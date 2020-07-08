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Президентом ДП "Антонов" став віцепрезидент з виробництва Лось

Президентом ДП

Державний концерн "Укроборонпром" указом від 7 липня 2020 року призначив Олександра Лося президентом державного підприємства "Антонов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому", Лось раніше обіймав посаду віцепрезидента з виробництва, а в період з 9 червня по 7 липня тимчасово виконував обов'язки президента ДП.

На думку концерну, оновлення керівного складу держпідприємства дозволить вибудувати прозорі процеси корпоративного управління, здійснити необхідні для залучення іноземного капіталу фінансові аудити і прискорити темпи виготовлення літаків лінії "АН".

"Укроборонпром" також додав, що в повній мірі виконав зобов'язання перед попереднім президентом ДП "Антонов" Олександром Донцем, передбачені трудовим законодавством і контрактом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК знову поновив на посаді двічі звільненого президента ДП "Антонов" Донця

Як повідомлялося, раніше Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання Донця за його позовом про незаконність наказу гендиректора "Укроборонпрому" Айвораса Абромавічуса від 9 червня 2020 року про припинення повноважень президента ДП "Антонов".

У той же час, після судового рішення від 15 червня Абромавічус повторно надав наказ про припинення повноважень Донця на посаді президента ДП "Антонов", який також був оскаржений в суді. 22 червня ОАСК призупинив і це рішення.

Трудовий колектив "Антонова" 9 червня 2020 року провів відкриті збори і направив звернення до керівництва держави з вимогами вивести держпідприємство з управління "Укроборонпрому".

Автор: 

Укроборонпром (1734) ДП "Антонов" (241) Донець Олександр (6)


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Топ коментарі
+2
Норм зоопарк ПреЗедент страны Осел, президент Антонова Лось)))
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08.07.2020 15:52
+1
Президентом ГП "Антонов" стал вице-президент по производству Лось - Цензор.НЕТ 1335
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08.07.2020 15:50
+1
А-ха-ха, прям по Фрейду.
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08.07.2020 15:59
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Президентом ГП "Антонов" стал вице-президент по производству Лось - Цензор.НЕТ 1335
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08.07.2020 15:50 Відповісти
Норм зоопарк ПреЗедент страны Осел, президент Антонова Лось)))
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08.07.2020 15:52 Відповісти
-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис.(с)
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08.07.2020 16:12 Відповісти
Лось порядок наведёт.
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08.07.2020 15:52 Відповісти
А-ха-ха, прям по Фрейду.
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08.07.2020 15:59 Відповісти
Лось значит...а мог быть и лысый
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08.07.2020 16:00 Відповісти
Почему ГП "АНТОНОВ" выпускавшие гражданские самолёты состоит в Укроборонпроме? В итоге нет военки, нет и выпуска гражданских, таких востребованных в мире. Интересно какая зараза и на каких уровнях гнобит развитие Украины? Конкретно, фамилии, потомки должны знать эту мразь, которая хочет уничтожить в Украине все, включая ее как независимое государство.
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08.07.2020 16:06 Відповісти
А кому ты хотел бы продавать самолёты Антонова? Кто будет заказы делать?
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08.07.2020 16:13 Відповісти
Южная Америка 500 самолётов АН-74 сразу бы купила, Эмираты тоже бы не отказались от ряда АНов и т.д.
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08.07.2020 16:27 Відповісти
зачем южной америке советский самолет разработанный 50 лет назад?
Причиной приостановки Украиной программы разработки обновленного легкого транспортного самолета Ан-132D стало то, что Саудовская Аравия отказалась от него.
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08.07.2020 18:32 Відповісти
КАЦАП пнх.
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08.07.2020 19:02 Відповісти
А говорили, что лоси не летают.
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08.07.2020 16:41 Відповісти
Зупини лося
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08.07.2020 17:08 Відповісти
Лучше быть президентом-лосем, чем президентом-зеленым-клоуном.
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08.07.2020 20:09 Відповісти
 
 