Расслабляться нельзя, борьба с COVID-19 еще не завершена, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил врачей Черновицкой области и призвал украинцев не расслабляться, ведь борьба с коронавирусной инфекцией не окончена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал во время общения с врачами в новом перинатальном центре в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

"Самая сложная работа в этом году выпала врачам в нашей стране. Бороться с большой болезнью. Непонятно, как она появилась. Только в эти сложные времена мы понимаем, насколько ваша профессия важна. Она очень важна для каждого украинца, и сейчас каждый на себе это ощутил и чувствует. К сожалению, мы чувствуем это только в сложные времена, а когда спокойно в стране, мы не заботились о врачах. Сейчас мы делаем все, чтобы вы были защищены и социально, и материально", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, Черновицкая область больше всех регионов Украины пострадала от COVID-19.

"Черновицкая область получила самое мощное давление от COVID-19. Наибольшее количество людей, самая большая волна. Когда в некоторых областях был штиль и никто не видел угрозы, ходили без масок, без других средств защиты, в Черновицкой области действительно была такая волна, которая сносила все, и именно вы ее выдержали и максимально сохранили жизнь черновчан, жизнь украинцев. Я очень благодарен вам за это", - заявил президент, обращаясь к врачам.

"Расслабляться нельзя, еще борьба эта не закончена, и мы все на вас как просто граждане Украины очень и очень рассчитываем", - подчеркнул глава государства.

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