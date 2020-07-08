Президентом ДП "Антонов" став віцепрезидент з виробництва Лось

Державний концерн "Укроборонпром" указом від 7 липня 2020 року призначив Олександра Лося президентом державного підприємства "Антонов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому", Лось раніше обіймав посаду віцепрезидента з виробництва, а в період з 9 червня по 7 липня тимчасово виконував обов'язки президента ДП.

На думку концерну, оновлення керівного складу держпідприємства дозволить вибудувати прозорі процеси корпоративного управління, здійснити необхідні для залучення іноземного капіталу фінансові аудити і прискорити темпи виготовлення літаків лінії "АН".

"Укроборонпром" також додав, що в повній мірі виконав зобов'язання перед попереднім президентом ДП "Антонов" Олександром Донцем, передбачені трудовим законодавством і контрактом.

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Як повідомлялося, раніше Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання Донця за його позовом про незаконність наказу гендиректора "Укроборонпрому" Айвораса Абромавічуса від 9 червня 2020 року про припинення повноважень президента ДП "Антонов".

У той же час, після судового рішення від 15 червня Абромавічус повторно надав наказ про припинення повноважень Донця на посаді президента ДП "Антонов", який також був оскаржений в суді. 22 червня ОАСК призупинив і це рішення.

Трудовий колектив "Антонова" 9 червня 2020 року провів відкриті збори і направив звернення до керівництва держави з вимогами вивести держпідприємство з управління "Укроборонпрому".