У Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення місцевих виборів

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Документ отримано Верховною Радою 8 липня і передано на розгляд керівництву.

Текст проєкту постанови поки не оприлюднено.

Авторами проєкту є члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до голови партії, першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, а також до керівників комітетів із проханням опрацювати питання, пов'язані з проведенням місцевих виборів, щоб парламент міг проголосувати їх вчасно.

Згідно зі статтею 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.