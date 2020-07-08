Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині, поставлено ​​мету - до кінця дня локалізувати всі осередки, - Аваков

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння лісових пожеж у Луганській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"У нас є три осередки, які викликають занепокоєння. Президент сьогодні ухвалив рішення про використання авіації. Особливість ухвалення рішення - це близькість лінії розмежування і відсутність у нас розуміння з боку окупаційної влади з того боку лінії розмежування", - зазначив міністр.

Аваков зазначив, що поставлено мету до кінця дня повністю локалізувати всі осередки пожежі.

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Нагадаємо, раніше глава Луганської ОДА Гайдай заявив, що через близькість лінії розмежування застосовувати авіацію для гасіння пожеж на Луганщині неможливо.

Пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.