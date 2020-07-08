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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев

Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев

Работы по восстановлению инфраструктуры Северо-Крымского канала на границе с оккупированным Крымом пока не наблюдаются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Отвечая на вопрос, наблюдаются ли, по данным разведки, восстановительные работы на Северо-Крымском канале со стороны оккупированного Крыма у административной границы Херсонской области, командующий сказал: "Со стороны АР Крым, и это есть в открытых источниках информации, они используют частично инфраструктуру Северо-Крымского канала. То есть они делают забуривания, получают воду из артезианских скважин и по нашему каналу доставляют эту воду в Керчь, а также в северные районы полуострова. Непосредственно то, что касается части Северо-Крымского канала от административной границы Херсонской области и АР Крым, таких работ в настоящее время не отмечено".

Он уточнил, что через часть Северо-Крымского канала подается вода, которая добывается из артезианских скважин, а также четырех водохранилищ.

"Мы полностью владеем этой информацией до деталей", - заверил командующий.

Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой территорий Херсонской области и Крыма с помощью построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.

Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров были прекращены.

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Автор: 

Крым (26412) канал (160) вода (919) Наев Сергей (347) Херсонская область (4810)


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Топ комментарии
+14
Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев - Цензор.НЕТ 8795
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08.07.2020 16:55
+13
Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной водой а сейчас пусть пьют привозную воду из России.
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08.07.2020 19:56
+11
Северо-Крымский канал объект стратегического назначения и все,что с ним происходит на окупированной территории должно быть нам известно. "Мы полностью владеем этой информацией до деталей", - заверил командующий.
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08.07.2020 19:53
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Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев - Цензор.НЕТ 8795
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08.07.2020 16:55 Ответить
Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев - Цензор.НЕТ 2970
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08.07.2020 17:09 Ответить
Запустить им стоки с Херсонских свино ферм...хай пьют
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08.07.2020 17:19 Ответить
Добре, що командувач об'єднаними силами володіє цим питанням, а не обмежується вузькими рамками. З іншого боку сумно, що в наслідок політики країни з столітньою традицією воєнних агресій проти сусідніх країн і не тільки, страждає природа. Але це не має зупиняти нас та не має нас спонукати йти на поступки в жодному разі. Варто не забувати, що американських доларів на війни по всьому світу скоро не вистачить і тоді доведеться "згортати вудочки".
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08.07.2020 19:29 Ответить
Чому не вистачить доларів? Їхня промисловість працює добре, на розділ від нашій.
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08.07.2020 20:30 Ответить
Северо-Крымский канал объект стратегического назначения и все,что с ним происходит на окупированной территории должно быть нам известно. "Мы полностью владеем этой информацией до деталей", - заверил командующий.
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08.07.2020 19:53 Ответить
Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной водой а сейчас пусть пьют привозную воду из России.
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08.07.2020 19:56 Ответить
Крым, до присоединении к Украине, был без канала. В таком же состоянии он должен быть под контролем РФ. По большому счету, Крым должен быть возвращен в говень, в том же состоянии, как до 1954 года.
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08.07.2020 20:24 Ответить
"Мы полностью владеем этой информацией до деталей", - заверил командующий. Отрадно вдвойне:1. Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру.2. Командующий на своем месте:четко знает все детали и имеет план действий.
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08.07.2020 20:56 Ответить
Восстанавліваем природну інфраструктуру, ще до передачі Криму Україні, все по чесному ... де повинен бути пісок, хай буде пісок та сіль....
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08.07.2020 21:18 Ответить
Восстанавліваем природну інфраструктуру, ще до передачі Криму Україні, все по чесному ... де повинен бути пісок, хай буде пісок та сіль....
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08.07.2020 21:23 Ответить
А что они вообще восстанавливают в Крыму кроме казарм и военной инфраструктуры? Ничего. Феодосия вся в разрухе как после войны, а вы хотите чтобы канал чистили. Им это не нужно - вода все смоет.
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08.07.2020 21:36 Ответить
А що окупанти дурні? Сунь цзи ще за 500 років до н.е. писав війна - це шлях обману. Якщо хочеш напасти роби вигляд, що готуєшсь до оборони. Для українських можновладців можна рекомендувати його вислів - Правило ведення війни полягає в тому, щоб не покладатися на те, що противник не прийде, а покладатися на те, з чим я можу його зустріти; не покладатися на те, що він не нападе, а покладатися на те, що я зроблю напад на себе неможливим для нього. Правда ці імпотенти і неуки як, наприклад, Турчинов все задауть без бою щоб Україна стала в кордонах Галичини і можна б було б проплаченим їх політологам заявити Ми відали території без бою ворогу щоб спасти країну.
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09.07.2020 06:59 Ответить
Я больше верю генералу Наеву чем каким то непонятным людям которые разводят панику в каментариях!
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09.07.2020 07:58 Ответить
 
 