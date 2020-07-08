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Новини Коронавірус і карантин
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Розслаблятися не можна, боротьба з COVID-19 ще не завершена, - Зеленський

Розслаблятися не можна, боротьба з COVID-19 ще не завершена, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував лікарям Чернівецької області і закликав українців не розслаблятися, адже боротьба з коронавірусною інфекцією не завершена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він сказав під час спілкування з лікарями у новозбудованому перинатальному центрі в рамках робочої поїздки до Чернівецької області.

"Найскладніша робота цього року випала лікарям у нашій країні. Боротися з великою хворобою. Не зрозуміло, як вона з’явилася. Тільки в ці складні часи ми розуміємо, наскільки ваша професія важлива. Вона дуже важлива для кожного українця, і зараз кожен на собі це відчув та відчуває. На жаль, ми відчуваємо це тільки в складні часи, а коли спокійно в країні, ми не дбали про лікарів. Зараз ми робимо все, щоб ви були захищені і соціально, і матеріально", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Чернівецька область найбільше серед усіх регіонів України постраждала від COVID-19.

"Чернівецька область отримала найпотужніший тиск від COVID-19. Найбільша кількість людей, найбільша хвиля. Коли в деяких областях був штиль і ніхто не бачив загрози, ходили без масок, без інших засобів захисту, у Чернівецькій області дійсно була така хвиля, яка зносила все, і саме ви її витримали і максимально зберегли життя чернівчан, життя українців. Я дуже вдячний вам за це", - звернувся президент до лікарів.

"Розслаблятися не можна, ще боротьба ця не закінчена і ми всі на вас як просто громадяни України дуже і дуже розраховуємо", - наголосив глава держави.

Читайте також: Зеленський із робочим візитом прибув до Чернівецької області

Автор: 

Буковина (851) Зеленський Володимир (23984) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Пока Ленка с вирусом боролась он свою Мандель оплодотворял.
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08.07.2020 16:24
+2
а этот придурок здесь при чем? Или это так, для видосика?
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08.07.2020 16:09
+2
От дурак... пляяяя, какой же он идиот...
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08.07.2020 16:10
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От дурак... пляяяя, какой же он идиот...
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08.07.2020 16:10 Відповісти
а 73% вумные???
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08.07.2020 19:09 Відповісти
а этот придурок здесь при чем? Или это так, для видосика?
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08.07.2020 16:09 Відповісти
Вопрос на засыпку!!!
Если бубочка ты говоришь что ничего не кончено, Чего тогда фонд дерибаним не по назначению?
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08.07.2020 16:10 Відповісти
костюм опять от пороха нацепил?
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08.07.2020 16:10 Відповісти
барон зюнзєхаусєн

Расслабляться нельзя, борьба с COVID-19 еще не завершена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9976
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08.07.2020 16:14 Відповісти
Господи, сделай так, чтобы Шарий хоть один раз в жизни сказал правду.

Расслабляться нельзя, борьба с COVID-19 еще не завершена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3759
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08.07.2020 16:15 Відповісти
95 квартал купил костюм, не слышали об их благотворительности?
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08.07.2020 16:15 Відповісти
Еще скажи - времени на раскачку нет!
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08.07.2020 16:19 Відповісти
Одни говорили, что пришли навсегда, другие говорят, что борьба с covid-19 не будет завершена. Никогда я так понимаю?
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08.07.2020 16:23 Відповісти
"Расслабляться нельзя"

Расслабляться нельзя, борьба с COVID-19 еще не завершена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1721
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08.07.2020 16:23 Відповісти
"Расслабляться нельзя"

Во-во.С уст Зе это очень цинично звучит,после посещения кафешки.
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08.07.2020 19:46 Відповісти
Пока Ленка с вирусом боролась он свою Мандель оплодотворял.
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08.07.2020 16:24 Відповісти
скоро появится маленький ослик
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08.07.2020 19:11 Відповісти
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08.07.2020 21:44 Відповісти
Судя по приросту заболевших, ее уже проиграли. О чем это недоразумение?
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09.07.2020 01:05 Відповісти
 
 