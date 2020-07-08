Глава ГСЧС Чечеткин о пожарах на Луганщине: Угроза для населенных пунктов отсутствует, работает авиация

На Луганщине, где сейчас бушуют пожары, угрозы для населенных пунктов нет.

Об этом во время брифинга сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что был очень сильный ветер, 25 м/с и он резко менял направление, пожар начал распространяться хаотично и в непрогнозируемых направлениях. Основные наши усилия были сосредоточены на тушении лесного пожара, но из-за сильных порывов ветра пожар перекинулся на населенный пункт. Оценив ситуацию, мы привлекли технику из других регионов", - рассказал глава ГСЧС.

По словам Чечеткина, в настоящее время только от ГСЧС в Луганской области работает 113 единиц техники и более 500 человек личного состава. К тому же, подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и инженерная техника Вооруженных сил Украины, которая осуществляет пробивку минерализованных полос.

"На сегодняшний день угроза для населенных пунктов отсутствует, работает пожарная авиация. Думаю, мы со своими задачами справимся в ближайшее время", - отметил Чечеткин.

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Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 6 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

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