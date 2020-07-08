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Новости Коронавирус и карантин
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Расслабляться нельзя, борьба с COVID-19 еще не завершена, - Зеленский

Расслабляться нельзя, борьба с COVID-19 еще не завершена, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил врачей Черновицкой области и призвал украинцев не расслабляться, ведь борьба с коронавирусной инфекцией не окончена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал во время общения с врачами в новом перинатальном центре в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

"Самая сложная работа в этом году выпала врачам в нашей стране. Бороться с большой болезнью. Непонятно, как она появилась. Только в эти сложные времена мы понимаем, насколько ваша профессия важна. Она очень важна для каждого украинца, и сейчас каждый на себе это ощутил и чувствует. К сожалению, мы чувствуем это только в сложные времена, а когда спокойно в стране, мы не заботились о врачах. Сейчас мы делаем все, чтобы вы были защищены и социально, и материально", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, Черновицкая область больше всех регионов Украины пострадала от COVID-19.

"Черновицкая область получила самое мощное давление от COVID-19. Наибольшее количество людей, самая большая волна. Когда в некоторых областях был штиль и никто не видел угрозы, ходили без масок, без других средств защиты, в Черновицкой области действительно была такая волна, которая сносила все, и именно вы ее выдержали и максимально сохранили жизнь черновчан, жизнь украинцев. Я очень благодарен вам за это", - заявил президент, обращаясь к врачам.

"Расслабляться нельзя, еще борьба эта не закончена, и мы все на вас как просто граждане Украины очень и очень рассчитываем", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: Зеленский с рабочим визитом прибыл в Черновицкую область

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Буковина (898) Зеленский Владимир (20511) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Пока Ленка с вирусом боролась он свою Мандель оплодотворял.
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08.07.2020 16:24
+2
а этот придурок здесь при чем? Или это так, для видосика?
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08.07.2020 16:09
+2
От дурак... пляяяя, какой же он идиот...
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08.07.2020 16:10
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От дурак... пляяяя, какой же он идиот...
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08.07.2020 16:10 Ответить
а 73% вумные???
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08.07.2020 19:09 Ответить
а этот придурок здесь при чем? Или это так, для видосика?
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08.07.2020 16:09 Ответить
Вопрос на засыпку!!!
Если бубочка ты говоришь что ничего не кончено, Чего тогда фонд дерибаним не по назначению?
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08.07.2020 16:10 Ответить
костюм опять от пороха нацепил?
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08.07.2020 16:10 Ответить
барон зюнзєхаусєн

Расслабляться нельзя, борьба с COVID-19 еще не завершена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9976
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08.07.2020 16:14 Ответить
Господи, сделай так, чтобы Шарий хоть один раз в жизни сказал правду.

Расслабляться нельзя, борьба с COVID-19 еще не завершена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3759
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08.07.2020 16:15 Ответить
95 квартал купил костюм, не слышали об их благотворительности?
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08.07.2020 16:15 Ответить
Еще скажи - времени на раскачку нет!
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08.07.2020 16:19 Ответить
Одни говорили, что пришли навсегда, другие говорят, что борьба с covid-19 не будет завершена. Никогда я так понимаю?
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08.07.2020 16:23 Ответить
"Расслабляться нельзя"

Расслабляться нельзя, борьба с COVID-19 еще не завершена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1721
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08.07.2020 16:23 Ответить
"Расслабляться нельзя"

Во-во.С уст Зе это очень цинично звучит,после посещения кафешки.
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08.07.2020 19:46 Ответить
Пока Ленка с вирусом боролась он свою Мандель оплодотворял.
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08.07.2020 16:24 Ответить
скоро появится маленький ослик
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08.07.2020 19:11 Ответить
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08.07.2020 21:44 Ответить
Судя по приросту заболевших, ее уже проиграли. О чем это недоразумение?
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09.07.2020 01:05 Ответить
 
 