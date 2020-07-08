Президентом ГП "Антонов" стал вице-президент по производству Лось

Государственный концерн "Укроборонпром" указом от 7 июля 2020 года назначил Александра Лося президентом государственного предприятия "Антонов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома", Лось ранее занимал должность вице-президента по производству, а в период с 9 июня по 7 июля временно исполнял обязанности президента ГП.

По мнению концерна, обновление руководящего состава госпредприятия позволит выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы изготовления самолетов линии "АН".

"Укроборонпром" также добавил, что в полной мере выполнил обязательства перед предыдущим президентом ГП "Антонов" Александром Донцом, предусмотренные трудовым законодательством и контрактом.

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Как сообщалось, ранее Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство Донца по его иску о незаконности приказа гендиректора "Укроборонпрома" Айвораса Абромавичуса от 9 июня 2020 года о прекращении полномочий президента ГП "Антонов".

В то же время, после судебного решения от 15 июня Абромавичус повторно предоставил приказ о прекращении полномочий Донца на посту президента ГП "Антонов", который также был оспорен в суде. 22 июня ОАСК приостановил и это решение.

Трудовой коллектив "Антонова" 9 июня 2020 года провел открытое собрание и направил обращение к руководству государства с требованиями вывести госпредприятие из управления "Укроборонпрома".