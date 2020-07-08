В Раде зарегистрировали проект постановления о назначении местных выборов

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Документ получен Верховной Радой 8 июля и передан на рассмотрение руководству.

Текст проекта постановления пока не обнародован.

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Авторами проекта являются члены Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к председателю партии, первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Александру Корниенко, а также к руководителям комитетов с просьбой проработать вопросы, связанные с проведением местных выборов, чтобы парламент мог проголосовать их вовремя.

Согласно статье 141 Конституции Украины очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего главы, избранных на очередных выборах. Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Согласно действующему законодательству, Верховная Рада назначает очередные местные выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения.