Окупанти не відновлюють інфраструктуру Північно-Кримського каналу на адмінмежі з Херсонщиною, - Наєв

Робіт з відновлення інфраструктури Північно-Кримського каналу на кордоні з окупованим Кримом поки не спостерігається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв.

Відповідаючи на питання чи спостерігаються, за даними розвідки, відновлювальні роботи на Північно-Кримському каналі з боку АР Крим біля адміністративної межі Херсонської області, командувач сказав: "З боку АР Крим, і це є у відкритих джерелах інформації, вони використовують частково інфраструктуру Північно-Кримського каналу. Тобто вони роблять забурювання, дістають воду з артезіанських свердловин і по нашому каналу доставляють цю воду до Керчі, а також у північні райони півострова. Безпосередньо те, що стосується частини Північно-Кримського каналу від адміністративної межі Херсонської області і АР Крим, таких робіт на даний час не відмічено".

Він уточнив, що частиною Північно-Кримського каналу подається вода, яка видобувається з артезіанських свердловин, а також чотирьох водосховищ.

"Ми повністю володіємо цією інформації до деталей", - запевнив командувач.

Також читайте: ООН розповіла про порушення прав людини в окупованому Криму

Північно-Кримський канал був побудований у 1961-1971 роках для забезпечення водою посушливих територій Херсонської області і Криму за допомогою побудованого в нижній течії Дніпра Каховського водосховища.

Завдяки Північно-Кримському каналу Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії Криму Росією у 2014 році, поставки води на півострів були припинені.