РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7306 посетителей онлайн
Новости
3 450 15

Президентом ГП "Антонов" стал вице-президент по производству Лось

Президентом ГП

Государственный концерн "Укроборонпром" указом от 7 июля 2020 года назначил Александра Лося президентом государственного предприятия "Антонов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома", Лось ранее занимал должность вице-президента по производству, а в период с 9 июня по 7 июля временно исполнял обязанности президента ГП.

По мнению концерна, обновление руководящего состава госпредприятия позволит выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы изготовления самолетов линии "АН".

"Укроборонпром" также добавил, что в полной мере выполнил обязательства перед предыдущим президентом ГП "Антонов" Александром Донцом, предусмотренные трудовым законодательством и контрактом.

Читайте также: ОАСК снова восстановил в должности дважды уволенного президента ГП "Антонов" Донца

Как сообщалось, ранее Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство Донца по его иску о незаконности приказа гендиректора "Укроборонпрома" Айвораса Абромавичуса от 9 июня 2020 года о прекращении полномочий президента ГП "Антонов".

В то же время, после судебного решения от 15 июня Абромавичус повторно предоставил приказ о прекращении полномочий Донца на посту президента ГП "Антонов", который также был оспорен в суде. 22 июня ОАСК приостановил и это решение.

Трудовой коллектив "Антонова" 9 июня 2020 года провел открытое собрание и направил обращение к руководству государства с требованиями вывести госпредприятие из управления "Укроборонпрома".

Укроборонпром (1238) ГП "Антонов" (142) Донец Александр (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Норм зоопарк ПреЗедент страны Осел, президент Антонова Лось)))
показать весь комментарий
08.07.2020 15:52
+1
Президентом ГП "Антонов" стал вице-президент по производству Лось - Цензор.НЕТ 1335
показать весь комментарий
08.07.2020 15:50
+1
А-ха-ха, прям по Фрейду.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Президентом ГП "Антонов" стал вице-президент по производству Лось - Цензор.НЕТ 1335
показать весь комментарий
08.07.2020 15:50 Ответить
Норм зоопарк ПреЗедент страны Осел, президент Антонова Лось)))
показать весь комментарий
08.07.2020 15:52 Ответить
-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис.(с)
показать весь комментарий
08.07.2020 16:12 Ответить
Лось порядок наведёт.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:52 Ответить
А-ха-ха, прям по Фрейду.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:59 Ответить
Лось значит...а мог быть и лысый
показать весь комментарий
08.07.2020 16:00 Ответить
Почему ГП "АНТОНОВ" выпускавшие гражданские самолёты состоит в Укроборонпроме? В итоге нет военки, нет и выпуска гражданских, таких востребованных в мире. Интересно какая зараза и на каких уровнях гнобит развитие Украины? Конкретно, фамилии, потомки должны знать эту мразь, которая хочет уничтожить в Украине все, включая ее как независимое государство.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:06 Ответить
А кому ты хотел бы продавать самолёты Антонова? Кто будет заказы делать?
показать весь комментарий
08.07.2020 16:13 Ответить
Южная Америка 500 самолётов АН-74 сразу бы купила, Эмираты тоже бы не отказались от ряда АНов и т.д.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:27 Ответить
зачем южной америке советский самолет разработанный 50 лет назад?
Причиной приостановки Украиной программы разработки обновленного легкого транспортного самолета Ан-132D стало то, что Саудовская Аравия отказалась от него.
показать весь комментарий
08.07.2020 18:32 Ответить
КАЦАП пнх.
показать весь комментарий
08.07.2020 19:02 Ответить
А говорили, что лоси не летают.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:41 Ответить
Зупини лося
показать весь комментарий
08.07.2020 17:08 Ответить
Лучше быть президентом-лосем, чем президентом-зеленым-клоуном.
показать весь комментарий
08.07.2020 20:09 Ответить
 
 