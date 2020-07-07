До ліквідації пожежі на Луганщині, де загинуло 6 осіб, залучено понад 1000 правоохоронців та авіація, - Аваков

Вогнем знищено близько 80 дачних будинків і 30 житлових будинків у с. Смолянинове. Попередньо 6 осіб загинуло.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України

У повідомленні зазначається: "Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Організовано роботу цілодобового оперативного штабу.

"З 13:00 понад 1000 рятувальників, поліцейських і гвардійців Луганщини та доданих сил із Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей залучено до гасіння пожежі.

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Тільки з Краматорська вилетіло 2 пожежні літаки АН-32П ДСНС України. Працює оперативний штаб. Ситуація контролюється. Робимо все, щоб зберегти життя людей", - зазначив Арсен Аваков.

За його словами, поліцейські надають допомогу постраждалим, евакуюють людей із довколишніх сіл, здійснюють наземний моніторинг ".

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Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Внаслідок пожежі 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано.

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На нараді під керівництвом президента Зеленського було прийнято рішення, що для гасіння пожеж залучатимуться сили Національної гвардії і ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не виключив, що пожежі виникли внаслідок підпалів.