Харьковщина готова принять пострадавших от пожаров в Луганской области, - Кучер

Харьковская область готова принять и предоставить временное жилье людям, оставшихся без домов из-за пожаров в Луганской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сообщил об этом и президенту, и своему коллеге с Луганщины Сергею Гайдаю. Харьковская область готова принять, если есть необходимость, людей, разместить их, предоставить медицинскую помощь. Мы все эти процессы организуем", - сказал Кучер журналистам в среду.

По его словам, скорее всего, временное жилье оплатят благотворители. "Мы определимся. Ко мне уже обратились определенные благотворители, которые готовы разместить людей за собственные средства. Это, скорее всего, будут спонсоры", - сказал Кучер.

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Как сообщалось, пожар в районе села Осколоновка, Капитаново и Муратово Новоайдарского района Луганской области возник днем 6 июля.

7 июля пожар в районе Осколоновки был локализован, но в тот же день из-за порывчатого ветра возникло еще несколько очагов верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также велась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 6 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине.