганщині дісталася будинків, людей евакуюють

На нараді під керівництвом президента Зеленського було прийнято рішення, що для гасіння пожеж залучатимуться сили Національної гвардії і ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не виключив, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) пожежа (4342) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+2
прямо как на западе Украины, все дружно, и своевременно.
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07.07.2020 22:21
+2
99% -- ЛНР-овці підпалили.
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08.07.2020 07:12
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прямо как на западе Украины, все дружно, и своевременно.
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07.07.2020 22:21 Відповісти
А самому авокяну - чёрту, слабо поучаствовать в тушение пожара, или западло???
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07.07.2020 22:27 Відповісти
А тебя кадыров жарит или *****?
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07.07.2020 22:41 Відповісти
А ось нічого, що про це попереджали...
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07.07.2020 22:46 Відповісти
"Попереджали..." Аби гавкнуть. Іде війна, загорілось 85 га, то треба було всю ніч сторожити? А завтра твою хату спалять, тож не спи.
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08.07.2020 07:19 Відповісти
А бизнес с поджогами продолжается. Следующий этап тендер на вырубку обгоревшего леса. И самое главное "неувиноватые" с лесом,государство с убытками. И как же лес через границу пропутешествует? Кто же поставщик "дров" в Молдову или Румынию? И какие это "дрова" ну никого не интересует. Предприятия закончились,землю роспаевали,лес дорубывают,останется только людей на "запчасти" вывозить.
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08.07.2020 05:02 Відповісти
посадки активно вырубуются...а посадок новых нет.
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08.07.2020 07:04 Відповісти
99% -- ЛНР-овці підпалили.
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08.07.2020 07:12 Відповісти
Козломорді біснують.
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08.07.2020 10:26 Відповісти
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=276489 Совпадение???
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08.07.2020 15:26 Відповісти
 
 