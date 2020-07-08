Розслаблятися не можна, боротьба з COVID-19 ще не завершена, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував лікарям Чернівецької області і закликав українців не розслаблятися, адже боротьба з коронавірусною інфекцією не завершена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він сказав під час спілкування з лікарями у новозбудованому перинатальному центрі в рамках робочої поїздки до Чернівецької області.

"Найскладніша робота цього року випала лікарям у нашій країні. Боротися з великою хворобою. Не зрозуміло, як вона з’явилася. Тільки в ці складні часи ми розуміємо, наскільки ваша професія важлива. Вона дуже важлива для кожного українця, і зараз кожен на собі це відчув та відчуває. На жаль, ми відчуваємо це тільки в складні часи, а коли спокійно в країні, ми не дбали про лікарів. Зараз ми робимо все, щоб ви були захищені і соціально, і матеріально", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Чернівецька область найбільше серед усіх регіонів України постраждала від COVID-19.

"Чернівецька область отримала найпотужніший тиск від COVID-19. Найбільша кількість людей, найбільша хвиля. Коли в деяких областях був штиль і ніхто не бачив загрози, ходили без масок, без інших засобів захисту, у Чернівецькій області дійсно була така хвиля, яка зносила все, і саме ви її витримали і максимально зберегли життя чернівчан, життя українців. Я дуже вдячний вам за це", - звернувся президент до лікарів.

"Розслаблятися не можна, ще боротьба ця не закінчена і ми всі на вас як просто громадяни України дуже і дуже розраховуємо", - наголосив глава держави.

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