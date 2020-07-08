Глава ДСНС Чечоткін про пожежі на Луганщині: Загрози для населених пунктів немає, працює авіація

На Луганщині, де зараз вирують пожежі, загрози для населених пунктів немає.

Про це під час брифінгу повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з тим, що був дуже сильний вітер, 25 м/с і він різко змінював напрямок, пожежа почала поширюватися хаотично і в непрогнозованих напрямках. Основні наші зусилля були зосереджені на гасінні лісової пожежі, але через сильні пориви вітру пожежа перекинулася на населений пункт. Оцінивши ситуацію, ми залучили техніку з інших регіонів", - розповів глава ДСНС.

За словами Чечоткіна, нині тільки від ДСНС в Луганській області працює 113 одиниць техніки і понад 500 рятувальників особового складу. До того ж підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та інженерна техніка Збройних сил України, яка здійснює пробивання мінералізованих смуг.

"На сьогодні загрози для населених пунктів немає, працює пожежна авіація. Гадаю, ми зі своїми завданнями впораємося найближчим часом", - зазначив Чечоткін.

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Пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

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