Масштабні пожежі на Луганщині: у лікарнях залишаються 27 осіб, 5 дітей вже виписали

Через лісові пожежі в Луганській області в лікарні в Новоайдарському районі досі залишаються 20 пацієнтів, п'ятеро дітей уже виписали. У Сєвєродонецьку досі госпіталізовано сімох людей.

Про це повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З місцевої лікарні в Новоайдарському районі виписали п'ятьох дітей. Зараз перебувають 20 пацієнтів, з них: 11 дітей та 9 дорослих. Стан пацієнтів, за словами лікарів, стабільний", - вказав Лисянський.

Також він повідомив, що в Сєвєродонецьку в місцевій лікарні перебуває сім чоловік (двох перевели з реанімації до травматології), п'ятеро з яких вчора потрапили в ДТП в зоні пожежі.

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Як повідомлялося, пожежа в районі села Осколонівка, Капітанове і Муратове Новоайдарського району Луганської області виникла вдень 6 липня.

7 липня пожежу в районі Осколонівки було локалізовано, але в той же день через поривчастий вітер виникло ще кілька осередків верхових лісових пожеж, які поширилися лісом до житлового сектору селищ Вовче і Смоляниное Новоайдарського району. Пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також велася ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

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