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Новини Окуповані території
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Окупанти не відновлюють інфраструктуру Північно-Кримського каналу на адмінмежі з Херсонщиною, - Наєв

Окупанти не відновлюють інфраструктуру Північно-Кримського каналу на адмінмежі з Херсонщиною, - Наєв

Робіт з відновлення інфраструктури Північно-Кримського каналу на кордоні з окупованим Кримом поки не спостерігається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв.

Відповідаючи на питання чи спостерігаються, за даними розвідки, відновлювальні роботи на Північно-Кримському каналі з боку АР Крим біля адміністративної межі Херсонської області, командувач сказав: "З боку АР Крим, і це є у відкритих джерелах інформації, вони використовують частково інфраструктуру Північно-Кримського каналу. Тобто вони роблять забурювання, дістають воду з артезіанських свердловин і по нашому каналу доставляють цю воду до Керчі, а також у північні райони півострова. Безпосередньо те, що стосується частини Північно-Кримського каналу від адміністративної межі Херсонської області і АР Крим, таких робіт на даний час не відмічено".

Він уточнив, що частиною Північно-Кримського каналу подається вода, яка видобувається з артезіанських свердловин, а також чотирьох водосховищ.

"Ми повністю володіємо цією інформації до деталей", - запевнив командувач.

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Північно-Кримський канал був побудований у 1961-1971 роках для забезпечення водою посушливих територій Херсонської області і Криму за допомогою побудованого в нижній течії Дніпра Каховського водосховища.

Завдяки Північно-Кримському каналу Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії Криму Росією у 2014 році, поставки води на півострів були припинені.

Автор: 

Крим (14176) канал (115) вода (1179) Наєв Сергій (354) Херсонська область (5798)


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Топ коментарі
+14
Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев - Цензор.НЕТ 8795
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08.07.2020 16:55
+13
Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной водой а сейчас пусть пьют привозную воду из России.
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08.07.2020 19:56
+11
Северо-Крымский канал объект стратегического назначения и все,что с ним происходит на окупированной территории должно быть нам известно. "Мы полностью владеем этой информацией до деталей", - заверил командующий.
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08.07.2020 19:53
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Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев - Цензор.НЕТ 8795
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08.07.2020 16:55 Відповісти
Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев - Цензор.НЕТ 2970
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08.07.2020 17:09 Відповісти
Запустить им стоки с Херсонских свино ферм...хай пьют
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08.07.2020 17:19 Відповісти
Добре, що командувач об'єднаними силами володіє цим питанням, а не обмежується вузькими рамками. З іншого боку сумно, що в наслідок політики країни з столітньою традицією воєнних агресій проти сусідніх країн і не тільки, страждає природа. Але це не має зупиняти нас та не має нас спонукати йти на поступки в жодному разі. Варто не забувати, що американських доларів на війни по всьому світу скоро не вистачить і тоді доведеться "згортати вудочки".
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08.07.2020 19:29 Відповісти
Чому не вистачить доларів? Їхня промисловість працює добре, на розділ від нашій.
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08.07.2020 20:30 Відповісти
Северо-Крымский канал объект стратегического назначения и все,что с ним происходит на окупированной территории должно быть нам известно. "Мы полностью владеем этой информацией до деталей", - заверил командующий.
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08.07.2020 19:53 Відповісти
Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной водой а сейчас пусть пьют привозную воду из России.
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08.07.2020 19:56 Відповісти
Крым, до присоединении к Украине, был без канала. В таком же состоянии он должен быть под контролем РФ. По большому счету, Крым должен быть возвращен в говень, в том же состоянии, как до 1954 года.
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08.07.2020 20:24 Відповісти
"Мы полностью владеем этой информацией до деталей", - заверил командующий. Отрадно вдвойне:1. Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру.2. Командующий на своем месте:четко знает все детали и имеет план действий.
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08.07.2020 20:56 Відповісти
Восстанавліваем природну інфраструктуру, ще до передачі Криму Україні, все по чесному ... де повинен бути пісок, хай буде пісок та сіль....
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08.07.2020 21:18 Відповісти
Восстанавліваем природну інфраструктуру, ще до передачі Криму Україні, все по чесному ... де повинен бути пісок, хай буде пісок та сіль....
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08.07.2020 21:23 Відповісти
А что они вообще восстанавливают в Крыму кроме казарм и военной инфраструктуры? Ничего. Феодосия вся в разрухе как после войны, а вы хотите чтобы канал чистили. Им это не нужно - вода все смоет.
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08.07.2020 21:36 Відповісти
А що окупанти дурні? Сунь цзи ще за 500 років до н.е. писав війна - це шлях обману. Якщо хочеш напасти роби вигляд, що готуєшсь до оборони. Для українських можновладців можна рекомендувати його вислів - Правило ведення війни полягає в тому, щоб не покладатися на те, що противник не прийде, а покладатися на те, з чим я можу його зустріти; не покладатися на те, що він не нападе, а покладатися на те, що я зроблю напад на себе неможливим для нього. Правда ці імпотенти і неуки як, наприклад, Турчинов все задауть без бою щоб Україна стала в кордонах Галичини і можна б було б проплаченим їх політологам заявити Ми відали території без бою ворогу щоб спасти країну.
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09.07.2020 06:59 Відповісти
Я больше верю генералу Наеву чем каким то непонятным людям которые разводят панику в каментариях!
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09.07.2020 07:58 Відповісти
 
 