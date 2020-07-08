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Новини Пожежі в Україні
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Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині, поставлено ​​мету - до кінця дня локалізувати всі осередки, - Аваков

Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині, поставлено ​​мету - до кінця дня локалізувати всі осередки, - Аваков

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння лісових пожеж у Луганській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"У нас є три осередки, які викликають занепокоєння. Президент сьогодні ухвалив рішення про використання авіації. Особливість ухвалення рішення - це близькість лінії розмежування і відсутність у нас розуміння з боку окупаційної влади з того боку лінії розмежування", - зазначив міністр.

Аваков зазначив, що поставлено мету до кінця дня повністю локалізувати всі осередки пожежі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сім'ї, які втратили житло через пожежі в Луганській області, отримають по 300 тис. грн, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше глава Луганської ОДА Гайдай заявив, що через близькість лінії розмежування застосовувати авіацію для гасіння пожеж на Луганщині неможливо.

Пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) авіація (4137) Зеленський Володимир (23984) пожежа (4342)


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Топ коментарі
+20
Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине, поставлена цель - к концу дня локализовать все очаги, - Аваков - Цензор.НЕТ 4773
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08.07.2020 11:29
+12
Согласен,только если сам гидрант лично будет учавствовать в тушении на самолёте,раз он принял решение ,так сказать чтоб проконтролировал и вместе с Аваковым заодно,ну и видосик для фейсбука запилит,думаю там безопасно летать
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08.07.2020 11:32
+6
т.е. еще с утра не гарантировали безопасность полета из за близости к линии разграничения, а после приказа главнокакбыкомандующего сквозняк изменил свое направление (или таки договорились с дырой?) кто возьмет на себя ответственность? авака-собака или...???
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08.07.2020 11:33
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Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине, поставлена цель - к концу дня локализовать все очаги, - Аваков - Цензор.НЕТ 4773
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08.07.2020 11:29 Відповісти
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08.07.2020 11:31 Відповісти
тролль 90 левела
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08.07.2020 11:34 Відповісти
Хай Пюрик подасть приклад - продасть свій автопарк і внесе гроші в фонд добровільних пожертвувань...
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08.07.2020 12:03 Відповісти
Согласен,только если сам гидрант лично будет учавствовать в тушении на самолёте,раз он принял решение ,так сказать чтоб проконтролировал и вместе с Аваковым заодно,ну и видосик для фейсбука запилит,думаю там безопасно летать
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08.07.2020 11:32 Відповісти
Предлагаю посадить гидранта в самолет и самого отправить на тушение пожаров. Раз может страной руководить то и летать научится. Самолет конечно жалко.
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08.07.2020 11:36 Відповісти
т.е. еще с утра не гарантировали безопасность полета из за близости к линии разграничения, а после приказа главнокакбыкомандующего сквозняк изменил свое направление (или таки договорились с дырой?) кто возьмет на себя ответственность? авака-собака или...???
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08.07.2020 11:33 Відповісти
Відповідальність покладуть на Порошенка, патріотів і ЗСУ. Як завжди.
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08.07.2020 11:57 Відповісти
сепари ще вчора заявляли, що не гарантують безпеки для українських літаків, які готові були злетіти з аеродрому Северодонецька. Якщо ці потвори зіб'ють наш літак, бубочко готовий за це відповідати?
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08.07.2020 11:34 Відповісти
Бубачка геть себе не шкодує.
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08.07.2020 11:34 Відповісти
Решил самолетами потоп устроить?
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08.07.2020 11:36 Відповісти
а в першому борту не хоче віслюк злітати особисто, щоб перевірити так сказати на свої очі..
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08.07.2020 11:38 Відповісти
Бубачку на самальот і вперед, тушити пожежу, якщо тамжінашілюді не зіб"ють.
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08.07.2020 11:38 Відповісти
а почему бы не использовать авиацию против ху-лозольдат?
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08.07.2020 11:39 Відповісти
мінськими домовленостями заборонено.
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08.07.2020 11:44 Відповісти
хитропопый авакян удачно отвёл свой зад))
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08.07.2020 11:40 Відповісти
То есть отправляет людей на смерть,т к кацапы в них стрелять обещали?
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08.07.2020 11:41 Відповісти
Путлер Сибирь потушил за 5 минут.Зел потушил бы за 45 секунд армейских...тип Рота падъём 45 секунд, форма 4
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08.07.2020 11:44 Відповісти
А що воно ще може приймати рішення...зелене обисране непорозуміння..
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08.07.2020 11:47 Відповісти
Это президент должен такие решения принимать?...
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08.07.2020 11:50 Відповісти
превышение служебных полномочий - подсудное дело

Сабакин будешь свидетелем и исполнителем неправомочных приказов
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08.07.2020 12:54 Відповісти
Летчикам сочувствую
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08.07.2020 11:52 Відповісти
Очухались когда всё выгорело Боялись за самолёты Целые сутки упрашивали опущенцев Там до фронта 40 км Представляю что бы Европейцы сделали со срашкой если бы орки сбили наш самолёт тушащий пожары С таким решительным руководством не дай Бог пацаки пойдут на Мариуполь Наши сперва скулить будут пол-дня обзванивать всех Европейских лидеров и спрашивать разрешение на применение Джавелиннов
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08.07.2020 11:53 Відповісти
Европейцы, как всегда, выразили бы глубочайшую озабоченность и заткнулись бы
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08.07.2020 14:04 Відповісти
"З" за всіх у нас приймає рішення?
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08.07.2020 12:05 Відповісти
Приймає...но не рішення..😃
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08.07.2020 12:23 Відповісти
Эта говорящая голова может только озвучить то что ему вложили в голову...ни каких самостоятельных решений там нет и быть и не может..
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08.07.2020 12:24 Відповісти
Зеленский принял решение об использовании авиации...

вы больше так не пугайте!
я уже думал, что Бубачка отдал приказ нанести ракетно-бомбовые удары по сепарам

решение о применение авиации при тушении пожаров Бубочка отдавал в качестве кого?
главного пожарника? министра внутренних дел ?
нет

налицо превышение полномочий президента
забросим в копилочку будущих дел по Зеленскому
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08.07.2020 12:35 Відповісти
Бубочка..... Это не твое..... А главы МЧС!!!!! И правительства!!!!
Может ты еще и авиа рейсы будешь разрешать каждый в отдельности?!!!
Хотя судя по тому как во время карантина и "закрытых" аэропортов некоторые мотались на шоппинг за бугор - Ты это и делаешь!!! Диспетчер незаменимый ты наш!!!
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08.07.2020 12:49 Відповісти
все что угодно, только не исполнение обязанностей Президента Украины !
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08.07.2020 12:59 Відповісти
"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство. Президент сегодня принял решение об использовании авиации. Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие у нас понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии разграничения"

Ну-ну...
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08.07.2020 13:22 Відповісти
Клоун принял решение!!!!! Обосраться!!!! Вот это достижение!!!!

В Ростов, клоуны!
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08.07.2020 14:01 Відповісти
Первые три слова заголовка звучат как плохая шутка 95 квартала
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08.07.2020 14:49 Відповісти
Значит Мендель переговорила с кем надо в Лугандоне и успокоила Бубочку...
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01.10.2020 10:57 Відповісти
 
 