Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев

Работы по восстановлению инфраструктуры Северо-Крымского канала на границе с оккупированным Крымом пока не наблюдаются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Отвечая на вопрос, наблюдаются ли, по данным разведки, восстановительные работы на Северо-Крымском канале со стороны оккупированного Крыма у административной границы Херсонской области, командующий сказал: "Со стороны АР Крым, и это есть в открытых источниках информации, они используют частично инфраструктуру Северо-Крымского канала. То есть они делают забуривания, получают воду из артезианских скважин и по нашему каналу доставляют эту воду в Керчь, а также в северные районы полуострова. Непосредственно то, что касается части Северо-Крымского канала от административной границы Херсонской области и АР Крым, таких работ в настоящее время не отмечено".

Он уточнил, что через часть Северо-Крымского канала подается вода, которая добывается из артезианских скважин, а также четырех водохранилищ.

"Мы полностью владеем этой информацией до деталей", - заверил командующий.

Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой территорий Херсонской области и Крыма с помощью построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.

Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров были прекращены.

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