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Харківщина готова прийняти постраждалих від пожеж у Луганській області, - Кучер

Харківщина готова прийняти постраждалих від пожеж у Луганській області, - Кучер

Харківська область готова прийняти і надати тимчасове житло людям, які залишилися без осель через пожежі в Луганській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я повідомив про це і президенту, і своєму колезі з Луганщини Сергію Гайдаю. Харківська область готова прийняти, якщо є необхідність, людей, розмістити їх, надати медичну допомогу. Ми всі ці процеси організуємо", - сказав Кучер журналістам у середу.

За його словами, швидше за все, тимчасове житло оплатять благодійники. "Ми визначимося. До мене вже звернулися певні благодійники, які готові розмістити людей за власні кошти. Це, швидше за все, будуть спонсори", - сказав Кучер.

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Як повідомлялося, пожежа в районі села Осколонівка, Капітанове і Муратове Новоайдарського району Луганської області виникла вдень 6 липня.

7 липня пожежу в районі Осколонівки було локалізовано, але в той же день через поривчастий вітер виникло ще кілька осередків верхових лісових пожеж, які поширилися лісом до житлового сектору селищ Вовче і Смоляниное Новоайдарського району. Пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також велася ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

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Автор: 

пожежа (4342) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) Луганська область (4883)


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Почему Харьков? Изюм есть.
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08.07.2020 15:05 Відповісти
Может лучше на Луганск. Там хоть ЛНР, перспектива....
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08.07.2020 15:06 Відповісти
У гепы видать одни козыри в колоде, что и зайти не с чего. Решил швали подтянуть, вот они у него и сделают погоду, в знак благодарности.
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08.07.2020 16:57 Відповісти
 
 